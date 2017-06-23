Обезглавливание Балтфлота и блокада Калининграда: враг внутри нас?

Беспрецедентная чистка комсостава Балтийского флота непонятна, нелогична, авантюристична. Но лишь с точки зрения мирного времени.

Знаковые события последних месяцев вокруг Калининградской области свидетельствуют о том, что мы чего-то не знаем, а наше руководство всерьёз готовится к самому сложному развитию ситуации на калининградском направлении.

Предлагаю рассмотреть отставку командующего Балтфлотом Кравчука не через призму «убитых» армейских общаг и дружбы с криминальным авторитетом (это скорее цветочки),а во взаимосвязи с последними решениями Москвы насчёт Калининграда.

Итак, первый факт: 20 июня 2016 года в Калининградской области впервые состоялось заседание Совета безопасности России, где рассматривался один вопрос — национальная безопасность российского эксклава, находящегося в «объятиях» стран НАТО.

В открытой для СМИ части совещания глава Совбеза и экс-директор ФСБ Патрушев, пожалуй, впервые для общественности очертил мрачные перспективы региона. Он назвал «единственной надёжной» транспортной артерией, соединяющей Калининградскую область с «большой Россией», — путь по Балтийскому морю. Следуя логике от обратного, сухопутное направление — будь то через Литву, будь то через Польшу — перестаёт быть безопасным в нынешних геополитических реалиях.

Отсюда возникает вопрос: есть ли взаимосвязь между довольно внезапным (если не экстренным) десантом совбезовцев в Калининград и уж точно нежданно-негаданным обезглавливанием флота? Разница между событиями — девять дней (кстати, вице-адмирала Кравчука не было на калининградском совещании Совбеза).

Факт второй: 29 июня — в день снятия Кравчука сотоварищи — Шойгу объявил о формировании в Калининградской области 11-го армейского корпуса, который будет находиться в составе Балтийского флота.

Для чего нужны дополнительные (к имеющимся мотострелковым и танковым подразделениям) сухопутные войска на территории, окружённой потенциальным противником, надеюсь, объяснять не надо.

Факт третий: все эти стратегические мероприятия и решения осуществлены максимально публично накануне саммита НАТО в Варшаве 8−9 июля. Вряд ли это совпадение или стечение обстоятельств. По всей видимости, ожидаемые решения на натовском шабаше (явные и тайные) настолько серьёзны, что руководство нашей страны начало действовать мгновенно.

Отсюда и «хирургия без анестезии» применительно к командованию Балтфлота, которое в предфронтовой ситуации вздумало заняться неким очковтирательством перед Москвой.

Что же такого задумала натовская нечисть? Ответ напрашивается один: организовать провокации, связанные с блокадой Калининградской области. Вариативность изоляции обширная: морская, сухопутная и воздушная. «Качественное наполнение» блокады также многослойное: энергетическая, продуктовая, пассажирская, грузовая, фармацевтическая…

Многие отказываются верить в возможность блокады, здраво рассуждая, что любая попытка перекрыть сухопутное сообщение с Калининградом — это, по сути, объявление России войны. А все известные сценарии учений Минобороны России по обороне Калининградской области заканчиваются одним приказом — когда с аэродрома где-нибудь в Энгельсе поднимаются стратегические бомбардировщики Ту-95 МС с крылатыми ракетами мощностью 200 килотонн и наносятся удары по столицам стран, которые решились с нами воевать.

Но всё дело в том, что противник уже давно не воюет с нами классически, зная о возмездии. Если что-то и «заварится» в калининградском котле, то это будет именно гибридная заваруха, где враг размыт.

А может, как со случаем на Балтфлоте, и внутри нас.

Редакция Newsinfo