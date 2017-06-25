До чего может довести дестабилизация нефтяного рынка?

Слово «фрекинг» пошло не от действий, в общем-то, безобидной и безопасной «домоправительницы» миссис Фрекен Бок. А образовано от английского «Hydraulic fracturing, fracking», что означает гидроразрыв пласта земли. И является одним из методов добычи нефти, наносящим огромный вред экологии и подвергающим опасности жизни тысяч людей. Потому существуют и запреты, и ограничения в ряде регионов на такой способ добычи нефти. До чего может довести дестабилизация нефтяного рынка? Геологи использование этого метода относят к той категории действий, которые могут индуцировать (создать или навести) землетрясения. А потому люди, находящиеся в зоне добычи нефти, ведущейся таким методом, подвергаются опасности. Потому что закачка отработанных вод в глубокие подземные пласты, в которых располагаются опасные широкие разломы, ведет к усилению подземных толчков.

Американское сейсмологическое общество называют цифру в 7 млн людей, живущих в зоне риска. Но оказывается, риски просчитаны на основании неполных данных. Потому что власти США в погоне за увеличением добычи нефти выдали с 2010 года более тысячи разрешений на добычу нефти в Мексиканском заливе таким варварским методом, скрыв это от общественности. До чего может довести дестабилизация нефтяного рынка? Видно, действуя по принципу: чем эта самая общественность меньше знает, тем крепче спит. А стало быть, меньше сует нос, по их мнению, не в свое дело.

Юрист природоохранной организация Кристен Монселл подготовила доклад, в котором сделала выводы, что в залив сброшено около 290 млрд литров токсичных отходов. Госслужбы, по ее мнению, даже не оценили, какой вред принесет такой масштабный фрекинг окружающей среде.

США так рвались к заметной мечте - заполонить своей нефтью рынки, что забыли об опасности. Власти вообще предпочитали не распространяться на тему использования гидроразрыва пластов при добыче нефти в США. И эта страна учит Украину бороться с коррупцией?! Как можно было выдать такой объем разрешений, если не были задействованы личные связи и контакты нефтедобывающих компаний. Штаты внесли свой вклад в дестабилизацию нефтяного рынка. Но какой ценой! Поставив под угрозу миллионы жизней и, нарушив экологию Мексиканского залива. http://www.e-news.su/in-world/122579-do-chego-mozhet-dovesti-destabilizaciya-neftyanogo-rynka.html

США в погоне за дешевой нефтью угробили экологию. Гринпис молчит

Очень часто можно увидеть в иностранных новостных лентах послания всевозможных международных экологических организаций о том, как важно беречь природу и экологию. Природу и экологию, правда, берегут лишь там, где можно использовать это в политических мотивах.

Самый яркий пример действий экологических организаций в России – дело Arctic Sunrise и нападение на платформу «Приразломная». Прикрываясь защитой, гринписовцы устроили направленную провокацию, за что и поплатились.

А вот в Америке гринписовцы не такие сознательные. Видимо, господа «зеленые» не кусают руку дающего и уже шесть лет предпочитают не замечать того, что власти США выдали 1 тысячу разрешений на добычу нефти фрекинговым методом. Для тех, кто не знает, фрекинг – направленный гидравлический удар для добычи сланцевой нефти. Главная опасность такого метода – последующие обвалы грунтов и попадание химических растворов в питьевую воду.

Достаточно для Гринписа? Более чем.

Но Гринпис молчит и не посылает фанатиков для прекращения этой деятельности. Правительство Америки и Гринпис – братья навек, поэтому каждый предпочитает закрывать глаза на ошибки другого.

США портит экологию, уничтожает флору и фауну, а Гринпис в это время атакует очередной объект, преследуя политические цели, но заявляя об экологических. Таковы реалии современного молодежного волонтерства.

По данным BBC, за время правления Барака Обамы урона природе было нанесено больше, чем за сроки президентствования двух предыдущих глав Америки вместе взятых.

Редакция Newsinfo