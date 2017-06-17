Россияне в тюрьмах СБУ: как Владимир Безобразов вырвался на свободу

Захваченный в украинский плен и два года просидевший в тюрьмах СБУ московский менеджер Владимир Безобразов получил долгожданную свободу. Киев решил избавиться от неудобного заключенного, однако просчитался и мужчина выжил. Более того, он добрался до Донецка, откуда связался с родными, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

«Безобразов — москвич, не политический, не военный, не ополченец был задержан в 2014 году и с тех пор его прятали по тюрьмам — то в харьковском СИЗО, то в мариупольском. Киев отказывал в обмене. Связь осуществлялась через адвоката и через маму. Несколько раз его пытались менять на каких-то пафосных украинских заключенных в России, но так и не сложилось. В субботу его вывезли из СИЗО и выкинули в серой зоне в районе поселка Новолуганска, это 75 километров от Донецка. И сейчас он добрался в Донецк», — сообщает политический консультант.

В июне 2014 года россиянин Владимир Безобразов с матерью и 5-летним сыном поехал отдыхать в Одесскую область. 18 июня его арестовали в местном кафе на основании показаний официанта и пограничника, которые заявляли, что Безобразов якобы занимался вербовкой людей в ряды армии народных республик Донбасса. При помощи угроз в адрес родных украинские «следователи» сумели выбить из мужчины признательные показания, и уже в августе украинский суд вынес обвинительный приговор — пять лет заключения по статье 110 части 1 «Посягательство на территориальную целостность Украины».

В это время его мать и сын были вынуждены бежать из страны, только после этого Владимир отказался от своих показаний и подал апелляцию. Зимой 2015 года между Россией и Украиной было заключено соглашение об обмене Безобразова на украинского военнопленного, который находился в ЛНР. Прим этом условием стало признание москвичом своей вины.

«Минские соглашения рано или поздно загонят Украину в тупик, а для Киева один из самых болезненных вопросов — это всеобщая амнистия. Они готовы менять заключенных, по каким угодно правилам: 15 на 15, 100 на 1, 30 на 40, но лишь бы не всех на всех. Потому что, по общим оценкам, от 500 до 1500 тысяч граждан Донбасса и граждан Украины содержится в украинских тюрьмах и СИЗО. На Украине не готовы исполнять широкую амнистию, потому что в нее придется включить людей, которые на Украине явно приговорены к большим срокам и к физическому уничтожению. Я имею в виду политических лидеров Донецкой и Луганской народных республик в первую очередь. Эта амнистия им как кость в горле, и они всячески пытаются от нее уйти при помощи псевдообменов. И это мы не берем еще черный рынок по обмену, который осуществляется за деньги», — рассказывает эксперт.

6 марта Овидиопольский районный суд Одесской области принял во внимание признание обвиняемого и вынес ему наказание в виде трех месяцев лишения свободы с испытательным сроком. Безобразова освобождают прямо в зале суда, но на выходе из здания, мужчину тут же похищает и увозит в неизвестном направлении группировка вооруженных людей, представившихся сотрудниками СБУ.

Ирония кроется в том, что 20 мая следственное управление ГУМВД Украины в Одесской области возбуждает уголовное дело по факту похищения человека. Служба безопасности Украины свою причастность к преступлению отрицает, однако есть множество свидетелей, граждан Украины, которые сообщали, что видели Владимира в тайной тюрьме СБУ под Харьковом.

Осенью прошлого года в Европейский суд по правам человека поступило дело «Безобразов против Украины». С 6 марта 2015 года по 17 декабря 2016 года Безобразов находился в заключении, а в минувшую субботу, 17 декабря, мужчина получил свободу.

«Ситуация с Безобразовым на самом деле проще, потому что его дело открыто в ОБСЕ, его розыском занимается Бюро по демократическим институтам и правам человека ООН (БДИПЧ). Поэтому дальше скрывать его не было никакой возможности, его либо надо было судить, а судить его не за что, либо надо было его предъявлять. Поэтому Киев пошел на беспрецедентный шаг — просто взять и выкинуть его в серой зоне в надежде на то, что там с ним что-то случится. Так что его успешный поход к Донецку — это чудо», — заключил Асафов.

Редакция Newsinfo