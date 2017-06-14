Сосредоточение продолжается. Последние новости ВПК России

Покой нам только снится. В 21-м веке это так. Ибо он будет бурным, жестоким и кровавым. Те, кому это нужно по должности, понимают это. Россия сильнее любого агрессора, но расслабляться нельзя Именно так.

Поэтому - последняя в уходящем году подборка новостей российского ВПК. Год этот был сложным, но следующий год будет еще более непростым..

Более 5,5 тысячи единиц вооружения и техники получила российская армия в 2016 году, среди которых 800 танков и бронированных машин. Особое внимание в этом году было уделено перевооружению армии и флота. Стратегические ядерные силы получили современные ракетные и авиационные комплексы наземного, морского и воздушного базирования. Кроме того, силы общего назначения получили новые системы высокоточного оружия большой дальности, а также новейшие самолеты и вертолеты, подводные лодки и надводные корабли.

Да. РВСН в 2016 году поставили на боевое дежурство 23 пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» в стационарном и мобильном вариантах базирования. Это обеспечило перевооружение пяти ракетных полков на ракетный комплекс «Ярс» в подвижном грунтовом варианте в Йошкар-Олинской, Иркутской, Новосибирской и Тагильской ракетных дивизиях и стационарном варианте базирования в Козельской ракетной дивизии.

А всего, в общей сложности, в 2016 году в Вооруженные силы была поставлена 41 новая баллистическая ракета, что позволило достичь 60% уровня оснащения ядерной триады современным вооружением. При этом, «в Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находятся 99% пусковых установок, из них более 96% – в постоянной готовности к немедленному пуску» - отметил Шойгу.

Для сравнения - ВС США получили последнюю МБР более 25 лет назад.

Кроме этого, авиационные стратегические ядерные силы РФ пополнились двумя Ту-160 и двумя Ту-95МС.

Чем вооружилась армия России в 2016 году. Большая статья с детальным перечнем того, что поступило на вооружение российской армии.

Боевые возможности Вооруженных сил РФ по итогам 2016 года выросли на 14%, что обеспечило поддержание обороноспособности страны на должном уровне. Поставки военной техники и вооружения в рамках гособоронзаказа-2016 повысились на 5%, оснащенность частей постоянной готовности современными образцами увеличилась до 58,3%. Очень даже неплохо. Остальное - в статье.

Добавлю, что ОСК рассчитывает почти на 100% выполнить гособоронзаказ на 2016 год. Хотя ряд новых кораблей для ВМФ РФ и строится на российских верфях с задержками. Да, флот - наше самое слабое место, здесь еще есть много, над чем работать.

А вот ВКС России получат до 2020 года более 900 новых самолетов и вертолетов. Также за это время будет выполнен ремонт более 900 летательных аппаратов. Запланировано строительство пяти РЛС высокой заводской готовности "Воронеж" и ввод в строй около 10 новых космических аппаратов единой космической системы обнаружения стартов и боевого управления. Для зенитных ракетных войск до 2020 года планируется закупить более 140 зенитных ракетных систем и боевых машин, а для радиотехнических войск - более 600 новых образцов радиолокационных станций и комплексов. Здесь ситуация куда как получше.

Кроме внутренних поставок, весьма неплохо идет и военный экспорт. Россия продала оружия в 2016 году примерно на $14 млрд. Но год еще не закончен, идет выполнение крупных контрактов. Так что в конечном итоге будет еще больше.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что портфель заказов на поставки российского вооружения за рубеж сохраняется на уровне более $50 млрд.

Ну и под Новый год - маленький новогодний подарок. Танковый полк времен Великой Отечественной войны возрожден в ЗВО. Это на то случай, если действительно потребуется перепоказать..

Редакция Newsinfo