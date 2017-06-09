Россия пересмотрела итоги холодной войны в свою пользу

Ровно 25 лет назад СССР был окончательно распущен, что долгие годы считалось следствием победы США в холодной войне. Так Вашингтон стал столицей единственной оставшейся сверхдержавы. Но теперь этот его статус покачнулся: американцы признают, что Россия настолько увеличила свое влияние внутри самих США, что итоги холодной войны уже не выглядят столь однозначно.

Несмотря на то, что холодная война традиционно преподносилась в школьных учебниках и СМИ как борьба двух идеологий – коммунистической и капиталистической, в основе ее лежало, в первую очередь, противостояние двух сверхдержав, боровшихся за глобальное доминирование на планете. При этом то, что именовалось марксизмом-ленинизмом, потерпело крах значительно раньше исчезновения Советского Союза с политической карты мира: с начала 1980-х годов даже жители Страны Советов, оказавшись перед пустеющими полками магазинов, перестали воспринимать сказки о всеобщем равенстве, изобилии и светлом будущем. За пределами СССР и Восточного блока в них продолжали верить лишь левацкие криминально-террористические группировки в Европе и странах Третьего мира, а также коммунистические партии ряда западных государств. Для последних, впрочем, это был не столько вопрос веры, сколько бизнеса, ибо их деятельность щедро финансировалась КПСС.

Тем не менее инструментальную роль идеологии не стоит недооценивать. Либеральные ценности, ассоциируемые многими с высоким уровнем жизни и предложенные Западом советскому обществу во второй половине 1980-х годов в качестве альтернативы марксизму, ускорили процесс распада СССР, что президент РФ Владимир Путин однажды назвал «крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века». Так с «мировой шахматной доски» был убран главный политический и военный конкурент США. Один из ведущих американских теоретиков международных отношений Роберт Гилпин считает, что тем самым Вашингтон достиг одной из главных целей, преследуемых всяким государством, которое занимает доминирующее положение на международной арене, а именно – привел политику других государств в соответствие со своими интересами. Разумеется, в первую очередь это относится к России как к единственной стране, все еще способной бросить вызов США в военной области, а также влиять на ситуацию на постсоветском пространстве, в том числе вопреки интересам Запада.

В 1990-е годы, в период так называемого стратегического партнерства между США и Россией, Москва вассально следовала в кильватере политики Вашингтона, «сдав» режим Наджибуллы талибам в Афганистане, сокращая стратегические вооружения и довольно пассивно реагируя на расширение НАТО на Восток. Однако в 2000-х годах ситуация изменилась. Вначале Москва перестала поддерживать внешнеполитический курс Вашингтона, подвергнув критике действия США на Ближнем Востоке. Затем восприняла в штыки поддерживаемые Америкой «цветные революции», в том числе в бывших советских республиках – Грузии и на Украине. А в конце концов перешла в контрнаступление, отбив нападение Грузии на Южную Осетию, вернув Крым, поддержав президента Сирии Башара Асада и начав программу модернизации собственных вооруженных сил. Попутно возобновилось и противостояние в идеологической сфере – Москва все резче критикует стремление Вашингтона построить однополярный мир под своим руководством.

В итоге Россия стала ключевым элементом американской политической жизни, причем оказывающим на эту жизнь деструктивное воздействие в таких масштабах, каких не было за всю американскую историю. Та же Клинтон объяснила свой проигрыш тем, что Путин якобы сводил с ней личные счеты. ФБР и ЦРУ заявили, что Россия пыталась вмешаться в процесс президентских выборов с целью помочь Трампу, но признали, что доказательств реального влияния хакеров на подсчет голосов у них нет и целью подобных попыток могло стать желание Москвы посеять в американцах недоверие к их же избирательной системе. А президент Обама, упомянув, что треть избирателей, голосовавших за Трампа, положительно относятся к Путину, подчеркнул, что такое стало возможно лишь потому, что Америка, расколовшись на демократов и республиканцев, стала беззащитна перед иностранной пропагандой. Позже глава Белого дома сообщил об угрозе ослабления американского общества со стороны России в том случае, если американцы откажутся от своих моральных ценностей.

Между тем упомянутый Обамой раскол только усилился. Предполагаемое влияние России на исход выборов стало использоваться противниками Трампа в качестве обстоятельства, ставящего под сомнение его верность священному принципу всех президентов США: «Интересы Америки превыше всего!». Некоторые американские политологи называют его даже «младшим партнером Путина». При этом российский фактор (пусть бы даже и мнимый) явно осложнил отношения новоизбранного президента со многими политиками-республиканцами, а также ЦРУ и ФБР, выводы которых о российском влиянии на выборы он не пожелал принять.

Таким образом, в обострившемся за последние несколько лет противостоянии с Россией Америка потерпела настоящий политический «Перл-Харбор», венцом которого стали президентские выборы. Их проведение и итоги заставили Соединенные Штаты усомниться в двух базовых ценностях, лежащих в основе их представления о себе как о мировом лидере с техническим и морально-нравственным превосходством над побежденным в холодной войне противником, вынудив в достаточно унизительной форме признать способность Москвы оказывать существенное воздействие на внутриполитическую жизнь Америки. Подобный «прогиб» Соединенных Штатов перед Россией оказал воздействие и на западноевропейских союзников США, заставив их опасаться того, что Россия начнет избирать пророссийски настроенных политиков уже на их территории.

Интересно, что антироссийские политические силы в США, продолжая раздувать скандал вокруг прошедших выборов, достигают цели, прямо противоположной той, которую ставят перед собой. А именно – усиливают авторитет российской власти как в глазах россиян, так и среди жителей других государств. «Одержимость Запада Путиным, – подчеркивает газета The New York Times, – как раз и является источником недавно появившейся у российского президента «мягкой силы»... Привлекательность нынешней России кроется не в ее идеологии, а во впечатлении силы, которое она производит».

Дальнейшее развитие российско-американских отношений пока прогнозировать сложно. На них будут оказывать влияние два главных фактора. С одной стороны, это условно пророссийски настроенный президент, с другой – довольно значительный антироссийский политический истеблишмент, жаждущий взять реванш за унижение Америки. И если второй фактор возьмет верх, то, возможно, придется вспомнить слова, приписываемые командовавшему японским флотом адмиралу Исороку Ямамото, которые он сказал после атаки на Перл-Харбор: «Боюсь, все, чего мы добились, – это разбудили спящего гиганта, наполнив его всесокрущающей решимостью». Тем более что Обама предупредил Россию о вероятности ответных действий со стороны США.

Редакция Newsinfo