Семья «секс-беженцев» эвакуировалась в Россию из Германии

В минувшие выходные в сибирскую глубинку, на север Новосибирской области, на постоянное жительство из Германии приехала семья Мартенсов, членов которой называют «сексуальными беженцами». Она прославилась демонстративным протестом против принудительного «сексуального просвещения» детей в начальных классах Германии. О том, как «новые сибиряки» обустраиваются на месте, нам рассказали в райцентре Кыштовка.

Одна из дочерей Мартенсов 10-летняя Мелитта в Германии решительно отказалась посещать занятия по «секс-просвету». После второго демонстративного пропуска учителя пожаловались директору и родителям вменили штраф, который они отказались платить. По этому поводу глава семьи, Ойген Мартенс, был даже подвергнут аресту.

После решения перебраться в Россию в районный центр Кыштовка вместе с супругами Ойген и Луизой приехали их десять детей от полутора до пятнадцати лет.

- Да, семья Мартенсов приехала к нам в Кыштовку, - говорит заместитель главы района Татьяна Георгиевна Ляшенко. – Только вчера в администрацию приходил глава семьи, по документам он Ойген, но просил называть себя Евгением. Так его раньше звали, когда он еще с родителями жил в Исилькульском районе Омской области.

Рассказал, что в 90-х годах они эмигрировали в Германию. Жили в небольшом городке в земле Северный Рейн-Вестфалия. Там он женился на Луизе, там родились все их десять детей. На всех Евгений произвел хорошее впечатление. Сельчане отметили: «От него прямо добро идет… » Сказал, что они уже подобрали в райцентре на улице Жировкова 4 – комнатную квартиру. Жилье требует ремонта, но Евгений сказал, что оно их устраивает.

Сначала в Кыштовке думали, что переезд семьи из Германии в их сибирское село, не более чем реалити-шоу. До этого в районный центр немцы приезжали только охотиться на медведей. Но, поговорив с главой семьи, сельчане поняли, что Мартенсы воспользовались госпрограммой переселения соотечественников и намерены капитально обосноваться в Кыштынском районе.

- Из министерства труда в администрацию района скинули информацию о том, что у Ойгена Мартенса расходились взгляды с преподавателями немецкой школы о сексуальном воспитании детей, - рассказывает замглавы района.

Местные только диву давались, узнав, что Ойгену и Луизе за то, что они не разрешили дочери помещать обязательные уроки «секс-просвета», был выписан штраф в 150 евро. А когда супруги принципиально отказались его оплачивать, их приговорили к одному дню тюрьмы. Благо, Луиза была беременной, и ее освободили от наказания.

В селе поговаривали, что Мартенсы – баптисты, но глава семьи рассказал, что они были воспитаны баптистами, но сейчас не принадлежат ни к одной церкви.

Сельчанам понравилось, что Евгений и Луиза воспринимают действительность адекватно, не ропщут, никому не предъявляют претензий. Ойген-Евгений еще раньше приезжал на разведку. У него недалеко от Кыштовки живут родственники и друзья. В военные годы в Сибирь из Поволжья было сослано немало немцев.

- До железной дороги от нас - 160 километров, до Новосибирска – 600, но до областного центра ходит комфортабельный автобус, - говорит Татьяна Георгиевна.

На севере Новосибирской области сейчас трещат настоящие сибирские морозы. В Кыштовке градусник показывает – минус 42 градуса, через три обещают, что температура понизится до минус 54.

- Семья с детьми приехала в Сибирь в легких куртках. Им сейчас надо помочь с одеждой. Мы поговорим с нашей соцзащитой, - продолжает рассказывать Татьяна Георгиевна. - Евгений сказал, что они будут рады любой помощи. Как я поняла, в Германии они всегда получали на детей вещи. К тому же, там довольно большие детские пособия, которые не сравнимы с нашими «копейками».

Редакция Newsinfo