Александр Роджерс: Эра Водолея, начало

Западные элиты начиная с 2014 года жесточайше «колбасит». Все их многолетние планы рушатся, многие из них теряют власть, всё разваливается...

Обычно я о таких вещах не пишу и не рассказываю, потому что по большей части я вполне себе скептичный материалист, который не верит во всякие предсказания и вангования, если они не основаны на истмате и социально-экономических расчётах.

Но в последнее время происходит много всякого странного… в общем, я вам расскажу одну историю, а вы считайте это разовой акцией.

Итак, более десяти лет назад я достаточно серьёзно увлекался различными духовными практиками. Всё это происходило в рамках моего общего интереса к психологии, философии и к возможностям человеческого мозга.

Там было много всего – и диспуты по истории религий, и психологические тренинги, и общение с кастанедщиками и различными сектантами (правда, сектантов я обычно старался раззобмировать), и копание в библиотеках, и самостоятельные медитации.

И в какой-то момент я нашёл одного человека (за глаза я называл его «сенсей»), который специализировался на обучении людей медитативным техникам и раскрытии их экстрасенсорных способностей. Вернее, даже не то, чтобы «нашёл», скорее меня на него вывело. Да, так точнее.

К этому моменту я уже навидался всяких «гуру», которые декларировали кучу чудес и способностей, но на практике ничего показать не могли (за одним исключением, но это было позже), поэтому был весьма скептичен.

А дядька оказался сугубо практиком. Он не пытался строить какие-то секты, не искал последователей, не пиарился, а просто учил медитативным практикам, триединой медитации, холотропному дыханию (по Станиславу Грофу) и другим сугубо практическим вещам.

Оказалось, что когда дают работающую методику, то многие вещи получаются очень просто, без всяких заморочек. Однако о своих духовных достижениях я, возможно, расскажу как-нибудь в другой раз. А сейчас о другом.

В одну из наших бесед «сенсей» сказал (хоть я и не спрашивал), что западные элиты, европейские и американские, черпают свою силу из поклонения некоему архидемону. У него много имён, нет смысла их перечислять, одно из них «князь мира сего».

В том числе элиты, собираясь на тайные собрания, приносят ему человеческие жертвы (материалов об этих собраниях в интернете полно, не буду тут приводить ссылок). «Бильдельбергский клуб», «Комитет 300», «Римский клуб» – это только несколько названий подобных сборищ, есть и другие. Они приносят жертвы архидемону и поклоняются ему, а он взамен даёт им власть и богатство.

Только в ходе последней предвыборной кампании в США всплыла информация о сатанинских ритуалах «spiritual cooking», практикуемых в том числе главой предвыборного штаба Клинтон Джоном Подеста. Также можно вспомнить странное открытие Готардского тоннеля, жертвоприношение в CERN, и многие другие события.

Однако, как рассказал «сенсей», при переходе от эры Рыб к эре Водолея «тонкие энергии мира изменятся», архидемон потеряет силу, новые энергии будут терзать его как солнце упырей, и всё его царствие развалится. Теряя силу, он будет пытаться удержаться от распада, выпивая силу из своих последователей. И в период в 2-4 года после смены эр многие из них умрут, заболеют, потеряют богатство и власть и так далее. Дословно «их будет жесточайше колбасить». А потом наступит эра Водолея – «эра без тайн» (в отличие от эры Рыб, которая была эрой тайн и заговоров).

Редакция Newsinfo