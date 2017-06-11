Майдан в Варшаве: Евросоюз ставит «автономную» Польшу в стойло

Евросоюз просто и грубо «включил Майдан» в Варшаве и теперь ждёт, когда поляки пойдут на уступки - начнут принимать беженцев, разрешат аборты и придут на поклон бюрократии ЕС...

Не одни мы странно относимся к «кастрюлькам» — такими видит протестувальников в Варшаве польский карикатурист

Который день в Варшаве кипят протесты, уже названные «польским Майданом», а четкого понимания, кто за что и почему – пока что не сформировалось. Между тем, тут мы как раз имеем дело с кристально-ясным случаем. Случаем настолько откровенным, что даже «анализировать», по сути, нечего.

Итак, в Варшаве «бодаются» две политсилы – «Право и справедливость», которая нынешняя власть, и оппозиция из «Гражданской платформы» (которая была властью до последних выборов в парламент), партии «Новочесна», Комитета защиты демократии (KOD), Польская крестьянская партия и ряда других. Из-за чего «бодаются»?

Формально – из-за какой-то откровенной ерунды. «Поводом для созыва митинга стало ограничения доступа СМИ на заседания парламента. Согласно новым правилам видеозапись смогут вести лишь 5 польских телекомпаний. Эта мера, по мнению правящей партией, призвана избавить депутатов от необходимости отвечать на «глупые вопросы журналистов». Оппозиция же считает, что власти таким образом собираются утаивать от общества процесс принятия непопулярных законов. После перепалки между правящей партией и оппозицией, последняя заблокировала трибуну. Под угрозой оказалось принятие бюджета на 2017 год. Спикер Сейма Марек Кухчиньский перенес заседание в колонный зал сейма, который не оборудован необходимой системой для подсчета голосов. Причем охрана не пустила сюда представителей оппозиции и журналистов. Голосовали простым поднятием рук. Такую процедуру принятия бюджета сочли неконституционной и тут же начались протесты».

Начнём с того, что ограниченное количество журналистов и представителей СМИ, освещающих работу высших органов власти – давняя и общепринятая практика. Есть «кремлевский пул», и есть White House Press Pool – так что возмущения тут странны. И еще более странна откровенная провокация: сперва оппозиция блокирует трибуну в последний момент перед принятием бюджета, а потом, загнав власть в цейтнот и цугцванг, радостно кричит: они все-таки приняли бюджет, это неконституционно, все к Сейму! И как по мановению руки, к Сейму устремляются готовые протестовать тысячи людей, у которых ну просто сердце кровью обливается за судьбу непущенных журналистов и неправильного зала для голосования. Ничего не напоминает такая быстрота реакции? Ну тогда вот, прямой текст одной из оппозиционерок: «Кажется, в Варшаве начался Майдан. Призываем всех к Сейму. Нужен горячий чай и закуски, но, прежде всего, граждане, которые заменят уставших и замерзших демонстрантов».

Впрочем, удивляться нечему, если мы повнимательнее рассмотрим отношения власти и оппозиции в сегодняшней Польше.

Вот «Гражданская платформа» и ее бывший лидер Дональд Туск. Кто он сейчас? Председатель Европейского совета.

Вот Комитет защиты демократии, созданный в мае этого года. За что он борется? За европейские ценности открытого общества, либерализма, светского государства и пр.

Вот партия «Новочесна» («Современная») и ее лидер Рышард Петру. Кто он такой? Бывший экономист Всемирного банка, ученик монетариста-«шокового реформатора» Лешека Бальцеровича. Партия выступает за паневропеизм.

Вот Польская крестьянская партия. Оказывается, она входит в Европейскую народную партию – локомотив углубления евроинтеграции.

А с другой стороны, партия «Право и справедливость», победа которой вызвала у либеральной части поляков реакцию, очень сходную с шоком от победы Трампа: «Мы – один народ, мы должны хотя бы разговаривать, но как можно говорить с нынешней властью, с теми, цель которых – лишить нас свободы, иметь власть над государством в каждом аспекте, независимо от того, исполнительная ли это власть, закондательная или судебная», — заявил лидер Комитета защиты демократии Матеуш Киёвский». Киёвский — удачная фамилия для человека с лексикой в духе «долой банду Януковича». А сказано это было еще в июне.

И сейчас польские майданщики обобщенно стоят «против диктатуры», что, как известно, святое дело, и мозг при «борьбе за свободу» можно смело отключать – включен режим «воинов света» и хоть трава не расти.

Но я не зря перечислял все интересные особенности оппозиционных партий. Все они – строго про-Брюссельские. А «Право и справедливость» — нет. Там выступают за умеренную автономию, не хотят идти навстречу в приеме беженцев, не хотят полностью переходить в подчинение евросоюзовским бюрократическим инстанциям во многих вопросах, не говоря уже о раздражающем всех либероидов запрете абортов. Ну и, конечно, «ПиС» больше ориентируется на Вашингтон, чем на ЕС, что тоже не может не злить евроэлиты.

Редакция Newsinfo