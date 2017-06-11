Запад: цивилизационный тупик информационной войны

Запад, разгромив Россию, — по крайней мере, решив, что нанёс в 80-х годах поражение, не совместимое с жизнью, — не снизил накал политико-информационной войны, просто перевёл её в несколько иную плоскость. Отношения не стали дружескими, даже корректными, особенно по вопросам постсоветского пространства. Выставляя напоказ учтивость и этикет, под ковром партнёры продолжали свои дела. После же осторожно-критической путинской «мюнхенской речи» почти 10 лет назад было вытащено из пыльного чулана пугало русской угрозы и развёрнут по всему фронту психоинформационный прессинг нашей страны.

Поначалу, до «аннексии» Крыма и вызвавшего раздражение выступления Президента России на Красной площади в марте 2014-го, главы цивилизованных стран пытались придерживаться каких-то рамок разумного, правда, уже коллегиально бойкотировав сочинскую Олимпиаду. Затем, озвучив тезисы о разорванной в клочки бензоколонке, сменили презрение на опасение. Не забывая вещать об убогой экономике страны, представители истеблишмента государств повышенной толерантности всё чаще истерически пугались извлечённого ими на свет белый нецивилизованного страшилища, всячески поддерживающего зверства Асада. Инъекция боязни, сделанная гражданам своих стран, перекинулась на «главврачей», превратившись в инфекцию.

Конечно, было от чего потерять голову. ★☆ Из электронного архива ОВИОНТ ИНФОРМ: Сначала Запад лишился «льготной» поставки русских ресурсов. Но не стремления оставить РФ сырьевым придатком. Понемногу положение стало меняться. Развалив промышленность, партнёры не только устранили конкурента в ряде отраслей, но и превратили нашу страну в практически незащищённый рынок. Россия слезла с финансово-долговой иглы МВФ, постепенно восстановила мощь армии. Усыхал поток из России активных, образованных мигрантов. ☆★ Как же не воевать с государством, прекратившим раболепно смотреть тебе в рот?

Но всё это были непрямые действия. А вот смириться с событиями «войны 08/08/08», — пресечения нападения на Южную Осетию и российских миротворцев войск Грузии и принуждения агрессора к миру, — Запад не мог. Его стратегией стала психоинформационная война. Она вроде бы незаметно активизировалась, принимала всё более отчётливые и нескрываемые черты. Открытой она стала в 2013-м, после того, как Москва не поддержала стремление украинского соседа вступить в клан блюстителей таинств демократии, но ещё до Майдана и Крыма. Характерно, что наша страна во всех этих столкновениях была в роли обороняющегося, сдерживая гибридную агрессию мира, несущего всем цивилизованность. Ну, или свои представления о ней.

Либеральный мир осознал, что почему-то Кремль не захотел жить по демократическим понятиям. ★☆ Из электронного архива ОВИОНТ ИНФОРМ: Задолго до студёной осени 2016-го против России стартовала «Холодная война – 2.0». Был запущен целый комплекс целенаправленных манёвров, цель которых — информационное, психологическое, политическое подавление противника. Вожделенная цель — полное удушение оппонента толерантными средствами. Впрочем, неприятеля удовлетворило бы психологическая деморализация и дезорганизация граждан РФ. ☆★ Однако, что-то в пропаганде гарантов прав меньшинств пошло не так.

Адепты либерализма поняли, что нужно менять стратегию. Или, по крайней мере, несколько смесить акценты и направление удара. Были созданы разнообразные центры политического анализа, которые, не сбрасывая давления на Москву, вплотную занялись исследованиями и «мягким» нажимом на её сторонников, порождая у граждан сомнения в верности своей позиции, безошибочности действий и решений политического руководства страны. А ведь информационное обеспечение предваряло любую «горячую» войну, сопутствовало ей, и это — не открытие XXI века.

Однако, несмотря на создание ряда аналитических центров, специализированных институтов, обязанных осуществлять «артподготовку» к войне, её пропагандистское сопровождение, штабы агрессора постоянно заявляют о том, что им не под силу состязаться с Кремлём, побеждающем в противостоянии. Но постоянно собираются помпезные конференции в крупных научных организациях. Там торжественно провозглашается, что всем необходимо учиться давать отпор русской дезинформации и накачке ядовитым зельем незащищённых цивилизованных граждан. Высоколобые стратеги гибридных противостояний анализируют, почему им не помогают имеющиеся коммуникационные технологии, маркетинговые исследования, как, впрочем, и предвыборная социология. В чём же причина толерантной уязвимости?

Одно из мнений, мотивы — в том, что Москва коварно пользуется предметами гордости Запада, завоеваниями его демократии. Она, видите ли, в корыстных целях пользуется свободами: слова и прессы. Забыты факты, что на деньги цивилизованного мира в РФ были созданы сотни СМИ. Те с разной степенью прямоты и лукавства не только продвигали демократические ценности, но и «опускали» по ходу Россию, принципы и убеждения её граждан в попытке навязать свои, всемирноисторические взгляды. Зато относительно маленькие масс-медиа RT и «Спутник» стали врагами, агентами, явлениями, мешающими нормальному пищеварению господ с Потомака.

Редакция Newsinfo