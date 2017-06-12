Немецкая сборная поклялась испортить ЧМ-2018 политикой

Немецкие футбольные функционеры заявили о том, что сборная Германии займет четкую позицию по вопросу соблюдения прав человека в России в ходе Кубка конфедераций и чемпионата мира, которые пройдут в 2017 и 2018 годах.

Как заявил в интервью газете Express менеджер национальной сборной Германии Оливер Бирхофф, "мы определенно не будем закрывать глаза на нарушения". По его словам, члены делегации DFB ясно изложат свое мнение по вопросам соблюдения прав человека в России при общении с членами оргкомитета чемпионата мира по футболу и чиновниками Российского футбольного союза (РФС).

Он также отметил, что будет озвучена проблема использования допинга и хулиганское поведение фанатов. При этом Бирхофф призвал не надеяться на то, что спорт "решит проблемы, которые должна решать политика".

"Однако спорт может строить мосты, а благодаря медийному представительству - направлять лучи прожекторов на темы, над которыми следует задуматься и которые надо решать", - пояснил Бирхофф.

Напомним, ранее российская оппозиция, ряд американских и европейских политиков требовали бойкотировать Сочи-2014 из-за действия закона о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей. Непосредственно перед Олимпиадой в Израиле, Великобритании, США прошли акции протеста против закона об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

СМИ даже опубликовали обращение 300 спортсменов, среди них конькобежец Блейк Шеллерупа и фигурист Грег Луганис, которые призывалик бойкоту зимней Олимпиады. К ним присоединился британский шоумен, писатель и актер Стивен Фрай. "Пусть Олимпиада проходит где угодно, хоть в штате Юта или в Лиллехаммере, но Путин не должен получить одобрения цивилизованного мира", - пишет актер.

Проблемы как таковой, собственно, и не наблюдалось - открытие Олимпиады состоялось под песню группы "Тату" "Нас не догонят". Кроме шуток, методы выдавливания конкурентов Западом с годами становятся все изощреннее. Чего стоит отстранение российской сборной от участия в Играх в Рио-де-Жанейро.

Напомним, из-за выдвинутых WADA обвинений в применении допинга, олимпийская сборная России лишилась практически половины своего состава на Играх в Рио-де-Жанейро. Были дисквалифицированы, несмотря на отсутствие доказательств, большинство легкоатлетов, вся сборная по тяжелой атлетике, представители других видов спорта.

При этом в ответ на просьбу Международного олимпийского комитета "предоставить ему всю имеющуюся информацию с конкретными доказательствами по нарушениям антидопингового законодательства в российском спорте", глава WADA Ричард Макларен заявил - он не собирается предоставлять доказательства, ибо это "не важно". Не было доказательств и во втором докладе Макларена.

Однако, при этом Макларен не забыл ознакомить с выводами доклада до его публикации американское антидопинговое агентство - что развязало американским спортивным чиновникам руки настолько, что они решили потребовать от МОК отстранить Россию от Олимпиады.

Также известно и то, что WADA и USADA финансируются США, а кроме того сенсацией стал разговор пранкеров с руководством этих организаций - тогда они (думая, что говорят с украинским Олимпийским комитетом) признали, что "это политика, друг" и "русских надо выкинуть со всех соревнований".

"Несмотря на всю эту возню вокруг нашей сборной, которая вынуждена бы принять участие в Олимписких играх в Рио-де-Жанейро в сильно сокращенном составе - от участия в соревнованиях были отстранены все российские тяжелоатлеты и легкоатлеты, в медальном зачете Россия утвердилась на 4 месте",- писали СМИ.

Другие же журналисты сообщали, что Рио-2016 стало "триумфом американской сборной, убравшей главного конкурента" и отмечали - олимпийцам США разрешали даже "переигрывать" неудачные забеги, как это было с эстафетой.

Редакция Newsinfo