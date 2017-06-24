Ядерный фейерверк США на Украине не потушит даже ЕС

Рассуждения экспертов о перспективах расширения сотрудничества Украины с НАТО обошли вниманием один из его возможных аспектов – реализацию американского ядерного проекта на Украине. Рассуждения экспертов о перспективах расширения сотрудничества Украины с НАТО обошли вниманием один из его возможных аспектов – реализацию американского ядерного проекта на Украине.

Намедни руководитель украинского «Энергоатома» Юрий Недашковский сообщил, что после трех месяцев проволочек Россия вновь получает от Киева плату за переработку и хранение местного ядерного топлива. Впрочем, текущее урегулирование ситуации не означает, что Украина избежит участи стать чужой атомной свалкой в самом центре Европы.

Заявление Недашковского о вынужденном возобновлении диалога с «Росатомом» следует рассматривать в контексте вчерашнего визита американского госсекретаря Джона Керри на Украину. Наивно полагать, что Керри приехал заниматься благотворительностью и сделал партнерам внушение, руководствуясь гражданским долгом самого демократичного патриота Украины.

Помимо озвученного в СМИ оборонного сотрудничества, кулуарно дипломат попенял украинским друзьям на то, что затянувшееся пренебрежение Россией в вопросе хранения отработанного ядерного топлива может угрожать перспективам захода на украинский атомный рынок американских компаний.

Однако обо всем по порядку. До майдана энергетическое сотрудничество Украины с Россией осуществлялось в рамках схемы полного цикла обслуживания. Это означало, что Москва в лице «Росатома» много лет поставляла киевскому оператору («Энергоатому») ядерное топливо для генерации из него электроэнергии, а затем забирало на хранение отработанное сырье, учитывая безъядерный статус республики.

Осенью 2015 года майданные власти объявили о желании закупать компоненты и топливо для своих АЭС в США и к марту 2016 года отказались от услуг России по хранению и транспортировке отходов. Как следствие, возникшие дополнительные расходы на топливо от американского поставщика Westinghouse Electric Sweden AB (которое дороже российского) сопроводил вопрос строительства хранилища и эксплуатации энергоблоков на территории самой Украины и за счет ее дефицитного бюджета.

В этом вопросе на помощь украинским властям пришла другая американская компания – Holtec International, которая уже предоставила «Энергоатому» кредит на 250 миллионов долларов на проект нового грандиозного ядерного комплекса общей стоимостью в 300 миллионов долларов, по иронии судьбы строящегося на 45 гектарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Американские долговые заимствования Украине теперь всецело регулируют тарифную политику «Энергоатома», так что украинский потребитель может не сомневаться в своей сопричастности к «американской мечте».

Он оплатит и проценты по кредиту, и весь трехлетний заработок американских менеджеров стройки, который рынок оценивает в 150 тысяч долларов (при средней текущей зарплате на Украине в 150 долларов). Взамен США предлагают Украине сохранять отработанное ядерное топливо, чтобы через несколько десятилетий, если в стране все же появятся надежные технологии эксплуатации, стать практически промышленной ядерной державой и самостоятельно перерабатывать отходы для вторичного использования.

Насколько американская идея оправдана с точки зрения выгод для самой Украины, можно оценить почти «на голубом глазу». Собственных средств для модернизации ядерной отрасли у демократизирующейся страны нет. Периодические сбои и внеплановые отключения на украинских АЭС превратили местную ядерную энергетику в неуправляемую и нестабильную сферу.

Как следует из официальной статистики, в 2015 году местные станции в аварийном порядке останавливались 13 раз, а за первое полугодие текущего года – уже 16. Динамика «успеха» налицо, что вызывает панику и раздражение европейских лидеров, которые также вынуждены участвовать украинской ядерной модернизации и оплачивать страховку от форс-мажора при реализации американских интересов.

В Евросоюзе опасаются, что появление хранилища в верховьях Днепра при возникновении нештатных ситуаций приведут к необратимому выбросу ядерного облака не только на Киев и приднепровские области ниже по течению, но и на весь континент.

Будут ли приняты в расчет заявления европейских специалистов о том, что использование американского топлива на украинских реакторах советского образца не предусмотрено техническим проектом, следовательно, является потенциально опасным шагом – вопрос риторический.

Основные интересанты экспериментов с ядерным топливом руководствуются другими соображениями. Американские банки рассматривают «атомных» партнеров на Украине как посредников в почти идеальной бизнес-модели извлечения прибыли безо всякого риска. С этой целью они занимают ключевые позиции в Американо-украинском деловом совете, давая Украине «компетентные консультации» по созданию оптимальной промышленной инфраструктуры, модернизированной под современные реалии.

В пользу какой из сторон ядерной сделки будут в дальнейшем складываться упомянутые реалии, догадаться несложно. В выигрыше и американские промышленники, поскольку банки-инвесторы атомных проектов будут выдавать украинским предприятиям займы только под гарантии закупки импортных технологий, которые непригодны для эксплуатации на АЭС советской конструкции.

Если переоснащение завершится вторым Чернобылем, то США в любом случае далеко. Если задумка западных промышленников пройдет без сбоев, то используя украинский опыт, можно будет развивать аналогичную активность в других странах, нивелируя их контакты с Россией. Среди потенциальных мишеней США при позитивном сценарии – турецкая АЭС «Аккую» и венгерская «Пакш» в 5 км от Будапешта.

Нынешнему украинскому правительству необходимо, чтобы в обмен на свою лояльность по атомному вопросу заокеанские кураторы санкционировали его право спокойно заниматься «правильным» освоением кредитных средств МВФ и впоследствии огородили Киев от требований европейцев насчет какого-либо публичного отчета.

Основные издержки вновь ложатся на плечи простых украинцев и, пожалуй, местных властей. Последние будут вынуждены обслуживать интересы западных корпораций и делать это со всем профессионализмом. Не только из конъюнктурных соображений сохранить должности, но исходя из кратно возрастающей опасности появления «человеческого фактора»: благодаря пожеланиям американских советников «Энергоатом» уже провел «оптимизацию», сократив порядка 20 тысяч специалистов отрасли.

Редакция Newsinfo