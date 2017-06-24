Идиоты снова в деле: как бездари из ВМС США чуть не угробили авианосец

Сегодня в английских СМИ было опубликовано расследование инцидента, в марте этого года чуть было не ставшего причиной серьёзных повреждений авианосца ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр». Англичане также дополнили публикацию небольшим видео, раскрывающим суть происшествия.

На ролике видно, как ДРЛО E-2С «Хокай» приближается к кораблю, заходит на посадку, но вместо того, чтобы остановиться, продолжает свой стремительный бег по палубе авианосца пока не сваливается за борт. Только на последних секундах перед паданием у пилота хватает мастерства среагировать на ситуацию — он убирает закрылки, увеличивает обороты моторов и выводит самолёт на крыло уже практически перед самой водой. На авианосце начинается самая настоящее столпотворение, команда корабля панически бегает и пытается разобраться в том, что же случилось, а кто-то и вовсе валяется на палубе после удара лопнувшего страховочного троса. В целом, происходит ситуация, характеризующая хвалёный американский флот не с самой лучшей стороны. Однако, если начать разбираться в инциденте более скрупулезно, то перед нами вырисовывается гораздо более печальная картина.

Для начала — небольшое вступление. Как известно, на авианосцах, для обеспечения посадки самолётов, используется так называемая система аэрофинишёров — один или несколько натянутых поперёк палубы стальных тросов, за которые садящийся самолёт цепляется специальным крюком. Благодаря этим устройствам пробег на посадке даже реактивного истребителя удаётся уменьшить до размеров посадочной палубы.

Так вот, палубная команда «Дуайта Эйзенхауэра», ответственная за обслуживание аэрофинишёра, в тот роковой день допустила фатальную ошибку. Система торможения троса №4, который должен был использоваться при роковой посадке «Хокая», оказалась неправильно отрегулированной: матросы безалаберно отнеслись к своей работе и пропустили два шага в настройке клапанов механизма аэрофинишёра, который давал сбои и до этого момента. В результате гидравлические тормоза, удерживающие трос, не сработали — он растянулся до предела и лопнул, калеча всех находившихся на палубе, а чуть приторможенный «Хокай» полетел дальше. И, если бы не мастерство пилота то самолёт, в лучшем случае, уже давно покоился на морском дне. А в худшем — вполне мог на полной скорости врезаться в другие машины, технический персонал или в командную надстройку авианосца. Контакт с топливом, боеприпасами — взрыв и потери были бы больше. А, при учёте того, что на корабле установлены два ядерных реактора, гораздо больше.

В данном же случае преступная халатность команды обошлось малой кровью — оборванным тросом зацепило восьмерых матросов, находившихся на палубе, а также транспортный самолёт и вертолёт. Фото окровавленного шлема, одного из членов команды «Дуайта Эйзенхауэра», после инцидента ещё долго гуляло по интернету, напоминая о трагедии.

Казалось бы, найти и наказать виновных в инциденте — дело не самое сложное: людям с подобном отношением к службе не место на столь сложном и опасном корабле, как атомный авианосец. Но абсолютно никакого взыскания ни одни из членов команды не получил, несмотря на чуть не угробленный самолёт и авианосец в придачу. Флотским чинам оказалось гораздо удобнее списать всю вину на... недоработанную инструкцию по обслуживанию аэрофинишёров! Якобы написана она была на непонятном для матросов языке, отсюда и случившаяся авария. Точка.

То есть, по сути, никаких мер принято по предотвращению дальнейших инцидентов предпринято не было.

В итоге, новая инструкция для обслуживающего аэрофинишёра персонала была принята к написанию, виновные в преступной халатности остались на борту, а сам «Дуайт Эйзенхауэр» продолжил бороздить просторы Мирового Океана, пугая собственную команду очередными аварийными посадками, а весь мир — возможностью ядерной катастрофы.

Редакция Newsinfo