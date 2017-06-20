Турция вне блока НАТО: немыслимое становится реальностью

Немецкие СМИ озабочены очередным свидетельством «утраты единства» блока НАТО. Сближение Анкары и Москвы вызывает неприкрытое раздражение альянса. Однако, текущая международная обстановка заставляет страны НАТО проглотить обиду.

«То, что еще вчера казалось немыслимым, теперь стало реальностью» - поделился с немецкими журналистами запаниковавший западный дипломат.

9-ого августа президент России принимает Эрдогана в Санкт-Петербурге. 31-ого августа существует вероятность ответного визита Путина в Турцию. Турецкий президент пригласил Владимира Владимировича посетить товарищеский матч футбольных сборных России и Турции в Анталье.

Кроме дипломатических встреч лидеров двух стран, членов альянса раздражает возобновление экономического сотрудничества, особенно крупных проектов, таких как строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Немцы лицемерно переживают об энергобезопасности, предчувствуя снижение значимости своего энергетического хаба.

Американцы в свою очередь лицемерно переживают за эффективность противодействия боевикам ИГИЛ. «Многие наши партнеры уволены или арестованы» - заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер, имея в виду путчистов.

Также Клэппер ожидает, что Москва обязательно воспользуется охлаждением отношений Запада и Турции, чтобы внести раскол в североатлантический альянс.

Именно поэтому НАТО готово сейчас стерпеть от Эрдогана многие обиды, лишь бы не оголить юго-восточный фланг перед, так называемой «российской угрозой».

Немецкий политолог Александр Рар считает, что Турция может не простить США очередной путч. Если выяснится, что американцы приказывали путчистам, как это уже было в 80-х годах 20 века, вопрос выхода Турции из НАТО может стать на повестку дня – заявил немецкий эксперт.

Турецкий премьер Йылдырым уже готовит материалы на оппозиционного проповедника Гюлена, чтобы доказать его причастность к путчу и инициировать его экстрадицию из США на родину. Любопытно, что турецкий премьер будет требовать выдачи Гюлена, в независимости от того убедят ли аргументы турецких властей американское руководство.

Турецкий премьер угрожает резким охлаждением двухсторонних отношений в случае отказа Вашингтона выдать оппозиционного проповедника. Кроме того Йылдырым напоминает американцам, что им не потребовались доказательства, чтобы напасть на Афганистан после терактов 9/11.

Эксперты полагают, что Турция может начать сближение с ШОС и ЕАЭС, устав от западного лицемерия. Анкаре необходимо стабилизировать экономику, чтобы она попросту не рухнула, а западной поддержки как не было, так и нет.

Лакмусовой бумажкой дальнейшего внешнеполитического курса Турции как раз и будет являться «голова» Гюлена. Если американцы откажутся выдать «пенсильванского исламиста», Эрдогану ничего не останется, кроме как продолжить сближение с Россией.

В данный момент выход Турции из блока НАТО кажется немыслимым, однако, вспоминаем слова западного дипломата: «То, что еще вчера казалось немыслимым, теперь стало реальностью». Окно Овертона, через которое Турция выскочит из североатлантического альянса, стремительно увеличивается.

Эрдогана можно использовать в качестве клина, вбитого в блок НАТО, сыграв на его противоречиях с Гюленом. Турецкий президент вследствие своей недальновидности и заносчивости всё равно временная фигура в мировой политике, однако, отведённое ему время можно выгодно использовать в интересах России. «Турецкая ладья» может помочь «белому королю» выиграть глобальную шахматную партию. Источник: http://politikus.ru/articles/81468-turciya-vne-bloka-nato-nemyslimoe-stanovitsya-realnostyu.html

Редакция Newsinfo