Си Цзиньпин: Россия и Китай могут создать альянс перед которым НАТО будет бессильно

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении 1-го июля отметил стратегическую необходимость союза между Россией и Китаем, который по его мнению определит будущее мироустройство.

«Мир находится на грани радикальных перемен. Мы видим, как постепенно рушится Евросоюз, как терпит крах экономика США, все это закончится новым мироустройством. Так-как раньше не будет никогда, через 10 лет нас ожидает новый миропорядок, в котором ключевым окажется союз КНР и России», заявил Си Цзиньпин.

По его мнению отношения России и Китая не должны ограничиваться только экономическими отношениями, данные страны могут создать альтернативу НАТО.

«Мы сейчас наблюдаем агрессивные действия со стороны США, как в отношении России, так и Китая. Я считаю, что Россия и Китай могут создать альянс перед которым НАТО будет бессильно и это положит конец империалистическим стремлением Запада», отметил он.

Также Си Цзиньпин уверен, что Китаю необходимо модернизировать свою армию.

«Создание армии, которая соответствует международному статусу нашей страны, — это стратегическая задача. Мы должны соединить экономическое развитие с развитием обороны, модернизировать армию, чтобы она была современной и стандартизированной… Мы должны всесторонне продвигать реформу в военной сфере, чтобы создать армию, которая была бы дисциплинированной и могла бы побеждать», — заявил Си Цзиньпин, выступая на торжественном собрании по случаю 95-летия Коммунистической партии Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении в пятницу 1-го июля отметил стратегическую необходимость союза между Россией и Китаем, который по его мнению определит будущее мироустройство.

«Мир находится на грани радикальных перемен. Мы видим, как постепенно рушится Евросоюз, как терпит крах экономика США, все это закончится новым мироустройством. Так-как раньше не будет никогда, через 10 лет нас ожидает новый миропорядок, в котором ключевым окажется союз КНР и России», заявил Си Цзиньпин.

По его мнению отношения России и Китая не должны ограничиваться только экономическими отношениями, данные страны могут создать альтернативу НАТО.

«Мы сейчас наблюдаем агрессивные действия со стороны США, как в отношении России, так и Китая. Я считаю, что Россия и Китай могут создать альянс перед которым НАТО будет бессильно и это положит конец империалистическим стремлением Запада», отметил он.

Редакция Newsinfo