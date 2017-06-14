Крымская железная дорога: Теперь без Украины

Стремительно оживает Крымская железная дорога. С грохотом проносятся поезда-рельсоукладчики – мимо Бахчисарая на Севастополь, от Симферополя на Джанкой. Еще бодрее железнодорожная движуха в Керченском регионе.

…Ровно два года назад, в ночь на 29 декабря 2014-го Украина в одностороннем порядке прекратила движение пассажирских поездов через границу с Крымом. Одновременно была полностью остановлена отправка грузов железнодорожным транспортом. Пик майданного дебилизма - на приграничном Чонгаре бандерлоги разобрали рельсы и заминировали мост через Сиваш.

Казалось бы, железнодорожное сообщение на полуострове получило сокрушительный удар. Крымские вокзалы опустели, пригородные электрички едва успевали сбивать свежую ржавчину с рельсового полотна. Но время бежит быстрее, чем самый стремительный локомотив.

Пока морские паромы могут перебросить с материка минимум грузовых составов. Запущенный через переправу поезд «Симферополь-Москва-Симферополь» оказался нерентабельным – в разгар сезона загрузка не превышала 60%. Пассажирам дешевле и проще перебраться паромом в порт «Кавказ» и сесть на поезд в Краснодаре или Анапе, чем ждать переправы вагонов. Однако до декабря 2018 года Керченский мост будет запущен для автомобильного движения. Следом из Тамани в Крым потоком пойдут поезда.

К 2019 году КЖД должна находиться в идеальном состоянии. После завершения строительства моста крымским участкам придется обеспечивать пропуск пассажирских поездов от Керчи до Симферополя за три часа. Сегодня этот путь поезда преодолевают за шесть часов. Для этого надо убрать все т. н. барьерные места, усилить искусственные сооружения, инфраструктуру пути, устройства энергетики и связи. Только так возможно увеличить скорость с сегодняшних 60 км/ч до 140 км/ч. Более того, если поезд «Симферополь-Москва-Симферополь» через паром шел двое суток, по мосту это расстояние он преодолеет за 18 часов

Осталось два года – всего два! - и надо успеть перестроить крымские железнодорожные структуры под современные российские требования. Работы непочатый край, ведь украинского бардака на КЖД осталось еще очень много. Примерно то же самое пришлось делать во время блэкаута, когда энергетическую систему республики практически полностью реконструировали для приема электроэнергии из РФ.

Накануне нынешних новогодних праздников торжественно открыт первый модернизированный объект Крымской железной дороги в направлении Керченского пролива. На станции Владиславовка капитально отремонтировали вокзал и станционные помещения. Это рядом с Феодосией, 150 км от Керчи.

По словам гендиректора КЖД Алексея Гладилина, именно отсюда, из Владиславовки, стартовала полная модернизация всех вокзалов в направлении Керчь-Феодосия-Джанкой. Везде будут просторные и комфортабельные залы ожидания, служебные и коммерческие помещения. Дорога должна полностью соответствовать современным требованиям обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных категорий граждан. Важная подробность – российские инвалиды получат полный сервис на пути к знаменитым грязевым курортам Евпатории и Сак.

Естественно, кардинально обновятся технические службы и путевое хозяйство Крымской железной дороги. Объем грузовых перевозок планируется очень большой. «Реконструкция пройдет поэтапно и полностью завершится к вводу в эксплуатацию Керченского моста», - сообщает пресс-служба КЖД.

Железнодорожные магистрали должны обеспечить резкий подъем индустриального сектора республики. Другие отрасли буквально поджимают путейцев. Промышленность РК уже получила необходимый объем газа по новому газопроводу, старт которому дал накануне Владимир Путин.

Итак, 16 километров газопровода из Краснодарского края проложено по дну Черного моря. Далее 341 километр от Керчи до Севастополя. Общая протяженность газовой магистрали составляет 358,7 км, включая две нитки перехода через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь.

Редакция Newsinfo