Эрдоган «отжимает» трубы «Газпрома»

20 декабря в российских СМИ появилась информация о том, что власти Турции национализировали крупнейший актив «Газпрома» в стране. Речь идет о переходе частного импортера газа Akfel Holding в государственную собственность.

Крупнейшие структуры Akfel Holding — Akfel Gas (контракт с «Газпромом» на 2,25 млрд. кубометров газа в год), Avrasia (0,5 млрд.) и Enerco (2,5 млрд.). Совместное предприятие Akfel и «Газпромбанка» владеет 60% акций двух из трех крупнейших структур холдинга, еще 40% в Enerco принадлежат австрийской OMV. В самом Akfel Holding у «Газпрома» есть миноритарный пакет.

Также российская компания имеет опцион на покупку 50% в Akfel Gas, но сделка, начатая в 2014 году, не была завершена из-за отсутствия одобрения турецкого регулятора. На компании группы Akfel приходится до 55% в портфеле поставок «Газпрома» частным турецким импортерам и приблизительно 20% от поставок российского газа в Турцию.

«Коммерсант» со ссылкой на собственные источники пишет о том, что совет директоров в холдинге сменился еще 2 декабря. Глава «Газпрома» Алексей Миллер, якобы, болезненно воспринял эту ситуацию и пытался добиться разъяснений от турецкого премьера Бинали Йылдырыма во время визита последнего в Москву 6 декабря, но безуспешно. Издание предполагает, что сложившаяся ситуация может негативно повлиять на переговоры о цене на газ для турецких компаний на следующий год, которые, опять-таки по данным инсайдеров, уже начинают сворачивать. Кроме того, это ставит под угрозу реализацию главного совместного проекта России и Турции в энергетике — газопровода «Турецкий поток».

В свете жестокого убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре эти новости выглядят тем более тревожно. Однако стоит отметить, что национализация активов холдинга прошла не просто потому, что турецкие власти решили отобрать их у «Газпрома», а в рамках процессов, начавшихся после попытки неудачного переворота в Турции. Власти действовали по чрезвычайному декрету N674, который позволяет государству брать под контроль компании, подозреваемые в финансировании оппозиционера Фетхуллаха Гюлена. Именно его Анкара называет организатором попытки переворота. Этот декрет уже так или иначе затронул более тысячи компаний в Турции.

Стоит отметить, что в самом «Газпроме» ситуацию никак официально не комментируют. Эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев полагает, что российские СМИ преждевременно подняли панику, и вопрос еще может быть урегулирован в рамках двусторонних переговоров.

— Случаи национализации иностранных активов на территории государства не являются такой уж редкостью в международной практике. Взять хотя бы Венесуэлу, где правительство Уго Чавеса в 2011 году национализировало иностранные нефтяные и золотодобывающие компании, несмотря на наличие межправительственных соглашений о защите иностранных инвестиций. Именно благодаря таким соглашениям акты национализации успешно оспариваются в международном арбитраже ICSID при Всемирном банке. Арбитраж присуждает многомиллиардные компенсации, хотя Венесуэла пока отказывается их выплачивать и продолжает оспаривать.

В любом случае, существуют международные юридические механизмы урегулирования таких ситуаций. Кстати, у России и Турции тоже есть межправительственное соглашение «о поощрении и взаимной защите капиталовложений», подписанное в Анкаре 15 декабря 1997 г. Оно должно было действовать в течение 15 лет. После этого срока «остается в силе до истечения двенадцати месяцев с момента, когда одна из Договаривающихся Сторон письменно уведомит другую Договаривающуюся Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения». Насколько я знаю, о его расторжении никто не заявлял.

— То есть «Газпром» может оспорить решение Анкары?

— Судя по публикации «Ъ» (а информации из других источников мы не имеем), речь пока не идет о национализации в юридическом смысле: турецкие власти только сменили совет директоров Akfel Holding по чрезвычайному декрету N674, принятому после июльской попытки госпереворота в Турции. Национализация «де-факто», о которой сообщает пресса, и национализация «де-юре» — это все-таки немножко разные вещи. Пока не узаконен переход прав собственности от акционеров к государству, все это выглядит как временная мера. Следовательно, спорные вопросы можно урегулировать в ходе политических переговоров. Тем более что поводов для переговоров сейчас много, включая тот же «Турецкий поток».

— Но «Газпром» наверняка не захочет лишиться такого прибыльного актива?

— О структуре собственности нужно сказать отдельно. Как пишет «Ъ», «Газпрому» принадлежит лишь миноритарный пакет в Akfel Holding, а опцион «Газпрома» на покупку 50% в Akfel Gas еще не был исполнен, так как отсутствует одобрение сделки турецким регулятором. Что касается других структур, получается, что «Газпром» вовсе не контролировал эти компании, а только имел в них доли. Не вполне понимаю, как установление правительственного контроля над Akfel Holding может лишить «Газпром» его долей.

Опять же, главный и реальный интерес «Газпрома» в данных компаниях — это контракты на поставку газа. Насколько я понимаю, эти контракты никто не расторгал и не собирается расторгать. Скорее всего, они будут продлены и даже расширены по мере строительства «Турецкого потока». В любом случае, пресса рано начала бить тревогу. Все эти вопросы будут решаться скорее на политическом, чем на юридическом уровне. Видимо, этим и объясняется достаточно сдержанная реакция руководства «Газпрома».

Редакция Newsinfo