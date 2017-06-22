Как немецкие компании обходят санкции против России

Немецкие фирмы, на бизнес которых повлияли санкции Запада против Москвы или продуктовое эмбарго, введенное ей в ответ, находят способы успешно вести бизнес с российскими компаниями, пишет газета Die Welt.

«Многие немецкие фирмы страдают от санкций против России. Но некоторые обходят ограничения: вместо того чтобы экспортировать товары в эту гигантскую страну, они покупают там предприятия. Многие для этого даже становятся русскими», — пишет Die Welt.

Данные консалтинговой компании Ernst&Young свидетельствуют, что больше всего в Россию в прошлом году вложились именно немцы, говорится в статье.

Немецкая газета приводит статистику, которая, по словам журналистов, «говорит сама за себя».

До украинского кризиса Россия привлекала много прямых инвестиций. По данным ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию), в 2013 году в среднем на душу населения страны приходилось 485 долларов прямых инвестиций. В Германии этот же показатель был равен 220 долларам, в Бразилии — 185, а в Китае — всего 63, говорится в статье.

В 2014 году после украинских событий прямые инвестиции в Россию резко упали — с 69 миллиардов долларов до 21. Но в прошлом году маятник качнулся обратно: прямые инвестиции из одной только Германии выросли до 1,78 миллиарда евро. Выше показатели были только в «период расцвета» — с 2006 по 2008 годы, а также в 2010 году.

«Это ясно показывает, что вера в позитивное развитие российской экономики и надежда на скорое разрешение политического кризиса возвращаются», — цитирует издание председателя правления Российско-германской торговой палаты в Москве Михаэля Хармса.

Die Welt приводит в качестве примера несколько немецких компаний, сумевших обойти санкции или готовящихся это сделать — в частности производителя сельскохозяйственной техники Claas, заключившей с Россией специальное инвестиционное соглашение на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне. Теперь продукция компании имеет право на госсубсидии и получает ценовое преимущество перед конкурентами в обмен на увеличение инвестиций в производство в России.

«Мы высоко ценим признание нашей многолетней приверженности России», — рассказал один из руководителей немецкого концерна Лотар Крисцун.

Пример Claas — далеко не единственный. Многие другие немецкие фирмы также работают над специальными инвестиционными контрактами, по которым обмен на инвестиции и долгосрочное присутствие в стране им предоставляются налоговые льготы и возможность претендовать на государственные тендеры.

Вернуть свою продукцию на российский рынок аналогичным образом хочет компания Deutsche Milchkontor (DMK): до продуктового эмбарго она продавала в Россию 20 тысяч тонн сыра.

«В будущем мы хотим снова продавать в России сыр и другие молочные продукты», — заявил представитель компании.

По данным Die Welt, DMK обеспечивает многомилионные инвестиции в российскую компанию RichArt, от лица которой планирует работать в России. Переговоры уже ведутся, причем, Федеральная антимонопольная служба России уже одобрила заявку немецкой компании, сообщает газета.

Еще один пример — фармацевтическая компания Bionorica, которой тоже пострадала от эмбарго — четверть ее бизнеса приходится на Россию. Владелец фирмы Михаэль Попп надеется «защитить восточные рынки сбыта» за счет организации собственного производства в Воронеже в 2017 году. Bionorica вложит в собственное производство в Воронеже 30 миллионов евро, пишет Die Welt.

Редакция Newsinfo