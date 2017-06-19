«Конфликт с Россией вредит Европе»: депутат бундестага Сара Вагенкнехт

Социальное расслоение и усталость людей от политиков — такова нынешняя ситуация в Германии. Об этом в эксклюзивном интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе рассказала депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт. По её мнению, стране пора отказаться от политики следования курсу США и поисков псевдоугроз, якобы исходящих от российских СМИ и RT в частности. Вместо этого Германии стоит обратить внимание на реальные проблемы. Среди последних политик назвала напряжённость между ЕС и Россией и действия международных террористических организаций.

— Канцлер Ангела Меркель баллотируется на четвёртый срок, однако на региональных выборах партия Меркель ХДС потерпела поражение. Немцы будут голосовать за стабильность с Меркель или захотят перемен?

— Нельзя сказать, что Меркель поддерживает стабильность. При Меркель в нашей стране социальное расслоение становилось всё глубже. Есть очень много людей, которые чувствуют, что политики бросили их на произвол судьбы, которые отходят от демократии. Но только проблема в том, что нет сильного кандидата от СДПГ, и поэтому действительно существует опасность, что госпожа Меркель останется ещё на четыре года. Однако я думаю, что большинство людей в этой стране не желают для себя продолжения в том же духе.

— В Германии набирает поддержку партия евроскептиков — «Альтернатива для Германии». Появился ли у них реальный шанс войти в правительство и повлиять на политику государства?

— Я не думаю, что «Альтернатива для Германии» войдёт в следующее правительство. Но вы правы, эта партия становится сильнее. Она добилась очень хороших результатов на последних региональных выборах, однако не столько потому, что люди безусловно поддерживают позиции «Альтернативы для Германии», а прежде всего потому, что они разочарованы другими партиями. Им кажется, что политики не заботятся об их интересах, и многие думают, что, если они выберут «Альтернативу для Германии», то они смогут выразить свой гнев, своё отчаяние. То есть эта партия для многих является рычагом, чтобы заявить о своём разочаровании, а не потому, что они безоговорочно хотят, чтобы «Альтернатива для Германии» определяла бы и политику страны.

— Газета Spiegel написала, что в ходе своего визита в Берлин уходящий американский президент Барак Обама лично возглавил кампанию в пользу Меркель. Можно ли считать Меркель преемником американской политики в Европе?

— Она всегда была очень успешным сторонником американской политики, всегда считала, что её функция — признавать американскую гегемонию. Мы не знаем ни одного случая, когда госпожа Меркель возразила бы хоть раз против американской политики, в том числе и против многих военных действий как с участием НАТО, так и помимо НАТО, в которых она участвовала, а тем самым и Германия. Последним примером этого является Сирия. Таким образом, дело обстоит так, что всегда существовала тесная связь между Меркель и Обамой и что, к сожалению, никогда не было критических высказываний в адрес США.

— Европарламент принял резолюцию о борьбе с российской пропагандой, обвиняя, в частности, канал RT в стремлении «расколоть Европу». Будут ли глушить российские СМИ в Европе? И почему альтернативная точка зрения рассматривается как угроза?

— Да, над этим действительно надо задуматься. Конечно, влияние на СМИ оказывается. Существует и доказанное влияние США на европейские средства массовой информации. Например, есть журналисты, в том числе и в Германии, которые имеют тесные связи с США. Это тоже никогда не обсуждалось и не критиковалось. И поэтому я считаю не слишком целесообразным заявлять сейчас о проблемах в отношении России, если в отношении США это до сих пор всегда рассматривалось как норма. Конечно, есть СМИ, которые тесно сотрудничают с той или иной стороной. Но в условиях демократии важно, чтобы СМИ были плюралистическими, чтобы не было доминирования только с одной какой-либо стороны. И это положение должно сохраняться. Я лично вижу проблему больше в том, что и в Германии СМИ концентрируются в руках небольшого числа лиц. Что издательские группы — а они частные — принадлежат крупным семьям миллиардеров, которые, естественно, имеют соответствующие интересы и оказывают соответствующее влияние.

— Сара, меня интересует судьба моего канала RT. Почему альтернативная точка зрения рассматривается как угроза?

— Что можно сказать, я не вхожу в Европарламент, и не мне объяснять или даже оправдывать те или иные решения. Конечно, каналу Russia Today намного ближе позиции России, чем, например, интересы США. И это оправданно. Это канал, который занимает, разумеется, определённую позицию среди плюралистических СМИ в России. Но предполагать, что он раскалывает Европу, это весьма спорно. Если бы я придерживалась того мнения, что ваш канал может расколоть Европу, то я бы не стала давать ему интервью.

— Но просто это все равно достаточно, на мой взгляд, забавная тема для обсуждения. Вы знаете, что в том же документе Европарламента осуждается информационная деятельность «Исламского государства»* и «Аль-Каиды»**. Неужели российские СМИ так же опасны, как террористические организации?

— Я считаю, что совершенно абсурдно ставить здесь знак равенства. Мы действительно должны обратить внимание на то, что делают определённые исламистские террористические организации, как они устроены. Известно, что из Турции оказывается поддержка исламистских террористических банд, и я считаю, именно в этом заключаются подлинные угрозы. У нас в Европе ведь были террористические акты, и действительно следовало бы больше заниматься этим, а не накликивать беду разговорами о псевдоугрозах.

Редакция Newsinfo