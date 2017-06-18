Украина занялась «решением» русского вопроса

Борьба с русскими, с русским языком и культурой на Украине набирает обороты. Русский культурный центр во Львове после многолетней борьбы будет выселен из занимаемого помещения на улице Короленко и, скорее всего, прекратит существование. О соответсвующем решении суда сообщил замглавы Львовской областной Рады Владимир Гирняк. «Российское культурное общество и его братские организации, такие как редакция украинофобского „Русского Вестника“ могут потихоньку паковать вещи», — написал чиновник на своей странице в Фейсбук.

Инициатива принудительного выселения общественной организации «Русское общество имени Александра Пушкина» принадлежит законодателям региона. Обоснование этой меры предельно цинично. Помещение центра предполагается передать организациям, связанным с так называемой АТО — «антитеррористической операцией» в Донбассе. Согласно решению львовской Рады, в местных центрах военно-патриотического воспитания будут проводиться встречи, конкурсы и фестивали, посвященные «героям АТО», изучаться биографии Бандеры, Шухевича, Петлюры и Петра Порошенко.

Русский культурный центр появился на улице Короленко во Львове еще в начале 1990-х. Помещение бывшего кинотеатра выделил город. Обычная программа: выставки, концерты, встречи, русские литературные чтения. Постоянных «прихожан» было немало — сотни четыре человек, рассказал глава центра Альберт Астахов. Причем русские поддерживали центр собственными членскими взносами. Этот факт не нравился местным националистам. За двадцать лет существования на центр было совершено более сорока нападений: били окна, забрасывали бутылками с зажигательной смесью.

Активен Русский центр во Львове был и после «майдана». За последние два года тут прошло не менее 60 культурных мероприятий. Видимо, факт самоорганизации русских и вызвал у властей желание прикрыть «оплот» России на «западенщине». Тем более это согласовалось с официальной политикой Киева. Напомним, на Украине идет самая настоящая кампания по вымыванию русского языка и культуры. Так, в конце ноября Национальный совет телевидения и радиовещания опубликовал список из 544 российских фильмов и сериалов, трансляция которых запрещена на Украине. А вчера, 8 декабря, Верховная Рада ограничила на ввоз на Украину книг «антиукраинского содержания».

Причем в России ничего подобного не наблюдается. Украинский культурный центр исправно функционирует в самом центре Москвы на Старом Арбате, работает в столице и библиотека украинской литературы, фестивали украинской культуры проходят в российских регионах.

Такая политика не могла не вызвать ответную реакцию. Масло в огонь подлила народная инициатива так называемых песенных флешмобов. Русские стали спонтанно собираться в общественных местах украинских городов и петь известные всем песни из советских кинофильмов. Одесса подхватила эстафету у Запорожья, Харькова и, страшно сказать, Москвы. В ответ на здоровую реакцию русскоговорящего сообщества, защитившего право людей говорить и думать на родном языке, в Киеве заговорили о «руке российских спецслужб».

В части украинской власти, в основном на региональном уровне, появилось понимание того, что политика фактического этноцида в двуязычной стране неприемлема. На днях в бывшем Днепропетровске прошла межрегиональная конференция по русскому языку. В итоговой резолюции, участники потребовали принятия законопроекта по защите русского языка и запрета языковых квот на радио и телевидении.

Тюменский журналист и боец ополчения Донбасса Ростислав Журавлев рассказал «СП», что недавно присутствовал на фестивале народного украинского творчества «Сорочинская ярмарка» в Тюмени.

— Очень добрый праздник, звучала украинская мова, народные песни, мужики в красных шароварах и вышиванках, гарные дивчины, горилка, конечно. И вот это все в центре первого русского города Сибири. Тульские самовары с чаем лаконично дополняли меню из галушек с варениками. Первые украинцы пришли в Сибирь вместе с атаманом Ермаком. Это были украинские казаки. Уже в советский период сюда приехали более трех миллионов украинских строителей, нефтяников и авиаторов.

Я задал вопрос начальнику отдела украинской культуры в Тюменской области, может ли она представить, чтобы подобные мероприятия проходили где-нибудь в Ивано-Франковске или во Львове. Она честно задумалась, но виду не подала, рассказала о дружбе. Мне кажется дело не в нас, дело в тех силах, которые пришли к власти в Киеве. Они деструктивны и по отношению к своему народу. Если не остановить этих людей они уничтожат Украину. У меня нет злобы даже после участия в событиях в Донбассе и Крыму. Это такая черта русских: все-таки мы один народ.

Председатель латвийского движения «Русская заря» Евгений Осипов видит в происходящем на Украине признаки самого настоящего нацизма.

— Это один из многочисленных случаев, демонстрирующих процесс нацификации Украины. Подобный процесс мы наблюдали и продолжаем наблюдать и в Латвии, с небольшой поправкой на различие в темпераменте латышей и украинцев — нацизм в Латвии все-таки имеет более «цивилизованные» формы. Тем более, что современная Украина вынуждена в кратчайшие сроки доказать сама себе, что «Украина, это не Россия», а «украинцы и русские — не один народ».

Сегодня, на фоне полного краха евроинтеграционных иллюзий, при помощи которых некоторое время удавалось сплотить активную часть украинцев, не осталось другой идеологии, кроме русофобии. И то, как эта идеология проявляется в совершенно диких и судорожных действиях, очень напоминает Третий рейх весной 1945 года. Сегодняшняя Украина, это пьяный дебошир, которого очень скоро будет мучить постнацистское похмелье.

Редакция Newsinfo