Си Цзиньпин: Россия и Китай могут создать альянс перед которым НАТО будет бессильно
«Мир находится на грани радикальных перемен. Мы видим, как постепенно рушится Евросоюз, как терпит крах экономика США, все это закончится новым мироустройством. Так-как раньше не будет никогда, через 10 лет нас ожидает новый миропорядок, в котором ключевым окажется союз КНР и России», заявил Си Цзиньпин.
По его мнению отношения России и Китая не должны ограничиваться только экономическими отношениями, данные страны могут создать альтернативу НАТО.
«Мы сейчас наблюдаем агрессивные действия со стороны США, как в отношении России, так и Китая. Я считаю, что Россия и Китай могут создать альянс перед которым НАТО будет бессильно и это положит конец империалистическим стремлением Запада», отметил он.
Также Си Цзиньпин уверен, что Китаю необходимо модернизировать свою армию.
«Создание армии, которая соответствует международному статусу нашей страны, — это стратегическая задача. Мы должны соединить экономическое развитие с развитием обороны, модернизировать армию, чтобы она была современной и стандартизированной… Мы должны всесторонне продвигать реформу в военной сфере, чтобы создать армию, которая была бы дисциплинированной и могла бы побеждать», — заявил Си Цзиньпин, выступая на торжественном собрании по случаю 95-летия Коммунистической партии Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении в пятницу 1-го июля отметил стратегическую необходимость союза между Россией и Китаем, который по его мнению определит будущее мироустройство.
«Мир находится на грани радикальных перемен. Мы видим, как постепенно рушится Евросоюз, как терпит крах экономика США, все это закончится новым мироустройством. Так-как раньше не будет никогда, через 10 лет нас ожидает новый миропорядок, в котором ключевым окажется союз КНР и России», заявил Си Цзиньпин.
По его мнению отношения России и Китая не должны ограничиваться только экономическими отношениями, данные страны могут создать альтернативу НАТО.
«Мы сейчас наблюдаем агрессивные действия со стороны США, как в отношении России, так и Китая. Я считаю, что Россия и Китай могут создать альянс перед которым НАТО будет бессильно и это положит конец империалистическим стремлением Запада», отметил он.