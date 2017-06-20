Госпереворот. Турцию зажали в тиски

Александр Дель Валь, ведущий политолог , заявил, что турецкие власти делают все возможное для того, чтобы НАТО развязал войну с Москвой.

Специалист подчеркнул, что мир это поймет, когда произойдет десять событий, которые равны по масштабу терактам, произошедшие 11 сентября 2001 года в США.

Французский политолог раскритиковал правительство Турции и заявил, что это «мафиозное государство», которое оказывает поддержку террористам ИГИЛ. Турецкие власти, по словам Александра Дель Валя, позволяют бомбардировать собственное население, организовывают тренировочные лагеря для боевиков-исламистов, используют «миграционный кризис» в качестве орудия для шантажа, преследуют цель «исламизации» Европы.

Дель Валь считает Турцию «проблемой» для альянса. А от проблемы нужно избавляться. Политолог добавил также, что турецкие власти до сих пор пользуются своим «натовским» статусом, чтобы блокировать сотрудничество Греции и Кипра.

По мнению специалиста, инцидент с Турцией и российским самолетом являлся продуманным шагом. Таким образом республика, которая является участницей НАТО, рассчитывала на развязывание военных действий.

Таков был первый план - провокация. Но РФ не отреагировала на провокацию. На удивление поступив довольно продуманно. Вместо того, чтобы бодаться с Турцией, Путин начал налаживать контакты. Более того, все говорит о том, что Эрдоган мог сменить курс Турции в отношении России. Либо умело делал вид. Все началось с извинений. Это Был первый звоночек, прогнозирующий происходящий сейчас переворот. 29 июня состоялся разговор президентов РФ и Турции.

Вторым звонком был приезд МИД Турции и планы приехать в Турцию со стороны самого Эрдогана. Третий пункт, который аккурат вписывается в эту цепочку - это визит Керри в Россию и его разговор без камер с Путиным. За которым последовал теракт в Ницце, и, собственно, данный переворот.

На сегодняшний день в Турции попытка гос.переворота, которая автоматом уходит в коллекцию гос.переворотов Арабской весны, Украины и т.д. Только вот с каким продолжением?

С одной стороны в глаза бросается тот факт, что как только отношения России и Турции взяли курс на восстановление, грохнул этот переворот. С другой стороны, доверия к Эрдогану у России и не было

Так к чему приведет эта ночь? Намек ли это Эрдогану на неверно выбранный им курс или уже желание народа сменить руководителя, который нанес своей стране такой ущерб? http://boeing-is-back.livejournal.com/452520.html

По следам попытки турецкого переворота.

Сейчас уже можно определённо говорить о том, что переворот в Турции не состоялся. Но этот несостоявшийся переворот способен вызвать поистине тектонические сдвиги в мировой политике.

Первое, что нужно здесь отметить - исключительно мудрую позицию российского руководства, заявившего, что при всех вопросах к Эрдогану, при всём недовольстве его недавними действиями Россия однозначно поддерживает легитимно избранное правительство, т.е. самого Эрдогана.

Второй чрезвычайно важный момент здесь в том, что Эрдоган однозначно объявил США ответственными (хотя бы даже косвенно) за эту попытку смены власти в Турции.

"Турция не может быть управляема из Пенсильвании!" - заявил Эрдоган, имея в виду оппозиционного турецкого деятеля Гюлена, проживающего в США уже много лет.

Редакция Newsinfo