В. Олейник: «Януковичу угрожал один из лидеров ЕС»

Серьезный экономический кризис, потеря Крыма и война на Донбассе — не единственные проблемы нынешней украинской власти. Очень скоро под сомнение будет поставлена легитимность ее полномочий. Это случится в случае положительного решения по иску экс-депутата Верховной Рады и соучредителя Комитета спасения Украины Владимира Олейника. Рассмотрение иска началось 15 декабря, в Дорогомиловском суде Москвы. Истец рассчитывает установить юридический факт — в 2014 году в Киеве произошел государственный переворот. Впоследствии судебное решение будет использовано при обращении в европейские инстанции.

По мнению Олейника, легитимный президент Украины Виктор Янукович был смещен со своего поста незаконным решением парламента. Януковича обвинили в «самоустранение от исполнения обязанностей», но такой причины для смещения президента нет в украинских законах. Верховная Рада не имела права подписывать такое постановление. Поэтому Конституция Украины была незаконно изменена, а затем были назначены выборы, на которых власть получил Петр Порошенко. «Если президент отстраняется конституционным путем, досрочные выборы логичны, но если неконституционным путем, тогда, безусловно, и второй пункт теряет всякий смысл, потому что это захват власти», — уверен Олейник.

В первый же день процесса показания дал Виктор Янукович. Он подтвердил, что никакого «самоустранения» от власти не было. «Я в отставку не подавал, проблем со здоровьем у меня не было, законная процедура импичмента тоже не проводилась», — подчеркнул экс-президент. При этом он рассказал о двух попытках «устранить» его насильственно — убить на дороге из Киева в Харьков и на границе Донецкой и Запорожской областей. По словам Януковича, на смену власти на Украине повлияли извне. Снайперы, расстрелявшие людей на Майдане, были из-за рубежа, а в посольстве США фактически размещался штаб мятежников.

Вслед за бывшим президентом суд допросит главу его администрации Андрея Клюева и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Инициатор судебного разбирательства Владимир Олейник рассказал «СП» о деталях своего иска и его значении для будущего украинской власти.

— В чем смысл подачи иска в суд?

— Вопросов по Украине много. Они звучат повсюду. Однако они носят, скорее, дискуссионный характер. Люди обмениваются мнениями. Это хорошо, но недостаточно. Если же появится документ — решение суда, в котором будут содержаться самые разнообразные доказательства, подтверждающие, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, он будет иметь гораздо больше влияния на общество. В судебном решении будут показания свидетелей событий вокруг Майдана, документы, видеозаписи. Это весомо.

Кроме того, в свободном формате, например, дискуссии в СМИ, невозможно собрать вместе всех ключевых свидетелей тех событий. Трудно представить, где могут сойтись Янукович, Азаров, Клюев, силовики и т. п. В Дорогомиловском суде это возможно. К тому же все показания даются там под присягой, все участники дают обязательство говорить правду, а значит, их слова имеют более высокую ценность, чем просто разговоры в прессе.

— Существуют ли прецеденты обращения в суды по подобному поводу?

— Конечно. Например, американский суд установил факт государственного переворота в 2009 году в Гондурасе. У нас есть 110 листов решения американского суда. В суд США тогда обратились три судьи из Гондураса и суд вынес решение.

(Действительно, в 2009 году президента Гондураса Мануэля Селайи накануне референдума о новой Конституции обвинили в коррупции и выслали в Коста-Рику. После этого новые власти развернули преследование оппонентов, а экономика рухнула. Спустя два года Селайя вернулся в Гондурас, с него сняли все обвинения, после чего Комиссия правды и примирения признала, что в стране был совершен госпереворот военных и олигархов — авт.).

— Имели ли вы лично право обратиться в российский суд?

- Да, и это определенное открытие для меня было, как юриста. Всеобщая конвенция защиты прав человека, ратифицированная и Украиной, и Россией, и всеми странами Европы позволяет не только гражданам всех этих стран, но и лицам без гражданства, фактически бомжам, обращаться в суды за защитой своих прав.

Кстати, похожий прецедент есть и на Украине. Гражданин Украины Станислав Батрин обратился с заявлением в суд об установлении юридического факта «агрессии России на Украине». И суд принял это к производству. Хотя, очевидно, что здесь нужно заявлять и Россию, как заинтересованное лицо. Но это второй уже вопрос. Главное, суд принял и рассмотрел.

— Что конкретно вы требуете от суда?

— Я ставлю перед судом вопрос: события 2014 года — это «революция достоинства» или государственный переворот? Надо привыкать, что если в жизни существуют те или иные разногласия, надо идти с этим в суд. При этом я не ставлю вопрос о признании событий на Украине незаконными. Речь идет только об установлении фактов. Это входит в юрисдикцию судов. Оспаривать законность нужно, но в украинском суде. Это совершенно безупречно с точки зрения права.

— У вас есть сомнения в том, что Майдан был по сути госпереворотом?

— Говоря откровенно, нет. Налицо все составляющие переворота: силовой захват, незаконное изменение Конституции, отстранение президента, незаконное формирование исполнительной власти, увольнение судей, люстрация и т. п. Есть письменные показания, будут и устные свидетельские показания — ведь все свидетели в России.

— Какие факты вскрываются на процессе?

— Есть, например, свидетели угроз одного из лидеров Евросоюза, который сказал Януковичу, что если он не подпишет ассоциацию с ЕС, то это сделает другой президент Украины и другое правительство. Азаров, Клюев, другие свидетели, вероятно, это подтвердят.

Кроме того, около тридцати зарубежных высокопоставленных чиновников приезжали в Киев и выступали на Майдане. А их было два — Майдан и Антимайдан. Но они выступали лишь в одном месте, поддерживали только одну сторону. Да еще и призывали к неповиновению. Но это же вмешательство во внутренние дела Украины! Поэтому мы ссылаемся на соответствующие статьи документов ООН, европейских конвенций. Доказательная база собрана и она, на мой взгляд, позволяет принять положительное решение. Какое решение примет суд, я не знаю.

Редакция Newsinfo