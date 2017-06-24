Мировая экономика на пороге коллапса

Мировая экономика вступила в такую фазу развития, когда проиграть должны все. Об этом говорится в инвестиционном листке известного инвестора Билла Гросса, который до 2014 года руководил одним из крупнейших облигационных фондов PIMCO, а теперь возглавляет Janus Capital. По мнению финансиста, ситуация тупика хорошо видна, если проанализировать темпы роста кредитования в мире.

Гросс обращает внимание, что до 2000 года среднегодовой рост кредитования был выше 9%, сегодня он менее 4%. «Кредит является нефтью, топливом, подогревающим работу системы, и если система не в состоянии генерировать достаточный рост кредита, реальный экономический рост глохнет или даже идет в обратном направлении», — пишет Билл Гросс.

Для иллюстрации происходящего финансист привел пример из настольной игры «Монополия». Когда все участки скуплены и все объекты на них построены, игрокам остается только ходить по кругу до полного разорения.

Еще одна проблема, по мнению Гросса, это замедление скорости обращения кредитных денег. Быстрый оборот выплаченных кредитов дает возможность кредиторам увеличить кредитование и расширить экономику.

Для повышения скорости оборота денег центральные банки в последние годы снижали ставки, но сейчас они уже близки к нулю. Инвестировать в создание новых мощностей тоже никто не хочет из-за снизившейся ликвидности.

Получается, что сегодня деньги просто некуда пристроить. А это грозит стагнацией в мировом масштабе.

Спасет ли финансовую систему РФ запуск «печатного станка» Другая сложность — ожидающаяся роботизация производств, которая приведет к росту безработицы. Получится, что мировая экономика не развивается, а потребительский спрос только падает.

Если перевести постулаты Гросса на язык классиков марксизма, то сегодня мы вошли в стадию, когда производственные отношения входят в конфликт с производительными силами. Соответственно, неизбежен крах нынешней экономической модели и переход к новой.

С другой стороны, о полностью выбранных рынках слышать несколько странно. Две трети человечества сегодня живет в бедности. Если их вовлечь в мировое хозяйство, сделать производителями и потребителями, то появятся новые рынки. Соответственно, проблема, куда вложить деньги, исчезнет.

По мнению профессора кафедры международных финансов МГИМО Валентина Катасонова, нынешний кризис может завершиться для жителей Земли очень плохо:

— Сегодня в мире вообще падает спрос на деньги, происходит их перепроизводство. Оно оформляется как безлимитная и бесконтрольная работа печатных станков для так называемого «количественного смягчения». Когда происходит перепроизводство товаров, то цены падают, а когда наблюдается перепроизводство денег, то падают процентные ставки. Сегодня уже многие банки мира имеют отрицательные ставки по депозитам, а некоторые центральные банки имеют отрицательные ставки по банковским операциям. Недавно прогремела сенсация, что в Дании и Бельгии некоторые коммерческие банки выдают ипотечные кредиты под отрицательный процент. В целом, возникает какой-то театр абсурда.

Деньги выпускаются во всё большем объеме якобы для преодоления последствий кризиса 2008−09 годов. Но средства идут не на развитие и не в реальный сектор, не на предоставление кредитов и не на инвестиционные проекты. Все деньги идут на финансовый рынок. Соответственно, надуваются финансовые «пузыри». Они образуются в разных сегментах финансового рынка. Экономика быстро не растет, инвестиции имеют маленькую окупаемость, а индексы растут.

Как итог, мы видим увеличение долга. В целом по миру он в соотношении с ВВП больше, чем накануне кризиса 2008 года. На сегодняшний день опасная ситуация сложилась в Соединенных Штатах. В Европе обстановка просто взрывоопасная, и никто не может ничего сделать. Огромный долг и у Китая.

Главное, что ни у кого нет представления, как выходить из опасной ситуации. У Федеральной резервной системы выбор между плохим и очень плохим. Мы это видим по метаниям руководства ФРС, которое не знает, повышать или снижать ключевую ставку.

Так что вторая волна финансового кризиса неизбежна. России надо смотреть не на действия ФРС, а максимально закрываться от мировых проблем. Надо вводить контроль за трансграничным движением капитала, необходимо коренным образом перестроить работу Центробанка. ЦБ должен прекратить наращивать валютные резервы и производить эмиссию под покупку иностранной валюты. Необходимо работать на российскую экономику, а не на американскую.

— При этом из-за роботизации вырастет и безработица.

— Безработица будет расти. Происходит отчуждение человека от средств производства. Как решить эту проблему? Недавно в Швейцарии прошел референдум о безусловном базовом доходе. Смысл идеи был в том, что каждый гражданин страны будет получать 2500 швейцарских франков, независимо от того, работает он или нет. Большинство высказалось против такой меры. Логика людей понятна: бесплатный сыр только в мышеловке, и безусловный доход будут оплачивать за счет работающих.

Нынешняя модель мировой экономики ведет к безработице и массовому голоду. Модель, предложенная Швейцарией, тоже имеет много «минусов». Но напомню, что в советской стране безработицы не было.

— Какой будет мировая экономика через несколько лет?

— Если говорить серьезно, то задача нынешних хозяев денег — радикально сократить численность населения планеты. Для этого не обязательно проводить войны, можно травить людей плохими продуктами, развращать их. Оставшихся людей загонят в «электронный концлагерь».

Сегодня проценты по депозитам ушли в минус. Соответственно, люди не несут деньги в банки, а это крах нынешней банковской системы. Поэтому как можно быстрее хотят ликвидировать наличный денежный оборот. Об этом говорят и у нас в стране.

В итоге хозяева денег получат контроль за всеми расходами людей. И если человек в своем поведении будет отклоняться от предписанного, его отключат от всех систем жизнеобеспечения. Как сказано в Откровении Иоанна Богослова, что кто не будет иметь печати, не сможет продавать и покупать.

Редакция Newsinfo