Почему Запад не поддерживает русинов?

Украинские события обнажили нерешенные этнические проблемы современной Европы. Война и экономический кризис заставляют западные страны активно поддерживать Украину. Главным образом потому, что им ошибочно кажется, так они противостоят влиянию России. Разменной монетой в этой откровенно глупой игре вновь становятся русины, которые всегда стремились исключительно мирно добиваться своих целей, доказывая, что они - цивилизованные европейцы. Но эта самая Европа продолжает целенаправленно закрывать глаза на проблемы русинского движения. Почему?

Американский след

Сегодня мало кто знает, что именно из США активно помогали создавать русинское территориальное образование в составе Чехословакии после Первой Мировой войны. При поддержке американских властей тогда была создана целая сеть подконтрольных русинских организаций, чтобы оторвать их от России и стремления на «русское единство». Тогдашние русины были так «пропитаны» русофильством, что сам этот факт вызывал опасения у стран Антанты. В Нью-Йорке, например, русины организовали в 1917 году Русский (Руський) конгресс, где они в качестве автономной области просились в состав российского государства. Но революция и начинающаяся Гражданская война помешала этим планам развиться дальше. Русофильство русинов западные страны сразу же умело начали использовать для пропаганды антиреволюционных настроений.

Ситуация менялась в зависимости от событий в Европе. Американским правительством на руководящие роли был выдвинут адвокат фирмы Дженерал Моторс Григорий Жаткович. В отличие от большинства русинов, которые придерживались русофильства, он эту идею всячески критиковал. Возможно, что именно поэтому он в 1918 году встречался с американским президентом (!) Вудро Вильсоном, который «посоветовал» русинам присоединиться к Чехословакии. По протекции того же президента он встретился с руководителем чехословацкого движения, будущим президентом Чехословакии Т. Масариком и обсуждал как именно русины должны были присоединиться в единое государство вместе с чехами и словаками. Т.е. именно американский гражданин, с 5 лет живший в Америке, по «предложению» президента США во многом определил будущее Подкарпатской Руси (современной Закарпатской области). Позже, в 1920 году, Григорий Жаткович становится первым губернатором этой территории.

Европейские ценности

Цинизм западных стран по отношению к русинскому движению проявился и в годы перед Второй Мировой. Когда сначала была поддержана украинизация подкарпатских русинов, под началом попавшего под влияние галичанских националистов А. Волошина, а потом допущена, за ненадобностью, вообще оккупация Подкарпатской Руси Венгрией. Любая идеология, кроме русофильства, все еще тогда популярного, для европейцев была предпочтительнее. Тем более что многие былые русофилы все чаще симпатизировали социалистической идеологии. Именно поэтому, после венгерской оккупации, многие молодые русины предпочли перебраться в Советский Союз нелегально.

После обретения Украиной независимости, русинское движение стало надеяться на Запад в уверенности, что он уж их точно защитит от украинского давления и насильственной ассимиляции, которая поддерживалась на государственном уровне. Русинское движение с самого начала оказалось «бельмом в глазу» воротил украинизации. Но защищать русинов западные страны не спешили. Политические требования русинов - признание Украиной русинской идентификации и итогов референдума 1991 года, когда большинство жителей Закарпатской области выступили за автономию их региона - так и не были выполнены. Вместо этого страны Европы и Сев. Америки организовали видимость активной этнографической деятельности, которой пытались показать свое участие в развитии русинского движения. Организованные культурные фестивали и фольклорные коллективы должны были затмить многочисленные безответные русинские обращения и требования в европейские инстанции.

Для принижения русофильской идеологии в русинском движении начал свою активную деятельность американско-канадский историк и публицист Пол Роберт Магочи. В своих многочисленных трудах и исследованиях на русинскую тему, он публикует спорные выводы, в которых четко просматривается цель специально отодвинуть русинов от своего прошлого, как можно сильнее показать пагубность русофильства для формирования русинской идентичности, занизить его роль.

Кроме того, западные структуры активно продвигают культ Энди Уорхола, американского художника XX века, известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он хоть и родился в семье эмигрантов-русинов, но не имел русинского самосознания, становясь «символом» не за свою деятельность, а за мировую известность. А между тем он ничего не сделал для русинского движения, для своего народа и его культуры. Более того, даже русином толком себя не считал. В русинском сообществе, где патриархальное воспитание является приоритетным, делать символом данного человека и ставить его в пример подрастающему поколению - странно. У русинов всегда были свои национальные герои и будители, которых незаслуженно уводят в тень.

«Кто не скачет...»

После киевского Майдана для западных стран стало понятно кто тут свой, а кто чужой. Русины, требующие автономии и федерализации, воспринимаются сегодня как «пособники Москвы». Сама возможность нестабильности в регионе (Закарпатская область), который граничит сразу с несколькими странами Европейского Союза (Польша, Венгрия, Словакия и Румыния), заставляет европейцев и дальше не замечать абсолютно справедливые и демократические требования целого народа, всегда считавшего себя частью европейской семьи. Последние устремления русинов в очередной раз вывести русинский вопрос на более высокий общеевропейский уровень (на 2015 год запланированы слушания в Европарламенте по этому вопросу), ожидаемо останутся без ответа и внимания. Любая этническая консолидация воспринимаются попыткой ослабить Украину и, следовательно, ЕС. Поэтому сегодня для «западных друзей» намного выгоднее, чтобы русинского движения не существовало вообще.

Редакция Newsinfo