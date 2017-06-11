Венгрия проголосовала за независимость от ЕС

Как-то совершенно обыденно и незаметно в Венгрии прошёл референдум по квотам ЕС на беженцев. Подавляющее большинство пришедших на избирательные участки проголосовало против директивного приёма иноземных гостей. Брюссель и венгерская оппозиция считают референдум несостоявшимся: низкая явка. Премьер Орбан празднует победу над диктатом евробюрократии, ожидая при этом «неприятные последствия». Отношения Будапешта и Европейского союза входят в новую стадию похолодания. И это лишь один из многочисленных симптомов начала развала. Нет, само ЕС сохранится, вот только все меньше и меньше смогут командовать из Брюсселя по каждому поводу.

Референдум по вопросу беженцев прошел еще 2 октября. Порядка 98% проголосовавших высказались против обязательных квот на приём непрошеных гостей. Тем не менее результаты референдума не совсем однозначны.

Подвела явка: на участки для голосования пришло только 43% граждан, тогда как Конституция определяет минимальный рубеж в 50%. Но мы прекрасно понимаем, что в будущем году легко прийдет больше и проголосуют так же.

Оппозиция призвала объявить плебисцит несостоявшимся, но премьер Виктор Орбан уже празднует победу. «Плебисцит добился своей цели, которая заключалась в том, чтобы сказать всё начистоту. Венгрия ударила по системе квот Брюсселя. Этот удар может иметь неприятные последствия: Еврокомиссия будет шантажировать и атаковать», – прокомментировал Орбан результаты воскресного голосования.

В сентябре прошлого года министры внутренних дел стран ЕС приняли решение о дополнительном размещении 120 тыс. беженцев к уже распределённым 40 тыс. Каждая из стран Европейского союза получила свою квоту на приём иноземных пришельцев. Чтобы утвердить план размещения, евробюрократам приходится менять процедуру: решение не было консенсусным, но принималось большинством голосов. Венгрия, Чехия, Словакия и Румыния выступили против, Финляндия воздержалась.

И тем не менее процесс делёжки беженцев был запущен. Процесс при этом хромает на обе ноги. За год из стран первичного приёма в другие государства Европейского союза было переправлено только 3% из 160 тысяч пришельцев. «Сегодня государства – члены ЕС распределили между собой лишь 4776 искателей убежища из стран первичного приёма – Греции и Италии», – приводят данные в Верховном комиссариате ООН по делам беженцев (UNHCR), сетуя на «абсолютно неудовлетворительный» результат. Венгрия не приняла ни одного из них.

Как видно, страны ЕС в массе своей не очень активно выполняют программу распределения. Не выполняет её и Будапешт, выражая при этом открытый протест против диктата Брюсселя: в декабре прошлого года венгерское правительство направило в суд ЕС иск, оспаривавший решение Еврокомиссии об обязательных квотах, теперь вот референдум.

Будапешт не раз делал шаги в сторону от общеевропейского политического курса. Так было с изменением Конституции, с законом о СМИ – Брюссель грозил Венгрии исключением из ЕС, санкциями, штрафами. На политический шантаж евробюрократов и оппозиции премьер-консерватор Виктор Орбан всегда лапидарно отвечал: мы укрепляем национальный суверенитет.

Ведь и вопрос на воскресном плебисците был в первую очередь про это и только потом о беженцах. «Хотите ли вы разрешить Европейскому союзу принимать решение о переселении лиц, не являющихся гражданами Венгрии, в Венгрию без согласия Государственного собрания (парламента)?» Более 3 млн венгров пришли на участки для голосования, чтобы ответить «нет».

И уже не важно, был ли соблюдён порог минимальной явки. Венгерским евроскептикам поддержки достаточно. «Несостоявшийся» референдум дал Орбану мандат продолжать обострение конфликта с ЕС. Ещё накануне голосования премьер сообщил о намерении внести очередные изменения в Конституцию и передать находящиеся в компетенции Брюсселя вопросы миграционной политики национальному парламенту. Теперь же воля проголосовавших на референдуме граждан точно должна быть закреплена юридически, считает политик.

Редакция Newsinfo