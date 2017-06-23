Глобальный слив гегемона

Модель капитализма до Второй мировой войны:

- европейские (плюс Япония в 20-м веке) колониальные державы и их колонии – замкнутые валютно-экономические и технологические зоны. Центры управления – столицы стран Западной Европы + Токио.

Модель капитализма после Второй мировой войны:

- наднациональные институты – политические, экономические, военные, общественные, идеологические, террористические – подконтрольные США. Центр управления – Вашингтон, и через посольства США - всем миром.

Модель капитализма после Брекзит:

- Великобритания, имеющая политический вес в Западном мире №2 после США, вступает в сговор с Германией, Францией, Италией (Швейцария тоже в курсе) и покидает ЕС;

- Ж.К. Юнкер просит (настаивает), чтобы Британия как можно скорее покинула все институты ЕС;

- 27 июня польский государственный телеканал TVR Info сообщил, что на встрече в Праге министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его французский коллега Жан-Марк Эйро представили главам дипломатии стран Вышеградской четвёрки (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) 9-страничный документ (за три дня такой документ не подготовишь - заранее готовились - Брекзит планировали совместно), в котором речь идёт о плане создания «европейского супергосударства». По сути, странам Восточной Европы, которых на шею Германии повесили США после распада СЭВ и Варшавского Договора, было предложено: либо остаетесь в ЕС на новых принципах (на условиях старой Европы), либо вон из ЕС на все четыре стороны (второй вариант для старой Европы даже предпочтительней).

От такой наглости в Варшаве до сих пор в себя прийти не могут. На протяжении последних семи лет Польша ежегодно получала от ЕС, через европейские комиссии, подконтрольные Госдепу, около 11 миллиардов евро, и добросовестно их отрабатывала - гавкала на Россию. Но теперь эта русофобия в интересах США заканчивается. Западная Европа посылает младоевропейцев с Польшей во главе на небо за звездочкой;

- как будут реагировать на это безобразие в США? А уже никак. Разве что, как обычно - повонять через СМИ;

- Европа по просьбе Путина продлевает санкции против России, тем самым еще более расширяет форс-мажор на переговорах по ТТИП с теперь уже бывшим (фактически) патроном: беженцы с востока, котрсанкции России, Брекзит - клиент уезжает, гипс снимают, все пропало!

- в самих США примерно всё то же самое: национальная элита (Трамп) сбрасывает с себя наднациональную элиту «фининтерн» (Клинтон) и действует с Британией, старой Европой, Россией и Китаем заодно;

- национальные элиты Западной Европы и США соглашались, именно «соглашались», а не «вынуждались-принуждались», на ведущую роль наднациональных органов управления (центрально-территориально расположенных в США), потому что им (до недавнего времени) это было ВЫГОДНО.

Но сегодня Германия задает вопрос «фининтерну» (тем, кто стоят за Клинтон): что вы нам можете предложить, чтобы мы продолжили путь в фарватере ваших интересов?

В 14-м году (в ответ на этот вопрос) США Германии «подарили» на разграбление Украину. Но получилось все наоборот. А ведь Путин предупреждал Меркель, что от мертвого осла уши вы получите, а не Украину. Видимо, немцы не знают поговорку, что когда хохол родился, еврей удавился… вот и финансируют теперь украинскую бандеризацию, чтобы те газопровод им не перекрыли – дебилы б…

Во всей этой многоходовой комбинации интересна роль Турции:

1) Германии нужно избавиться от восточноевропейских стран-реципиентов-нахлебников. А для этого нужны беженцы - как можно больше - как дезинтеграционный фактор. Ради большого европейского бардака Меркель («Mom Merkel» - мамочка Меркель) зазывает беженцев в ЕС и жертвует своим рейтингом.

2) Эрдоган на деньги Ротшильдов (это Британия) организует основной поток мигрантов из Ирана, Ирака, Пакистана, Афганистана, Средней Азии… и Сирии (20% от всех беженцев).

3) Ужасные картинки диких и злых беженцев-мусульман-насильников заполняют все европейские СМИ. Электорат готов (уже) голосовать за выход своей европейской страны из ЕС.

4) Эрдоган сделал свое дело. Вы сейчас видите картинки, как беженцы штурмуют границы стран ЕС? Я – нет. Может они и есть. Но картинка рассосалась. Брекзит состоялся, и больше не нужно страсти нагнетать.

Редакция Newsinfo