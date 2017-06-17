Вашингтон переиграл сам себя: Россия выбрасывает США из Сирии

Когда в конце сентября 2015 года Россия открыто вступила в сирийский конфликт мало кто из международных обозревателей мог предположить, что уже скоро она не только вернет себе потерянные с советских времен позиции на Ближнем Востоке, но и попытается вытолкнуть оттуда США. А ведь именно так сегодня и ставится вопрос.

В сентябре 2015 года на разваливавшийся фронт сирийской армии было страшно смотреть. Боевики, будь то «умеренные» или «неумеренные», давили со всех сторон, а правительственная армия постоянно отступала, периодически огрызаясь. Западные политики размышляли, оставить ли под управлением Башара Асада его родную Латакию или уничтожить (не исключено, что и физически). Как Муаммара Каддафи, который также посмел бросить вызов западным господам…

Уже к началу 2016 года стало понятно, что в войне наступает коренной перелом, а так называемую «сирийскую оппозицию» надо спасать. Для самых умных это стало понятно еще 30 сентября, как только первые российские бомбы упали на головы сирийских бородатых «онижедетей».

В октябре 2015 года в Вене начались предварительные консультации, а затем и переговоры по вопросу урегулирования сирийского конфликта. Ее работа плавно переместилась в январе 2016 года в Женеву, где 20 заинтересованных стран мира пытались найти удовлетворяющее всех решение. Но, как и положено в таких случаях, ничего достичь так и не удалось.

С тех событий прошел почти год. Благодаря помощи России и Ирана террористов из территории Сирии все это время методично вытесняли. И каждый раз, когда тем становилось совсем плохо «мировая общественность» поднимала шум, что, мол, нехорошее сирийское правительство, как-то не так воюет с терроризмом.

Между тем договоренности, заключенные в Женеве на бумаге, на практике не реализовывались. Здесь США применили тот же прием, который был ими использован во время украинских событий 2013-14 годов.

Якобы лидеры оппозиции о чем-то договаривались с действующим правительством. Затем власть выполняла свою часть соглашения, за действиями которой очень внимательно следила «международная общественность», а так называемых лидеров оппозиции «активисты майдана» (читай боевики, также контролируемые из Вашингтона) посылали подальше. Как мы помним, данная схема принесла блестящий результат на Украине. В конце февраля 2014 года ее правительство свергли, а президент Виктор Янукович бежал из страны.

Именно эту отработанную методику планомерно реализовывали американцы и в Сирии. До 9 ноября 2016 года, когда американский народ выбрал себе нового президента, а российское и сирийское руководство сказало: "Хватит!".

С выбором Дональда Трампа по Сирии у России открылись новые возможности. Переходный период в Вашингтоне продлится еще несколько месяцев, после чего старая внешняя политика, очевидно, пойдет в утиль, а значит, можно попробовать поставить новую администрацию перед свершившимся фактом…

Ветер перемен

Разгром оппозиции в Алеппо стал не только большой военной победой коалиции Иран, Россия, Сирия. Это еще и большая победа дипломатии. Как автор уже отмечал ранее, именно во время окончательной ликвидации алеппинской группировки «оппозиции» Россия, Иран и Турция опробовали новую дипломатическую схему в решении сирийской проблемы. От имени сирийской оппозиции и в качестве гаранта соблюдения ее интересов выступили не США и Европа, а президент Турции Реджеп Эрдоган.

Турецкое влияние в рядах оппозиции и так весьма велико. Фактически все время войны Турция шла в кильватере американской политики на Ближнем Востоке и стала тыловой базой сирийских боевиков, откуда им шло оружие, боеприпасы и куда они могли выезжать, чтобы зализывать раны. Многие турецкие офицеры состояли при боевиках в качестве инструкторов.

И теперь эти связи сработали. Американцы очень надеялись, что сирийская армия сначала завязнет в Алеппо. Затем, что правительство увязнет в местных проблемах. Они считали, что без их доброй воли у Асада и России ничего не получится.

Но Турция заменила собой США и дела сразу пошли на лад. С трудом и не с первого раза, но были решены проблемы, связанные с эвакуацией боевиков из Алеппо. Видимо, учтя этот опыт, Анкара и Москва, с согласия Тегерана 16 декабря вышли с очередным предложением, всю суть которого мы поймем немного позже, когда уже будут очевидными его первые результаты.

Редакция Newsinfo