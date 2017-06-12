Коллеги пилота, посадившего ИЛ-18 в Якутии без крыльев: «Он совершил невозможное»

В Якутии в районе аэропорта «Тикси» стояла сильная пурга. Шквалистый боковой ветер сносил все на своем пути. А непрекращающийся снег снижал видимость до минимума. В этих условия уральским военным нужно было суметь посадить старый самолет ИЛ-18. Борт то и дело кренило то в одну, то в другую сторону. Мотор от перегрузок надсадно гудел.

Этот полет мог стать последним для экипажа воздушного судна. На борту кроме членов экипажа находилось еще 37 военнослужащих.

В якутском поселке Тикси базируется 5 вертолетов Министерства обороны. На борту ИЛ-18 были сменщики для этих «вертушек». Бывалые офицеры за свою жизнь повидали многое. И когда самолет лихорадочно замотало по черному небу, иллюзий ни у кого не возникло – предстоит крушение.

Но командир судна был спокоен. Он знал этот старенький самолет, как самого себя…

«ЭКПИПАЖ» ПО-УРАЛЬСКИ

В будущем про 44-летнего летчика Андрея Логвинова вполне могут снять фильм, подобный «Экипажу». Ведь командир воздушного судна ИЛ-18, по признанию своих коллег, совершил немыслимое. Впрочем, коллеги были и раньше наслышаны о летных талантах Логвинова. Свои неординарные способности он начал демонстрировать еще в летном училище.

- Мы с Андреем вместе учились в Балашовском высшем авиационном, - рассказал "КП"-Екатеринбург" друг и однокурсник Логвинова Валерий Степанов. – Тогда это училище было одно на весь Советский Союз. Уже тогда было понятно, что Андрей – летчик от бога. Он был первым у нас на потоке.

В 2009 году Логвинов по распределению попал в авиационный полк Центрального военного округа в Екатеринбурге и стал командиром самолета.

- В Завитимске Андрея заметило командование. И в 2009 году было решено перевести его в Центральный военный округ, - продолжают коллеги летчика. – Здесь по распределению он попал в Екатеринбург в 32 отдельный транспортный смешанный авиаполк. Логвинов стал командиром самолета.

«ЗНАЕТ САМОЛЕТ, КАК СЕБЯ»

Андрею Логвинову достался ИЛ-18, выпущенный еще в 1965 году. Но пилот никогда не роптал и не возмущался, что ему достался столь «раритетный» борт. Вместо этого Андрей просто досконально изучил свою боевую машину.

- Андрюха знал свой ИЛ до мельчайших деталей. Он настолько разобрался в механике судна, что, казалось, они с самолетом были одним целым, - не стесняются в эпитетах сослуживцы Логвинова.

Кстати, два года назад Логвинову предложили пересесть на более современный самолет. Но тот наотрез отказался. Ответил, что он в ответе за этот старенький ИЛ-18 и за тех пассажиров, которые в нем летают.

СОВЕРШИЛ ЧУДО

Когда накануне встал вопрос, кто будет доставлять военных офицеров в Якутию на плановое учебное задание, руководство, не раздумывая, назначили командиром на полет именно Логвинова. Поначалу задание казалось рядовым, но затем полет обернулся настоящим испытанием.

Сразу до Якутии долететь физически было невозможно. Поэтому ИЛ-18 сделал дозаправку на военной базе в городке Канск в Красноярском крае. А оттуда уже полетел дальше. Самолет планировалось посадить в Якутии на аэродроме «Тикси». Однако незадолго до прибытия борт попал в сильнейшую бурю.

Посадить самолет в таких условиях было почти невозможно. Однако и развернуться уже не получилось бы.

Тогда Андрей Логвинов, полагаясь лишь на свой опыт и летное чутье, пошел на посадку. В этот момент борт стало буквально швырять из стороны в сторону. А при столкновении с землей, у ИЛа и вовсе оторвало крылья. Кстати, Логвинов выбрал идеальное место для посадки в таких условиях. Он направил самолет на пригорок, где не росли деревья.

Редакция Newsinfo