Россия способна порвать любой противоракетный «зонтик»

Не верить словам Владимира Путина о том, что созданная в России система преодоления противоракетной обороны гораздо эффективнее самой системы ПРО США, могут разве что сами американцы. Да и то на обывательском уровне, а вот в Пентагоне-то если не осведомлены досконально, то уж догадываются точно. И вот еще главком РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев точно в курсе возможностей своих ракетных соединений. Наверняка он слегка кивнул головой в ответ на слова российского президента: «Мы ракетные войска – нам любая цель близка!».

США, бесспорно, преуспели в создании системы ПРО, которая изначально заявлялась как противодействие ядерным угрозам со стороны «стран-террористов», среди которых были заявлены Северная Корея и Иран. При этом КНДР не обладает пока серьезными средствами доставки ядерного оружия, а у Тегерана такового, в виде межконтинентальных баллистических ракет, вообще не существует. При этом Вашингтон упорно разворачивал системы ПРО большей частью в Европе, как будто Пхеньян будет «пулять» своими несовершенными ракетами именно через полземного шара, а не запустит их напрямую через Тихий океан.

Вслух вроде как не озвучивалось, но американская ПРО по всем внешним признакам и размещению системы в непосредственной близости от границ России строится именно против мнимых угроз со стороны Москвы. И Минобороны РФ, и МИД, и президент России неоднократно высказывали свои, мягко говоря, опасения по поводу активности США в развертывании ПРО в Европе, в Средиземноморье, на Балтике. Действовали порой не только силой убеждения, но и конкретных действий – размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области в итоге скорректировало планы по размещению ПРО в Польской области. Ну а как без ответных действий?

Серьезные опасения у российского военного руководства вызывают и возможности переоснащения американских противоракет из оборонительного в наступательное оружие с ядерными боеголовками. Плюс НАТО активно наращивает в Европе и обычный ядерный потенциал – недавнее размещение там 200 ядерных бомб, о котором сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, тоже особого повода для оптимизма не добавляют. По словам Сергея Кужугетовича, ядерное оружие американцев сейчас находится в Германии, Голландии, Бельгии, Италии и Турции. Это серьезные риски для нашей страны. Американцы модернизируют свои ядерные бомбы, размещенные в Европе, увеличивая их мощность до 15 килотонн. На фоне выхода США из договора по СНВ подобная активность не может не вызывать опасений, на которые последовала адекватная реакция России.

«Естественно, что Россия была постоянно вынуждена работать над проблемой преодоления противоракетной обороны, – говорит директор Центра анализа стратегий технологий Руслан Пухов. – И, естественно, требовалось создать такие комплексы, которые бы свели на нет любые системы перехвата боевых блоков на всех участках полета – от старта, до заатмосферного и атмосферного. Одна из задач предполагала наличие таких боевых блоков, которые практически невозможно обнаружить за счет скоростных качеств, наличия ложных и маскирующих целей. И это, насколько известно, удалось нашим ученым и конструкторам. Созданы блоки, способные осуществлять глубокие и многократные маневры во время полета. Это позволяет им либо обходить зоны возможного перехвата противоракетами, либо предельно сокращать время нахождения в этих зонах.

Россия сейчас имеет на вооружение оружие, которое просто невозможно остановить за счет уникальных скоростных и маневренных качеств. И президент Путин не открыл здесь большой военной тайны, хотя, естественно, и не раскрыл всех ТТХ. И он знает, какими фактами оперирует – Россия действительно очень продвинулась в совершенствовании систем «ядерной триады», в том числе в плане преодоления ПРО».

О каких конкретно ракетах или системах по преодолению противоракетной обороны потенциального противника говорил Владимир Путин так и осталось неизвестным. Вряд ли стоит вспоминать сейчас имеющиеся на вооружении «Воеводы», «Тополя», «Ярсы», «Сарматы» и прочие МБР, боевые достоинства которых, впрочем, все еще очевидны. Но речь все-таки устами президента идет о совершенно новых видах вооружений. Вполне вероятно, что это может быть гиперзвуковая ракета «Циркон», способная развивать скорость, которую не может развивать ни какая другая ракета – ни существующая, ни перспективная. Предполагаемые ее носители – надводные и подводные корабли. И противостоять им ПРО США просто не в состоянии, перехват «Циркона» нереален, можно лишь констатировать факт достижения ракетой цели.

И даже при том, что гиперзвуковые ракеты предполагается поставить на вооружение российской армии в 2018 году (вероятно, что и раньше, но это лишь предположение), американский «зонтик» ПРО даже при нынешних средствах РВСН является весьма уязвимым. Наличие существующего потенциала ракет сухопутного и морского базирования перечисленных выше ракет позволяет даже при (допустим) уничтожении 70-80 процентов на подлетных траекториях доставить до территории США (тоже допустим) около 400-500 боеголовок, способных по своей разрушительной силе стереть не только Америку, но и попутно соседние Мексику и Канаду.

Понятно, что победителей в этой войне не будет и Земля погрузится во мрак. Но именно вероятность гарантированного ответного удара помогает избежать глобального мирового катаклизма. И нынешние слова президента Путина о возможностях преодоления ПРО – это предостережение тем, кто привык закидывать неугодных бомбами на расстоянии, зная, что не получат в «ответку». Не тот случай. Получат! http://3mv.ru/72090-rossiya-sposobna-porvat-lyuboy-protivoraketnyy-zontik.html

Редакция Newsinfo