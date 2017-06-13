Экс-советник президента США: Русская империя вернулась, смиритесь!

"Избранный 45-й президент США Дональд Трамп сравнил евреев и русских с божьими посланниками для США" - передаёт ведущий BBC.

"Идиотизмом являются попытки давить на Россию санкционными методами. Санкции в отношении России это прежде всего санкции против своего народа, против своих бизнесменов, годами выстраивавших торговые отношения с этим государством. Развязанная уходящим президентом Обамой и кандидатом демократов Хиллари Клинтон компания против России напоминает развязанную Гитлером компанию против евреев. Вся история показывает, что нападающие на Россию неизбежно проигрывали, а если и выигрывали, то в итоге совершенно неприемлемой ценой. Русские всегда возвращали своё и, кстати, в итоге его приумножали.

Уместно напомнить, что расцвету Соединённых Штатов каждый американец обязан быть благодарен евреям - нации, которая знает, что такое горе и несправедливое отношение. Это то, что в настоящее время мы наблюдаем в отношении России со стороны откровенных самовлюбленных идиотов, занимающих ответственные посты как в США, так и в других странах. Если кто-то несогласен, то пусть спросит у наших конгрессменов, кто в итоге принимает американские законы, идущие на благо нашего государства и какой национальности эти конгрессмены. Здравые и прагматичные идеи мы видим только у евреев и русских и совершенно идиотские у истеблишмента стран Евросоюза и стремящихся в него. Евреев и русских Соединённым Штатам послал сам Бог, чтобы мир в конце концов избавился от идиотов, как у нас в стране, так и за её пределами." - заявил Дональд Трамп. https://cont.ws/post/462870

Экс-советник президента США: Русская империя вернулась, смиритесь!

Специалист по военной стратегии и экс-советник президента США Эдвард Люттвак дал интервью Kultura Liberalna:

- Как вы считаете, оправдан ли страх перед президентом России?

- Россия является самой большой страной в мире. Никто не дал русским эту территорию в качестве подарка - они покорили и освоили ее, и это потому, что русская политическая культура приспособлена исключительно для стратегического мышления, ничего более. Во всех культурах есть свои сильные и слабые стороны. Китайцы, например, хорошо справляются во многих областях за исключением стратегического мышления. Именно поэтому в ходе своей долгой истории они так часто были завоеваны и управлялись внешними силами.

Россия в последнее время прошла через период потерь, уходила в геополитический отпуск, но уже вернулась как Россия. В то же время, другие страны остались такими же, какими и были, и по-прежнему проводят свою политику на основе нереалистичных установок. Лучшим примером оторванности от реальности были решения, принятые на саммите НАТО в Варшаве летом этого года.

- Многие комментаторы ссчитают, что Россия является неэффективным государством, которое будет разрушаться под действием собственной тяжести.

- Россия уже не раз в своей истории побеждала страны с более развитой экономикой и располагающие более совершенными технологиями. Стратегия это совсем другое. Стратегические способности не обязательно идут вместе с другими, а временами их исключают. В этом тоже нет ничего нового. Древние римляне по сравнению с греками были примитивными. Но все-таки они правили Греции в течение многих столетий.

Дам Вам другой пример: Китай ведет спор с Японией по поводу островов Сенкаку. Китайские лидеры говорят о необходимости взять под контроль эти острова уже в течение многих лет. Посылают в их направлении корабли, говорят об этом в государственных СМИ. Но не знают, как это сделать. Путин упомянул Крым в своей речи о Екатерине Великой. Затем он упомянул Крым в другой речи. Когда он говорил о Крыме в третий раз, его солдаты были уже там.

Русские не бросают слов на ветер, а вокруг их государства, которые на каждом шагу, дают доказательства полного отсутствия серьезности.

- Как бы вы могли объяснить привлекательность современной России для многих европейцев?

- Очарование России заключается именно в том, что она является серьезной, а окружена клоунами. Администрация Барака Обамы сделала несколько хороших решений в других частях мира, в том числе начала процесс ухода из таких мест, как Афганистан и Ирак, где ничего не дало результата - ни военные действия, ни экономическая помощь.

Но в отношениях с Путиным, людям Обамы совершенно не хватает серьезности. Они критиковали его, называя авторитарным правителем, но не действовали против него решительно. Путин тем временем успешно играет сложную роль российского лидера.

Российский лидер исполняет своим гражданам песню, которая гласит: вы никогда не будете есть так хорошо как французы, вы никогда не будете так модно одеты как итальянцы, вы никогда не будете так богаты как немцы, но вы являетесь гражданами империи, самой большой страны в мире. Мои предшественники, говорит Путин, потеряли куски этой империи, но я ничего не потеряю больше, и, если только представится возможность, постараюсь вернуть ее части. Это то, что россияне ожидают от своего лидера.

- На страницах «Foreign Policy» вы также защищали видение внешней политики Трампа...

- Я знаю его, и считаю, что он напоминает Рональда Рейгана. Рейган не имел сотни идей о политике, а несколько, которых придерживался. У Трампа то же самое. Во внешней политике он хочет сосредоточиться на ограничении силы Китая, который стал конкурентом Соединенных Штатов. А основной принцип геополитики гласит, что с Россией и Китаем нельзя бороться одновременно.

Редакция Newsinfo