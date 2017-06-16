LAT: «Космический щит» испортит Америке отношения с Россией и Китаем

Барак Обама подписал закон о национальной безопасности, который может нарушить многолетний баланс между ядерными державами, пишет Los Angeles Times. Составители документа, вдохновленные оборонной инициативой Рональда Рейгана, получившей название «Звездные войны», предлагают выделить средства на создание космической противоракетной обороны, призванной защитить США от масштабной ядерной атаки. Однако эксперты критикуют проект за колоссальную стоимость и сомнительную эффективность, отмечает издание.

Президент Обама подписал закон, который грозит обострить отношения Америки с Россией и Китаем, а также положить начало дорогостоящей инициативе по созданию космической системы обороны, пишет Los Angeles Times.

Закон о национальной обороне, охватывающий фактически все аспекты вооруженных сил США, содержит два положения, которые весьма вероятно будут иметь серьезные последствия. Из описания задачи американской системы ПРО, которая должна защитить страну от нападений со стороны Северной Кореи или Ирана, исчезло слово «ограниченная». Вместе с тем составители документа призывают Пентагон начать «исследование, разработку, испытание и оценку» систем противоракетной обороны космического базирования.

Из двух этих положений вытекает, что Вашингтон будет пытаться использоваться свои передовые технологии, чтобы одновременно разобраться с маломасштабными и крупномасштабными атаками. В результате многолетний баланс сил между ведущими ядерными державами может быть нарушен, отмечает издание.

Эти поправки, которые фактически не обсуждались широкой общественностью, получили поддержку подавляющего большинства республиканцев и демократов в обеих палатах конгресса. Хотя Белый дом изначально критиковал изменения, он не пошел дальше угроз наложить вето на этот законопроект.

В палате представителей проект документа представил и активно лоббировал республиканец Трент Фрэнкс. Он признался, что вдохновлялся стратегической оборонной инициативой Рональда Рейгана, которая должна была использовать для защиты США лазеры и другое космическое оружие, что в теории делало ядерное вооружение слабым и устаревшим. Это проект, получивший название «Звездные войны», обошелся налогоплательщикам в 30 миллиардов долларов, но так никогда и не был запущен.

Фрэнкс полагает, что благодаря исчезновению слова «ограниченная» из описания задачи американской системы обороны и развитию космических систем Америка стала на путь укрепления безопасности. На его взгляд, новый подход поможет защитить не только территорию страны, но и ее спутники-шпионы.

«Я надеюсь, однажды у нас появится твердотельные лазеры в космосе, способные отражать любые ракетные атаки. До этого дня еще далеко. Но к счастью, он стал чуть-чуть ближе и отчетливее после принятия этих поправок», − уверен законодатель.

В 2012 Национальная академия наук США подсчитала, что только на размещение самой элементарной космической системы придется потратить 200 миллиардов долларов, а также сотни миллиардов на ее эксплуатацию в последующие годы. На вопрос издания, может ли страна позволить себе такие траты, Фрэнкс ответил: «Сколько стоит национальная безопасность? Она бесценна».

Между тем ведущие специалисты в сфере обороны считают нелепой саму идею того, что космическая ПРО может защитить страну от ядерного удара. «Это противоречит законам физики и вообще не имеет под собой какого-либо научного основания», − уверен Дэвид Монтегю. Он возглавлял комиссию Национальной академии наук, которой конгресс поручил исследовать технологии противоракетной обороны.

Редакция Newsinfo