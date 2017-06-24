Старина Байден — «Штирлиц» Путина?

Может быть, это просто глупость Байдена, маразм на старости лет, потянуло старика на откровенность, тщеславие напоследок взыграло. С другой стороны, такие карты открывают, когда игра сыграна, и ничего уже не поделаешь. Итак, вот признание вице-президента США Джона Байдена (накануне саммита НАТО в Варшаве!) американским СМИ: "Ключевым интересом для нас являлся Крым, который был подконтролен Киеву до 2014 года. Данный регион мог послужить отличной военной базой для НАТО и непосредственно войск США". Заметьте: «являлся и мог послужить» в прошедшем времени...

Так Байден выдал страшную тайну, на которую сразу указал Владимир Путин: всё-таки печенье Нуланд (и 5 млрд. долларов в придачу) и вся наци-революция "гидности" — всё это было ради развёртывания американской базы в Крыму!

Виноват в том, что Байден оказался, вольно или невольно, агентом Путина, конечно, Путин, который аморально, с помощью «вежливых людей», воспользовался стратегическим замыслом Байдена, вместо того, чтобы им не воспользоваться, — прокомментировал, по некоторым данным, скандальное заявление источник в Госдепе, пожелавший остаться неназванным.

Может быть, в Байдене заговорила совесть? Нет, исключено, на этом месте ещё со времён "маяка революции" Саакашвили в Грузии, у Байдена вырос лопух. Скорее, признание Байдена — это всё-таки признание уходящей "хромой утки", ему уже всё равно... И напоследок он решил то ли сделать последнюю сенсацию, то ли кому-то в Белом доме Вашингтона прищемить нос... Украинская партия уже проиграна, поэтому можно открывать и такие карты!

Байден полностью подтвердил компетенцию Линдона Ларуша, американского аналитика "Звёздных войн", который сразу после начала госпереворота в Киеве в 2014 году сказал, что США устраивают на Украине "гигантскую провокацию, чтобы сломать Россию". Причём, с помощью госпереворота, Вашингтон привёл к власти на Украине бандеровских неонацистов, зачем? Возможно, Госдеп готовил Крыму судьбу "независимого" Косово, готовился защищать потом «Крымскую республику» от неонацистской угрозы из Киева?

Зачем Вашингтону военная база в Крыму? — недоумевают до сих пор принципиальные пацифисты. Для контроля над Чёрным морем, и не только: с крымских гор США могли бы расстреливать ракетами весь юг России вплоть до Волгограда.... Однако Россия «вежливо» послала США в Крыму, а потом ответила ударом ВКС РФ в Сирии по ИГИЛ, который оказался… "умеренной оппозицией" Вашингтона.

Саммит НАТО в Варшаве, после признаний Байдена, вызывает смешанное чувство. Очевидно, что вице-президенту США на него наплевать, он и в грош этот саммит не ставит. И вспоминается другой саммит, Евросоюза, тоже судьбоносный, и по соседству, в Вильнюсе... На котором Янукович послал Евросоюз с евроассоциацией, а Евросоюз с НАТО и США, втроём, послали потом Януковича на Майдан... Непрофессионально работают, — заметил на это Путин, и поставил на Украине всем «борцам за Бандеру» вежливый мат. Судя по Варшавскому саммиту, там его ещё не видят…

Варшавский саммит — это прощальная вечеринка Обамы, который тоже "хромая утка", поэтому и Варшавский саммит будет неизбежно "хромым". Саммит может посылать проклятия России, но сделать уже ничего нельзя. Ни на Украине, ни в Сирии, а в США пришёл Донадьд Трамп...

Как бы ни закончились выборы в США, Трамп, а, главное, команда его, раскололи страну и элиту её. Этот раскол даст себя знать в любом случае, и во внешней политике тоже. Время Байденов, когда они могли за спиной президента-марионетки, по своему произволу, устраивать госперевороты по всему миру, и назначать своих «сукиных сынов» зиц-президентами, прошло. Байден-то и признался, наверное, потому, что понимает это, поэтому уже совершенно не важен ни Обама, ни его прощальная гастроль в Варшаве.

Завтра Обама станет чикагским юристом во глубине американских руд. Никем и ничем. Вообще, американская история говорит, что каждого четвёртого президента США убивают. Обама — четвёртый... Звание президента в США пожизненное, так что Обаме стоит помнить об этой американской традиции.

Редакция Newsinfo