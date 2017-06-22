Ностальгия по «Руслану»

В Ульяновске, на заводе «Авиастар» начали разработку нового транспортного самолета, призванного заменить самый крупный и тяжелый транспортник — Ан-124 «Руслан». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управляющего директора «Авиастара» Андрея Капустина. В тоже время, перспектив возобновления производства самого «Руслана» при всей его уникальности и востребованности, похоже, остается все меньше.

Рожденный в СССР

Напомним, в январе 2016 года было публично заявлено о том, что в Ульяновске в рамках госзаказа начинается серьезная модернизация транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Само по себе это заявление возможно и не заслуживало особого внимания, если б не изначальное украино-российское происхождение «Руслана».

Разработанный киевским ОКБ Антонова этот самый большой в мире серийный тяжелый «грузовик», способный работать на всех географических широтах, в Ульяновске начал выпускаться в середине 80-х, а к середине нулевых его производство и в Киеве, и в Поволжье было прекращено — подробнее об этом можно прочитать в материале «Зачем Ульяновску три «Руслана».

«При всех своих исполинских размерах новый самолет оказался чрезвычайно нетребователен к качеству аэродромов. Двадцать четыре колеса — основа многостоечного шасси — позволяют лайнеру садиться и взлетать с грунтовых взлетно-посадочных полос или, как в случае посадки в Арктике, с ледовых. А еще этот самолет умеет „приседать“: на стоянке его клиренс можно снизить почти до земли, что упрощает погрузку… Он берет на борт свыше 200 тонн топлива, однако расходует его на тонно-километр перевезенного груза в 2,5−3 раза меньше, чем те же Ан-22 и Ил-76. Не уступает наш Ан-124 и американскому воздушному грузовику C-5 Galaxy. Более того, по таким показателям, как дальность полета и максимальная грузоподъемность, наш „Руслан“ значительно опережает американца», — писал журнал «Звезда».

Многие специалисты уверены: во всем мире нет другого такого самолета, который, будучи спроектированным в чисто военных целях (для транспортировки пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и прочей тяжелой боевой техники), столь успешно бы вписался бы в коммерческую деятельность, так активно использовался при гражданских перевозках крупнотоннажных и нестандартных крупногабаритных грузов. Так что тема серийного возрождения Ан-124 поднималась не раз, но всегда прежде упиралась в труднопреодолимые обстоятельства. Например, в разницу (выразимся мягко) производственных возможностей прежних участников это проекта. А тут еще и двигатели, которые традиционно выпускались предприятием в Запорожье, оказались для России просто недоступны. «Как эксплуатанты мы говорим, что нам нужно больше Ан-124−100… Но как инженеру, как специалисту мне кажется, что для того, чтобы сейчас возобновить производство, из руин должно восстать советское государство» — заявлял тогда представитель одной из российских авиакомпаний.

В связи с политической ситуацией

Тем не менее, летом 2013 года на международном форуме представители «Авиастар-СП» заявили, что уже начали восстановление серийного производства «Русланов». А в декабре того же года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и его тогдашний украинский коллега Михаил Короленко подписали соглашение о возобновлении совместного серийного производства модификаций Ан-124. «Украина и Россия возобновили стабильное производство самолетов Ан-124 с украинскими двигателями. Общий объем совместного производства 80 самолетов. По предварительным прогнозам, суммарная выручка от совместного производства и поставки 80 самолетов составит 12 миллиардов 890 миллионов долларов», — приведет «РБК» слова премьер-министра Украины Николая Азарова. Но, увы, меньше чем через полгода официальные лица озвучат то, о чем неофициально уже догадывались многие. «Российско-украинский проект возобновления производства и модернизации тяжелого транспортного самолета Ан-124 „Руслан“ в связи с политической ситуацией больше не стоит на повестке дня», — заявил замглавы Минпромторга Юрий Слюсарь.

В итоге, единственным российским развитием проекта останется модернизация уже существующих «Русланов» на «Авиастаре». Тем более, что уже в 2016 году новое руководство ульяновского предприятия провозгласило смену приоритетов, окончательно отказавшись даже от чисто теоретической идеи производства «Русланов» на своей базе. Тем временем, Ан-124 продолжал и продолжает служить верой и правдой там, где другие транспортники оказываются бессильными. Пятнадцать лет назад именно на «Руслане», например, перевезли из Канады в Ирландию 109-тонный локомотив, позже — возвращали Аксумский обелиск в Эфиопию (в три захода, каждый — по 160 тонн) и доставляли гигантские насосы для ликвидации аварии на АЭС «Фукусима-1», «забрасывали» в Сирию зенитно-ракетную С-400 и переправляли с Дальнего Востока в Симферополь газотурбинные электростанции для обеспечения энергоснабжения обесточенного полуострова Крым. Буквально на днях с помощью Ан-124 в Иркутскую область была переброшена спецтехника для борьбы с лесными пожарами…

Кто «сливает» российский парк «Русланов»

Редакция Newsinfo