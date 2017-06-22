Классовая дискриминация под видом расовой: почему в США убивают полицейских

Новая волна протестов против убийств чернокожего населения полицейскими привела к гибели американских правоохранителей

В Вашингтоне акция протеста собрала около тысячи человек, сообщает BBC в пятницу. Массовое недовольство граждан вызвали убийства темнокожих сотрудниками полиции.

В ночь на вторник в городе Батон-Руж (Луизиана) два белых полицейских расстреляли темнокожего мужчину. Видеозаписи произошедшего, появившиеся в интернете, отображают, как двое полицейских повалили на землю мужчину, затем один из них практически в упор выстрелил в задержанного. В среду вечером аналогичный случай произошел Фолкон-Хайтс (Миннесота). Там полицейский также выстрелил в чернокожего молодого человека, который позднее скончался в больнице.

«Все американцы должны быть обеспокоены этими событиями. Это не отдельные инциденты, это систематические события, которые имеют место в нашей правоохранительной структуре», — отметил президент США Барак Обама.

По его словам, «полицейские убивают афроамериканцев вдвое чаще, чем белых». Он считает, что все это ведет к тому, что граждане не чувствуют равноправия, и это проблема всех американцев независимо от их происхождения.

В городе Даллас (штат Техас) в ходе акций протеста 7 июля прозвучало свыше 20 выстрелов.

По версии полиции, злоумышленники открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивавшим безопасность во время проходившей в Далласе акции протеста против полицейского насилия.

В результате перестрелки пять полицейских были убиты и шесть ранены. По последним данным из Далласа, укрывшийся в подземном гараже подозреваемый, вооруженный винтовкой, застрелился. Еще двое были задержаны.

В США массовые беспорядки на расовой почве в последние годы вспыхивают с завидной регулярностью.

28 апреля 2015 года в американском Балтиморе, крупнейшем городе штата Мэриленд, был введен комендантский час из-за беспорядков, которые вспыхнули после похорон молодого темнокожего американца Фредди Грэя. 12 апреля при задержании полицейские сломали ему шею. Через неделю после этого Грэй, не приходя в сознание, скончался.

В августе 2014 года в городе Фергюсон в американском штате Миссури начались демонстрации и беспорядки. Причиной стал инцидент, в котором 18-летний безоружный чернокожий по имени Майкл Браун был застрелен 28-летним белокожим местным полицейским Дарреллом Уилсоном во время попытки ареста.

Летом 2013 года по нескольким городам США прокатилась волна акций протеста в связи с оправдательным приговором Джорджу Циммерману, застрелившему темнокожего молодого человека, 17-летнего Трейвона Мартина. В частности, волнения охватили Лос-Анжелес, Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Окленд. Браун был убит несмотря на то, что поднял руки вверх.

Следует отметить, что чернокожее население начало подвергаться дискриминации в Соединенных Штатах задолго до того, как жители США стали единой нацией. По статистике около 50% заключенных в Америке – чернокожие, уровень бедности среди афроамериканцев составляет по различным оценкам от 35 до 38%.

Поэтому с очень большой степенью вероятности можно предположить, что проблема применения чрезмерной силы в отношении национальных меньшинств в США является прямым результатом не столько расовая, сколько классовой дискриминации.

Редакция Newsinfo