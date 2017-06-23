Новые технологии: как догнать Запад
Впрочем, если взглянуть на проблему в целом, то ситуация с производством принципиально новых материалов в нашей стране, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Мы по-прежнему критически зависим от импорта целого ряда сплавов, а также нано-добавок, которые улучшают свойства резины, стекла, пластмассы. Однако история последнего столетия показывает, что Россия способна конкурировать с передовыми странами Запада именно, здесь — в области новых материалов и технологий их производства.
Чтобы оценить, насколько это важно, обратимся к прошлому.
Во время Великой Отечественной войны, когда металлургическая база юга страны оказалась под контролем гитлеровской Германии, на заводах Урала и Сибири освоили мартеновскую выплавку высоколегированной стали, хотя до этого использовались только электропечи. Более того, советские ученые под руководством профессора Н.И. Корнеева применили вертикальный гидравлический пресс усилием 10 тыс. т для производства металлоизделий сложной формы, в том числе коленчатых валов.
«Летающий танк» Ил-2 своему появлению на свет обязан ученым Николаю Склярову и Сергею Кишкину, которые разработали для самолета особую гетерогенную цементованную броню (Сталинская премия за 1942 г.). Оснастили самолет также прозрачной броней, состоящей из двух частей: из силикатного стекла и тыльного слоя из органического стекла. Тем самым специалисты Б.В. Ерофеев и М.М. Гудимов обеспечили нашим летчикам отличную обзорность, защитив одновременно их от огня противника. А доктор технических наук М.В. Поплавко-Михайлов разработал метод комбинированной сварки конструкционных деталей самолетов Ил-2 и Як-7, обеспечив рост производительности труда вдвое.
Без внимания наших специалистов не остались и работы по повышению надежности, мощности и ресурса авиадвигателей. Появление в распоряжении советских авиастроителей новейшего в то время жаропрочного материала для наплавки фасок клапанов — никелевого сплава ВХН1 — позволило отказаться от критически дефицитного тогда кобальта. То же самое можно сказать и о первом композитном материале — дельте-древесине, которую использовали для лонжеронов истребителей. Состоящая из слоев шпона карельской березы, пропитанных фенолформальдегидной смолой, она по прочности не уступала стали хромансиль 30ХГСА. Это позволило сэкономить 20 тыс. т цветных металлов.
Таких фактов разработки новейших материалов в годы войны — десятки, если не сотни. И как итог, «сумрачный германский гений», убежденный в своем технологическом превосходстве, был посрамлен не только в битвах, но и на научном фронте.
После ВОВ практически сразу началась «холодная война». Без разработки самого прочного на тот момент сплава В96Ц страна не имела бы надежного ядерного щита. Именно с появлением в 1957 году В96Ц производительность газовых центрифуг для получения обогащенного урана 235 увеличилась в 8 раз, а срок службы возрос с 3 до 30 лет. Тогда же в СССР была разработана вакуумно-дуговая гарнисажную печь для производства титановых сплавов. Её спроектировали инженеры Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ). И первым заводом, который получил документацию московских ученых авиационного материаловедения, был Запорожский моторостроительный завод. В том, что советская промышленность, включая авиационную и космическую, развивалась гигантскими темпами, немалая заслуга ученых, разработавших новейшие материалы.
А в 90-х годах фанатично настроенные прозападные экономисты, во главе с Егором Гайдаром, продвигавшие идеи «дикого капитализма», поставили уникальную советскую науку на грань выживания. Например, тот же ВИАМ стал банкротом. Его коллектив ожидало расформирование, а научную базу — распродажа.
Между тем, в наши дни ВИАМ получил около тысячи патентов на изобретения и является собственником 1300 секретов производства (ноу-хау). Его специалисты разработали порядка 300 марок полимерных композиционных материалов, без которых не взлетел бы «Суперджет» и был бы мертворожденным «Иркут МС-21».
Если уж разговор зашел о современных самолетах, то не секрет, что российское газотурбинное двигателестроение по многим позициям имеет пробелы. И вообще, положа руку на сердце, следует констатировать плачевное состояние этой отрасли, которую сейчас спасают за счет госпрограмм. Изменить ситуацию в лучшую сторону могут лишь принципиально новые жаропрочные сплавы. И они создаются.