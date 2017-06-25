Москва скромно выпрашивает свои деньги у ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сегодня активно раздает деньги киевским властям, но отказывается кредитовать какие-либо проекты в России. По итогам прошлого года организация инвестировала в Украине не менее миллиарда евро. На такую же сумму предприниматели из Незалежной смогут рассчитывать и в текущем году. Часть этих денег напрямую принадлежит РФ как акционеру ЕБРР. Еще пару лет назад чуть ли не основным получателем средств банка была Россия. Сегодня же инвестирование новых проектов в РФ со стороны ЕБРР сошло на нет, после того как в 2014 году банку было рекомендовано приостановить финансирование проектов в России.

Украинский агрохолдинг «Индустриальная молочная компания» (ИМК) получил 20 млн долл. финансирования у ЕБРР, передает Интерфакс. Еще 20 млн долл. выделит банк двум сахарным заводам Незалежной. А на программу энергоэффективности ЕБРР намерен выделить Украине до 75 млн евро. В целом же в текущем году кредитная организация планирует инвестировать в страну не менее 1 млрд евро. Об этом ранее сообщал президент ЕБРР Сума Чакрабарти, напомнив, что банк давно сотрудничает с Незалежной. «Украина стала нашим крупнейшим рынком после Турции: 1 млрд 200 млн евро в 2014 году и 1 млрд евро в 2015-м», – сообщал он.

Напомним, ЕБРР является сегодня крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию только на 1 января 2016 года банк взял на себя обязательства по выделению около 12 млрд евро в рамках 355 проектов по всей стране.

И в то время как Украина наращивают пакет кредитов от ЕБРР, другой прежде крупный получатель средств этой структуры – Россия уже два года лишена такой возможности.

Напомним, в июле 2014 года большинство представителей в совете директоров банка приняли решение «временно приостановить» финансирование новых проектов ЕБРР в России.

Сообщалось, что такое решение банк принял исходя из позиции лидеров Евросоюза (ЕС), рекомендовавших приостановить финансирование новых операций в РФ. «Их (акционеров) распоряжения последовали после заявления Европейского совета на прошлой неделе, которое призвало государства – члены ЕС скоординировать свои позиции в совете директоров банка», – говорится в заявлении ЕБРР. При этом в ЕБРР подчеркивали, что будет продолжать управлять портфелем проектов и поддерживать отношения с клиентами в России, банк также сохранит физическое присутствие в стране.

В российском правительстве тогда решение банка называли «неприемлемым». «На протяжении последних месяцев Россия неоднократно заявляла о недопустимости использования ЕБРР в качестве инструмента политического давления. Подобные действия носят неконструктивный характер и противоречат целям международных институтов развития», – говорится в сообщении Минэкономразвития.

Заметим, до 2014 года РФ была крупнейшим получателем средств ЕБРР. В 2013 году банк вложил в российские проекты 1,8 млрд долл. Для сравнения, в 2015 году инвестиции ЕБРР составили 106 млн долл., в 2014 году – 608 млн долл.

Как известно, акционерами ЕБРР являются 64 страны, включая и Россию с долей в 4,05%. То есть, имея долю в кредитной организации, рассчитывать на финансирование своих проектов страна фактически не может.

Но реакция российского кабмина стала видна лишь спустя два года после фактического запрета на инвестиции в Россию. Так, как сообщил Интерфаксу источник в финансово-экономическом блоке правительства, российские власти подготовили обращение к председателю совета управляющих ЕБРР Пьеру Граменья. В документе, в частности, сообщается, что Россия считает заморозку деятельности ЕБРР нарушением ее прав как акционера и страны операций банка. В связи с чем в ближайшее время представители РФ в совете директоров ЕБРР предпримут «легальные шаги» для восстановления прав. Сообщается, что письмо направлено от имени управляющего от РФ в ЕБРР и главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

Другой источник агентства также подтвердил готовящиеся шаги в юридической плоскости. «Будет обращение в управляющие органы банка с указанием на нарушение устава. Параллельно с этим будет идти работа по определению того, какая судебная инстанция будет в состоянии разрешить этот спор, будет подготовлен иск», – говорит собеседник агентства. «Банк очевидно вышел за рамки правового пространства, мы терпели два года, но решили, что уже хватит», – приводит СМИ слова источника. «Применительно к ЕБРР существуют прямые запреты на принятие решений, ориентированных на достижение политических целей», – объяснял на прошлой неделе замглавы Минфина Сергей Сторчак, заявляя, что «есть надежда переломить ситуацию с ЕБРР в течение полугода».

В ЕБРР после подтвердили получение письма. «Мы подтверждаем, что председатель совета управляющих ЕБРР получил письмо от РФ, но мы не можем раскрывать его содержание», – сообщили в пресс-службе организации. Тем не менее в банке подчеркивали, что речь идет не об иске к ЕБРР, а о «внутренней трактовке процедур банка». Отметим, ближайший совет директоров состоится 20 июля.

Возможно, возвращаясь сегодня к этой проблеме, Москва рассчитывает использовать разногласия между странами ЕС относительно того, следует ли продлевать санкции, сообщает газета Financial Times. Между тем, замечают в издании, ЕБРР – международное финансовое учреждение, и оно не может выступать ответчиком во внешнем суде.

Сегодняшнее обращение российский властей к ЕБРР эксперты связывают с нахождением решения этой проблемы. «По всей видимости, мы так долго ждали и не предпринимали конкретных действий потому, что требовалось время для уточнения юридической обоснованности решения, принятого ЕБРР в отношении России, а также возможностей оспорить это решение в суде», – полагает замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова. ЕБРР не является коммерческим банком и не является организацией, принадлежащей какому-либо государству. «Судебная тяжба с такой организацией весьма проблематична. Да прецедентов того, чтобы какое-либо государство судилось с ЕБРР, Всемирным банком или МВФ, еще не было. Видимо, сейчас все необходимые юридические процедуры закончены», – рассуждает она. «В подобной ситуации у Москвы есть лишь один вариант действий: добиваться принятия советом управляющих решения в свою пользу», – не согласен старший юрист юридической компании BMS Law Firm Тарас Хижняк.

Редакция Newsinfo