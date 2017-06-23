Русские дирижабли воплотят кошмар НАТО в жизнь

Минобороны России сообщило о начале финальных испытаний аэростатов для армии. Официально об их итогах будет объявлено лишь в конце осени текущего года. Результаты покажут, есть ли у этого экзотического транспорта будущее. Военные отметили, что с нетерпением ждут положительного отклика от комиссии, так как вариантов по применению аэростатов у них множество. Какую же роль в современной войне смогут сыграть эти гиганты?

Первые аэростаты, воздушные шары и дирижабли начали использоваться военными ещё до начала Первой мировой войны. Поршневая авиация к тому моменту ещё только заражалась – низкая скорость, минимальная дальность полёта и просто отвратительная полезная нагрузка, поэтому желание присобачить к аэростатам оружие было вполне понятным.

К 1908 году Российская империя прочно удерживала пальму первенства по размеру «Воздухоплавательного флота», однако применялся он преимущественно в разведывательных и транспортировочных целях. А вот германская армия создала из дирижаблей бомбардировщики, которые исполняли роль стратегической авиации и были способны уничтожать важные объекты врага, находившиеся далеко за линией фронта.

Современные дирижабли могут исполнять всё те же роли, но сколь они актуальны? Основной ролью аэростатов в современной российской армии может стать наблюдение. Подобные воздушные суда, производимые российскими фирмами, могут находиться на дежурстве не просто часами, а месяцами.

Так, одной из перспективных разработок компании «Авгуръ-РосАэроСистемы» является дирижабль «Беркут», способный проводить на высоте 22 километра полгода. При этом на его борту может находиться несколько сотен килограмм оборудования, электричество к которым подаётся от солнечных батарей, покрывающих верхнюю часть газовых баллонов.

Получается своего рода спутник, однако гораздо более эффективный. Во-первых, в отличие от спутника аэростат способен постоянно находиться над заданной точкой, что позволяет, например, следить за любым участком государственной границы и вовремя предупреждать о приближении как контрабандистов, так и отрядов боевиков. Подобная система спасла бы множество жизней во время Чеченской войны.

Во-вторых, для запуска аэростата необходимо минимум ресурсов. По сравнению со стартом ракеты подъём дирижабля вообще бесплатен, а вертолёты необходимо постоянно заправлять топливом. Дирижабль же просто парит в облаках, находясь на полном самообеспечении.

Кроме того, при поломке спутник невозможно отремонтировать, как, впрочем, и модернизировать. А вот спустить аэростат и поменять необходимые системы – дело нескольких часов. Конечно, дирижабли находятся несколько ниже, но, по словам военных, современные системы наблюдения способны охватывать до миллиона квадратных километров.

Применять этих «мамонтов» могут и непосредственно в боевых действиях. Наполненные гелием гиганты лишь кажутся хрупкими и беззащитными, но на деле всё не так просто. Засечь и сбить столь лакомую и жирную цель весьма заманчиво, да вот только радиоволны проходят сквозь эти гигантские газовые баллоны. Тепловое наведение также не сработает – гелий для полёта нагревать не нужно, электродвигатели излучают минимум тепла. Так что для уничтожения равед-дирижабля противнику придётся сильно постараться, а в случае локального конфликта с террористами, как в Сирии, у боевиков просто не будет необходимых средств вообще.

Редакция Newsinfo