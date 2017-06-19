Возрождение атомных бронепоездов России: Почему нервничает НАТО

Мировое сообщество в шоке: ах-ох, такая и сякая Россия зачем-то восстанавливает свои боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК). Беспросветный тоталитаризм и зажим свободы.

Подумаешь, НАТО всего-то немножечко продвинулась на Восток – это только на пользу демократии. Подумаешь, США вышла из договора по ПРО и строит «оборонительные площадки» для антиракет в Польше и Румынии – они исключительно против ракет северокорейцев и иранцев, несущих угрозу «Свободному Миру». Алё, Россия, тебе никто и ничто не угрожает, прекрати вооружаться!

Интересно, что в западных соцсетях и на военных форумах как по команде забубнили и заёрзали диванные эксперты:

– Зачем Россия вооружается, когда во всём мире так хорошо и прекрасно? Не лучше ли вместе с западными странами строить дивный новый мир, где нет места оружию массового уничтожения?

– У России много атомных субмарин. Зачем ей ещё и какой-то «атомный поезд»? У этих русских тяга вооружаться до зубов в генах. Они хотят войны. У них всё плохо, и поэтому им хочется утащить весь Запад с собой в могилу!

– «Атомный поезд»? Это бесчеловечно! Россия не думает о своих пассажирах на железнодорожном транспорте! Это значит, что теперь любой российский пассажирский поезд становится законной целью. Русские ещё бы атомные бомбы к пассажирским воздушным и морским лайнерам прицепили…

– Это блеф. Российская экономика лежит в руинах. Русские сейчас понастроят «атомных поездов» на последние деньги, а чем потом питаться будут? Сырым ураном? Несчастные ублюдки…

– Россия подаёт сигнал: не лезьте к ней и её союзникам. Зачем Запад полез разрушать Украину? Хотите новую войну, как в Корее? Надеюсь, наши военные и политики всё правильно поймут.

Что же так обеспокоило обитателей сытого демократического свинарника?

Существует не то чтобы легенда, а неподтверждённая из авторитетных источников информация, что тему БЖРК Советскому Союзу подбросили США. Некогда в Америке разрабатывался железнодорожный комплекс для скрытой перевозки и пуска баллистических ракет, да только проект светозарные джедаи не вытянули, ухлопав на него миллиарды денег. Во всяком случае, ни одного БЖРК в вооружённых силах США нет и не предвидится.

Впрочем, как утверждают оружейные историки, американцы в данном вопросе не пионеры. Впервые на железнодорожную платформу безуспешно попытались взгромоздить и запустить баллистическую ракету ФАУ-2 сумрачные тевтонские гении III Рейха.

В 50-е годы в СССР тему железнодорожных стартовых столов для баллистических ракет разрабатывали такие прославленные конструкторы, как Лавочкин, Королёв, Янгель, но их работы на тот момент не увенчались успехом.

Вот и решили «американские партнёры» подложить советским товарищам хорошенькую свинью в красивой упаковке «Америка строит «атомный поезд», а вам слабо, красные?».

Правда это, или нет, но только научная и конструкторская мысль СССР с задачей справилась благодаря конструкторскому коллективу под руководством академика Алексея Уткина. Проблема была решена благодаря появлению твердотопливных ракет. НИОКР по проекту «Молодец» начались в середине 60-х, но родился БЖРК «Молодец» и встал на боевое дежурство только в 1987 году. И немедленно превратился в головную боль, занозу в заднице, в «ужас, летящий на крыльях ночи» для Пентагона.

Судите сами. Каждому «Молодцу» досталось по кладенцу из трёх баллистических ракет «Скальпель» РТ-23 УТТХ. Каждая ракета имела дальность 10 тыс. км и несла в себе «гостинец» из 10 разделяющихся боеголовок индивидуального наведения с ядерным зарядом в 430 килотонн в тротиловом эквиваленте. Целых 900 хиросим для супостата. Всего к началу 90-х было построено 12 БЖРК и неизвестное количество фальшивых «молодцов».

Внешне состав «атомного поезда» ничем не отличался от тысяч других составов, колесящих вдоль и поперёк по развитой сети железных дорог СССР. Типичный набор вагонов «Молодца» выглядел как грузо-пассажирский поезд: почтовые, пассажирские вагоны и рефрижераторы. Правда, у вагонов, несущих в себе ракеты, вместо четырёх колёсных пар было восемь, а сам состав тянули три магистральных тепловоза, но число колёс со спутника не видать, да и большегрузные составы в СССР возили трехсекционные локомотивы – пойти, разберись, где какой поезд проехал.

А если ещё добавить сюда многочисленные скальные тоннели и укрытия, созданные специально для БЖРК, в которых их никакой чёрт не найдёт, да ещё неизвестное количество поездов-«пустышек», созданных для отвлечения внимания слишком любопытных…

В терминах советских железнодорожников БЖРК назывались «поезд номер ноль».

Как признавались сами американцы, отследить советские БЖРК для их и натовской военной разведки было задачей непосильной. Даже несмотря на то, что только ради обнаружения и наблюдения за «молодцами» Пентагоном была запущена на орбиту целая спутниковая группировка.

В конце 80-х, когда «молодцы» вовсю сновали по широким просторам нашей страны, американская разведка затеяла операцию по техническому обнаружению наших БЖРК. Под видом коммерческого груза во Владивосток был доставлен стандартный грузовой контейнер, нашпигованный шпионской аппаратурой, следовавший транзитом в Швецию. Хитрый контейнер был вовремя распознан советской контрразведкой и, по некоторым данным, благополучно достиг пункта назначения. Вот только ничего интересного в Пентагоне для себя с этой «большой прогулки» не поимели. Ибо нефиг.

О надёжности «Молодца» свидетельствуют проведенные в 1991 году испытания «Сияние» (эксперимент на устойчивость к ЭМИ) и «Сдвиг» – имитация близкого взрыва килотонной мощности. На полигоне в Плесецке в 650 метрах от БЖРК из 100 тыс. противотанковых мин, вывезенных из ГДР была выложена и взорвана 20 метровая пирамида. Чудовищной силы взрыв вырвал в земле воронку 80 метров в диаметре, уровень звукового давления в жилых отсеках БЖРК достиг болевого порога 150 дБ. Одна из пусковых установок из трёх показала отмену готовности, но после перезагрузки бортового вычислителя запустила ракету в штатном режиме.

Редакция Newsinfo