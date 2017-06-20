США хотят «нагнуть» Малайзию на миллиард долларов

Министерство юстиции США опять возомнило себя глобальным вершителем судеб. Американское ведомство заподозрило премьер-министра Малайзии Наджиба Разака в многомиллионных хищениях средств из фондов экономического развития страны. Теперь на основе этих подозрений США хотят конфисковать малайзийских активов на сумму в миллиард долларов.

Совершенно непонятно, почему министерство юстиции США полагает, что его юрисдикция распространяется дальше, имеющихся в наличии пятидесяти штатов. Может потому что зарвавшихся американцев редко кто ставит на место?!

Опыт расследования коррупционных схем ФИФА даёт основания полагать, что американцы «натягивают свои законы на глобус» по причине использования в неподтверждённых коррупционных схемах американской валюты, то есть долларов.

Любопытно, что наказать Малайзию американские власти хотят за недоказанные хищения из фонда стимулирования экономики страны. То есть американцы не только хотят отчёта о том, куда были потрачены их пожертвования, но ещё и вернуть их с процентами.

Здесь на поверхность в очередной раз всплывают двойные стандарты США. Вот взять хотя бы Украину. Американцы вложили в этот проект многие миллиарды долларов, не в пример больше, чем в Малайзию. Тотальная коррупция на Украине признана не только западным журналистским сообществом, но и высшим руководством США. Так почему же американский Минюст не требует возвращения похищенных средств от украинского руководства?

Вызывает вопросы также возможная сумма конфискации, выставленная Малайзии. Изначально американское следствие обвинило малайзийского премьера в хищении 700 миллионов долларов. Эти средства Разак якобы перевёл из фонда стимулирования экономики страны на свой личный счёт.

Дальше последовали новые обвинения. Следователи «накопали», дополнительные 300 миллионов долларов «отмытых» денег и ещё 3 миллиарда долларов «присвоенных».

Так почему же американцы хотят конфисковать миллиард? Первоначально их претензии ограничивались 700 миллионами, теперь 4 миллиардами. Неужели Министерство юстиции США интересует только отмытые средства, а присвоенные нет?!

Разак через своего пресс-секретаря согласился в полной мере сотрудничать с любым законным расследованием. Однако американцев, похоже, не интересует сотрудничество Разака. Необходимое судебное решение уже принято в Вашингтоне – зачем о чём-то спрашивать обвиняемого?

Как считает «Wall Street Journal», Малайзия является ключевым американским союзником в Азии. Зачем считаться с мнением союзника, тем более ключевого. Чем ближе союзник, тем туже экономическая удавка на его шее.

Полагаю, что это коррупционное дело является проявлением, так называемой политики «мягкой силы». Разаку скомандовали к ноге, а он не пошёл. Тогда уже не скомандовали, а потащили за поводок.

Может так статься, что противоречия между Малайзией и США возникли из-за скорого опубликования окончательных результатов расследования по Боингу «MH-17». Американцы требуют от своего «союзника» обвинений в адрес России.

Примечателен в этой истории ещё один момент. Если американцы ломают через колено малайзийского премьера сейчас, то, что же будет, когда «Транстихоакеанское партнёрство» заработает в полную силу. К американским политикам добавятся ещё и корпорации, которые, наверняка, найдут, за что предъявить претензии к правительствам стран, подписавшим TPP.

Редакция Newsinfo