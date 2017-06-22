Россия успешно испытала антигравитационный двигатель Леонова

Русский ученый, лауреат премии Правительства России Владимир Леонов создал фундаментальную теорию Суперобъединения, которая выводит российскую фундаментальную науку в мировые лидеры.

Ученый поделился с нами результатами испытаний квантового двигателя с горизонтальной тягой в 50 кг силы в импульсе, проведенных в 2009 году. Прошло более пяти лет, и мы поинтересовались сегодняшним состоянием дел:

— Владимир Семенович, на Вашем блоге размещены видеролики испытаний 2009 года аппарата с квантовым двигателем внутри. Привод на колеса отсутствует, тем не менее, аппарат передвигается горизонтально за счет внутренних сил. Ваши оппоненты утверждают, что все дело в трении подшипников колес, а в невесомости он работать не будет.

— Чтобы убрать имеющийся скептицизм, мною за эти годы был усовершенствован квантовый двигатель и сделан аппарат с вертикальным взлетом, чтобы убрать «фактор подшипников». В июне 2014 года были успешно проведены его стендовые испытания. При массе аппарата в 54 кг импульс вертикальной тяги составил 500…700 кгс (кг силы) при потребляемой электрической мощности 1 кВт. Аппарат взлетает вертикально по направляющим с ускорением в 10…12g. Этими испытаниями убедительно доказано, что гравитация покорена экспериментально, подтверждая теорию Суперобъединения.

— Вы можете дать сравнительные характеристики квантового двигателя и современного ракетного двигателя?

— На основании стендовых испытаний такие характеристики получены. Для сравнения: современный ракетный двигатель (далее – РД) на 1 кВт мощности создает тягу в 1 Ньютон (0,1 кгс). Опытный образец квантового двигателя (КД) образца 2014 года на 1 кВт мощности создает тягу в 5000 Ньютонов (500 кгс) в импульсе.

Конечно, в непрерывном режиме удельные тяговые характеристики КД уменьшаются. Однако, в импульсном режиме КД уже сейчас в 5000 раз эффективнее РД. Это объясняется тем, что КД, в отличие от РД, не греет атмосферу и космос продуктами сгорания топлива. КД питается электрической энергией.

— Но это же революция в двигателестроении. А как она отразится на космической отрасли?

— Сегодня реактивные двигатели (РД) космических аппаратов достигли своего технического предела. За 50 лет временной импульс их работы увеличен с 220 секунд (Фау-2) всего в 2 раза до 450 секунд (Протон). Импульс работы квантовых двигателей составляет не сотни секунд, а годы. Ракета с РД массой в 100 тонн в лучшем случае несет 5 тонн (5%) полезного груза.

Аппарат с квантовым двигателем в 100 тонн будет иметь квантовый двигатель с реактором в 10 тонн, то есть полезная нагрузка составляет 90 тонн, это уже 900% против 5% у РД.

— А каковы будут скоростные характеристики межпланетных космических кораблей нового поколения?

— Максимальная скорость космического аппарата с квантовым двигателем может достигать 1000 км/с против 18 км/с у ракеты. Но главное, имея длительный импульс тяги, аппарат с КД может двигаться с ускорением. Так, полет до Марса на космическом корабле нового поколения с квантовым двигателем в режиме ускорения ±1g составит всего 42 часа, причем с полной компенсацией невесомости, до Луны – 3,6 часа. Наступает новая эра в космических технологиях.

— А какой источник энергии вы планируете применить для питания квантового двигателя?

— Наиболее перспективным источником энергии является реактор холодного ядерного синтеза (ХЯС), например, по схеме итальянского инженера Андреа Росси, работающего на никеле. Энергоотдача топлива, того же никеля в ядерном цикле, в миллион раз выше, чем у химического топлива, то есть 1 кг никеля в режиме ХЯС выделяет энергии, как 1 миллион кг бензина.

Но в России есть и собственные разработки. Я писал об этом в статье «Комиссия по лженауке и холодный синтез похоронят сырьевую экономику России». Сегодня мы пожинаем плоды этого в виде падения цен на углеводородные энергоносители.

— Холодный синтез – это отдельная большая тема, а возвращаясь к квантовому двигателю, хотелось бы знать о применении его в авиации.

— Создание универсального двигателя, который мог бы одновременно работать в космосе, в атмосфере, на земле и под водой является первостепенной задачей фундаментальной науки.

Этому требованию удовлетворяет только один двигатель – квантовый. Например, у пассажирского самолета расход топлива турбореактивного двигателя идет на преодоление сопротивления воздуха на высотах 10…12 км, выше он не летает. Установка КД на самолете позволит летать ему на высотах 50…100 км, где сопротивление снижается на порядки, а соответственно и расход традиционного топлива, самолет летит по сути дела по инерции.

При переходе на топливо ХЯС самолет сможет летать годами без дозаправки. За счет увеличения скорости, например, на трассе Москва-Нью-Йорк время полета может быть снижено с 10 часов до 1 часа.

— Ну, прямо фантастика. А что будет с автомобилем?

— Да никакой фантастики нет, есть фундаментальная теория Суперобъединения, которая определяет физические основы новых реакторов ХЯС и квантового двигателя, работающих на новых физических принципах.

Сегодняшний уровень развития науки техники сто лет назад воспринимался бы как фантастика, когда авиация и автомобили только зарождались. А что будет через сто лет?

Уже сейчас установка квантового двигателя на автомобиле в корне изменяет его схему. Имеем корпус автомобиля на колесах и силовую установку с КД. Трансмиссия не нужна. Тягу обеспечивает КД, проходимость колоссальная, колеса не буксуют. Заправка 1 кг никеля в реактор ХЯС позволит легковому автомобилю пробегать 10 миллионов километров без дозаправки, это 25 расстояний до Луны.

Автомобиль будет почти «вечным» – 50…100 лет срок службы. Появятся летающие автомобили с антигравитационной подушкой, способные по воздуху преодолевать водные преграды.

Редакция Newsinfo