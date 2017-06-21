Госдеп в шоке: Керри признал, что «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» - террористы

Госдепартамент США пытается откреститься от слов своего собственного начальника, из-за их возможного пророссийского толкования. Госсекретарь США Джон Керри накануне визита в Москву расставил «точки над i» в вопросе разночтений по террористам в Сирии между Россией и США.

Так глава американской дипломатии назвал группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» подгруппами ИГИЛ и Джебхат ан-Нусры.

Напомню, что ИГИЛ и Джебхат ан-Нусра признаны террористами, как в России, так и США.

Иными, словами глава МИД США признал реальную террористическую сущность, так называемых сирийских оппозиционеров, действующих в окрестностях Алеппо.

Ранее Россия пыталась включить группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам» в санкционный список совета безопасности ООН, однако, США и её марионетки блокировали это решение.

Как свидетельствуют американские журналисты, слова Керри вызвали бурю негодования в Госдепе. Госсекретаря обвинили в соглашательстве с позицией Кремля и сотрудничестве с Россией в ущерб интересам США. Видимо, скоро Керри будут называть агентом Кремля, не иначе.

Любопытно, что в Госдепе, даже не попытались оправдать своего начальника. В Вашингтоне считают, что Керри намеренно подорвал попытки правительства США убедить Россию не атаковать террористов мимикрирующих под оппозиционеров.

В Госдепе теперь опасаются, что сирийские группировки террористов, которые поддерживает Вашингтон, теперь отвернутся от США. Слова госсекретаря США будет для них лучшим доказательством того, что на самом деле определяет расклады в арабской республике именно Россия.

Необходимо отметить, что этот уже второй демарш сотрудников Госдепа за последнее время. Незадолго до этого более 50 сотрудников ведомства обратились, минуя голову Керри, напрямую к Бараку Обаме с требованием начать бомбардировки сил Асада.

Что ж, Керри после возвращения из Москвы будет резать по живому. Второй демарш сотрудникам Госдепа точно не простят. Вскоре всех недовольных аккуратно зачистят.

США сейчас нужно с минимальными потерями выходить из Сирии и Украины. Ресурсы сейчас требуются на внутреннем фронте, потому как после Далласа стало очевидно, что ситуация выходит из-под контроля и рискует обернуться гражданской войной. Так называемые «ястребы» отказываются признавать происходящее, настаивая на эскалации напряжённости по всему миру.

Недаром Керри недавно посетил Киев, где поводил мордой по столу ещё одного «ястреба» Викторию Нуланд. Провокации Нуланд по разжиганию войны на Донбассе сейчас явно не к месту для Керри и элитной группировки, стоящей у него за плечами.

В данном контексте, переговоры в Москве заиграли новыми яркими красками. Уверен, что после заявления Керри, стороны смогут найти взаимовыгодные пути развязок. Реноме пророссийского политика придётся отрабатывать, товарищ Керри.

Редакция Newsinfo