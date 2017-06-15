Московский суд признал события 2014 года на Украине госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом

Заключительная речь в Дорогомиловском суде 27.12.16

«Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле», — говорится в определении судьи Анны Шипиковой. Как говорится в этом документе, «в результате односторонней поддержки представителей западных государств» на киевском «Майдане» произошли события, которые привели к массовым беспорядкам, захвату административных зданий, убийству сотрудников правоохранительных органов, изменениям в законодательстве и незаконному отстранению президента Виктора Януковича в нарушение Конституции Украины от исполнения его обязанностей".

Как отмечает РИА Новости, перед заседанием были приняты повышенные меры безопасности — полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шел процесс. Журналистов в зал не пустили — они следили за происходящим с помощью трансляции в отдельном помещении.

Заседание началось с выступления истца, который напомнил показания экс-руководителей страны — бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, а также бывших руководителей МВД, СБУ и других ведомств.

Напомним, в ходе процесса суд допросил многих бежавших из страны высших руководителей Украины. По словам бывших чиновников, Евросоюз угрожал сменой власти на Украине в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации.

Сам истец перечислил несколько признаков того, что это был переворот: захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны и другие.

Бывший глава администрации президента Украины Андрей Клюев заявил, что к гибели людей в ходе протестных акций в центре Киева зимой 2014 года причастны граждане стран Прибалтики и Грузии. «Снайперы на „Майдане“ были организованы отдельными представителями Грузии. Также были снайперы из Прибалтики. Мы ловили таких с оружием», — сказал он, выразив также уверенность в том, что госпереворот на Украине был «хорошо спланированной военной операцией».

В свою очередь экс-глава СБУ Александр Якеменко заявил, что всеми событиями на «Майдане» руководили официальные лица США.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о том, что во время разговора с ним еврокомиссар Штефан Филе заявил, что «если вы не подпишите, то подпишет другой президент, другой премьер-министр».

Бывший президент Украины Виктор Янукович, выступив в тот день на процессе, рассказал о том, что в феврале 2014 года его пытались убить: на границе Донецкой и Запорожской областей на пути следования его кортежа была обнаружена вооруженная засада.

Рассмотрение иска началось 15 декабря. Сам Олейник заявил, что протестные настроения в стране осенью 2013 года подогревались средствами массовой информации, которые финансировались из-за рубежа.

— Решение суда означает, что все, что происходило на Украине за последние два с половиной года, нелегитимно, что у власти находятся лица, которые захватили власть вооруженным путем, — считает руководитель Департамента информации Комитета спасения Украины Юрий Кот.

— И эти люди по-другому и не могли прийти к власти, ведь те идеи, которые они декларируют, не имеют поддержки в украинском обществе. Украинское общество не поддерживает нацистов, не поддерживает Бандеру, не поддерживает насилие. Если бы они действительно пошли на выборы, а по Конституции Украины только выборами меняется власть, то они бы там ничего не могли собрать вообще. Поэтому для них единственный вариант — захватить власть, обманув украинский народ, завуалировав это под якобы законность. Незаконно все это. И признание факта госпереворота это подтверждает. Это уже не просто полемика — это решение суда.

— Может ли Россия на основании этого решения скорректировать свою политику по отношению к Киеву?

— Я не могу прогнозировать поведение российской власти. Пока все, что делала Россия — это исключительно проявление братского, дружественного отношения, понимания истинной глубины происходящих процессов. Какие-то конкретные действия, конечно же, могут быть скорректированы. Одно дело, когда ты ведешь переговоры с легитимной властью, а другое — когда с преступниками, с террористами. Мы ведь все знаем, что с террористами переговоров не ведут.

Я часто слышу, что, мол, это же российский суд, не украинский… Да, гражданин Украины Владимир Николаевич Олейник исчерпал на родине все возможности добиться справедливого суда. Не получив там возможности реализовать свои права, он обратился в российский суд. Он мог обратиться в любой другой, но поскольку он проживает здесь, подчеркну — вынужден проживать, непонятно почему, вернее, по сути, из-за политических преследований, он обратился по месту проживания. И суд вынес решение.

— Что будете делать дальше?

— Дальше есть много вариантов. Мы очень долго работали над тем, чтобы это произошло — больше полугода. Поэтому сейчас мы хотим немножко, хотя бы пару дней перевести дух перед тем, как сделать следующий шаг. Поле очень большое. Если мы понимаем, что люди, участвовавшие в перевороте — это признанные преступники, то дальше очень много серьезных вопросов может возникнуть у европейской оппозиции к своим властям, которые поддерживали «Майдан». Как получилось, что европейские власти поддержали преступников? Они об этом не знали? Но теперь-то знают. И что, продолжают их поддерживать? То есть, мы даем возможность оппозиции в западных странах задавать своим властям вопросы, а главное — требовать ответа, и подавать на политиков в суд за соучастие в преступлениях.

Это не касается не только Европы. Многие украинские граждане действительно не знали, что их обманули. В последние три года был такой поток информации от этих захватчиков, что люди просто не задумывались о сути происходящего. Многие поверили, что все действительно было в законном поле, что Верховная Рада проголосовала за новые законы, что президент самоустранился, что были выполнены все конституционные нормы. А ничего из этого не было выполнено. Нет такого пункта в Конституции, как «самоустранение» президента, не может Рада узурпировать исполнительную и законодательную власть. А Рада это сделала в феврале 2014-го года. Есть четкий регламент принятия решений по изменению Конституции. Практически ничего из того, что там прописано, не было выполнено. Должны подавать 150 депутатов, подали всего трое. Это первое нарушение. Да, в первом голосовании худо-бедно, под запугиванием, проголосовало 226 депутатов, но потом-то, на следующей сессии, должны проголосовать триста. Не было этого. Не было резолюции Конституционного суда. Все это было прикрыто враньем и обманом.

Самое страшное, что они сделали — они сломали Конституцию. Отобрали у граждан Украины конституционное право избирать власть. А результат всего этого — гражданская война, обнищание народа, абсолютно не народное правительство. Не народная Верховная Рада. Потому люди и живут в таком состоянии, потому им все хуже и хуже, что у власти находятся преступники. И наша задача — убрать их от власти и посадить в тюрьму!

Политолог Эдуард Попов отмечает, что решение Дорогомиловского суда в Москве не имеет международного статуса.

— Тем не менее, оно знаковое: Россия дает понять миру, что готова пересмотреть отношение к нынешним украинским властям. Как известно, Россия признала так называемые президентские выборы на Украине, которые прошли в прямом и переносном смысле под дулом автомата. Я считаю, это было крупной ошибкой российской дипломатии. Но лучше исправить ошибку, чем коснеть в ней.

— Можно ли таким способом добиться чего-то от Киева? Ведь Киев не признает это решение…

Редакция Newsinfo