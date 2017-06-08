Белорусский «зайчик», пожирающий прибалтийского тигра

15 лет назад Литва была крупнейшим продавцом электроэнергии в Белоруссию. Уже завтра не только Литва, но и Польша, и даже Швеция будут пользоваться белорусскими киловаттами.

В 1990-х годах было модно сравнивать страны Прибалтики с успешными государствами юго-восточной и восточной Азии и называть их прибалтийскими тиграми. Рост ВВП, уровня жизни и прочих макропараметров, созданные благодаря накачиванию стран финансами извне был заметен и вызывал зависть у соседних постсоветских стран.

Сегодня, все изменилось. Деградация прибалтийских республик настолько очевидна, что это скорее больные граждане Европы, а не тигры. А тем временем «белорусский зайчик» неспешно восстанавливал экономику Белоруссии, и сегодня он готов к совершению экономического рывка на Запад и поможет ему в этом «Росатом» и наивная глупость прибалтов, поверивших в красивые сказки Европы.

Место и время изменить нельзя

Посмотрев на карту нетрудно убедиться, что постройка Белорусской АЭС на самой границе с Литвой не случайно. Когда-то обе республики входили в единый хозяйственный комплекс СССР и их энергосистемы составляли единое целое. Остановленная в 2009 году Игналинская АЭС, первый энергоблок которой проработал с 1983 по 2004 годы, а второй 1987 по 2009, находится всего в нескольких десятках километров от белорусской станции.

Электроэнергия «прибалтийской» АЭС ранее покрывала потребности не только собственно балтийских республик, но и значительную часть потребностей юго-восточного соседа. Плановая деиндустриализация Литвы и Латвии, а также требование по экологии со стороны ЕС (даже не знаю, что первично) сделали «нецелесообразным», с точки зрения чиновников ЕС, дальнейшую эксплуатацию станции, что сразу же резко изменило энергобаланс региона.

Из баланса должны были выпасть сразу более двух ГВт установочной мощности (в Литве оба блока Игналинской АЭС эксплуатировались не на полную мощность). Чтобы покрыть потребности собственно Литвы и Латвии уже почти готова первая часть энергомоста из Польши «LitPol Link» (500 МВт) и оканчивается строительство подводного энергомоста из Швеции (привет скептикам Крымского энергомоста), который планируется ввести в строй в текущем году.

За следующие после остановки станции несколько лет стоимость электроэнергии для литовцев увеличилась вдвое, а выделенные от ЕС, в качестве компенсации, 450 млн. евро кончились. Обещанные на закрытие станции миллиарды евро так и остались обещаниями. Такова была цена вступления страны в ЕС. Сегодня даже литовские политики признают: Европа просто решила убрать серьезного конкурента с энергетического рынка, чего и добилась. Литва потеряла более двух тысяч рабочих мест и вместо заработка валюты на экспорте электроэнергии, стала закупать ее по дорогой цене в той же Европе.

Белоруссия и Польша, которые до этого потребляли литовскую электроэнергию, сразу заинтересовались вариантом импорта электроэнергии из Украины. Если у Польши выбор источника поставок был (Украина просто предложила недорогую цену), то у Белоруссии, по сути, выбора-то и не было. Российская экономика, как и белорусская, на тот момент стремительно восстанавливала свою мощь после провала 1990-х и ей самой требовалось все большее количество электроэнергии. А вот на Украине был некоторый излишек, и Киев решил заработать на глупости прибалтов.

Утраченные возможности одних дают шанс другим

Началась золотая эра для украинских энергомагнатов. В конце 2004 года был остановлен первый энергоблок Игналинской АЭС, и уже в следующем году экспорт электроэнергии из Украины в Польшу вырос на 15 процентов, а в Белоруссию с лета 2005 года начались поставки по двум линиям 330 кВ «ЧАЭС-Мозырь» и «Чернигов-Гомель». Уже в 2006 году почти половина экспорта украинской электроэнергии шла на север.

Это позволило Лукашенко долго и упорно выторговывать для своей страны условия, на которых он согласился бы взять кредит у России на постройку двух энергоблоков. В конце концов ему удалось получить для своих предприятий почти половину заказов на работы и оборудование при сооружении станции и привязать кредит к белорусскому «зайчику» (все взаиморасчеты между Белоруссией и «Росатомом» будут проводиться в белорусской валюте).

Уже сегодня в рамках строительства АЭС проложено 33,8 километров железных дорог, 22,2 километра – автомобильных. Возведено 113,5 тысячи квадратных метров жилья в городе Островце из предусмотрено 240 тысяч квадратных метров. Для производственных нужд также построено два растворно-бетонных завода. ОАО «Белорусский металлургический завод» отгрузил на данный объект 95 тысяч тонн арматуры и продолжает поставки. Белорусские кабельные заводы, включая СЗАО «Белтелекабель», поставят в общей сложности более 200 километров кабельной продукции. Также при постройке Белорусской АЭС будут использованы местные крепежные материалы, которые ранее «Росатом» закупал в Малайзии (на десятки миллионов долларов). А далее, они вероятно будут по программе импортозамещения использованы и при строительстве других российских АЭС (в качестве возврата кредита).

Вот так поступает настоящий хозяин

Все было хорошо до 2013 года, когда события на Украине показали руководству Белоруссии, что время торгов прошло. Уже 2 ноября 2013 года президент Белоруссии своим указом дал зеленый свет стройке, которая на сегодня идет даже с некоторым опережением графика: «В конце января 2016 года начали монтаж первого энергоблока. Общий уровень готовности проекта на сегодня составляет 38 процентов. При этом первый энергоблок готов на 79 процентов, а второй на 27 процентов (по объемам работ). Вдобавок, к строительству станции производится модернизация белорусских ЛЭП и переоснащение подстанций. Во многом было использовано то, что осталось от былого сотрудничества с Литвой. Чтобы сократить капитальные расходы на коммуникациях, месторасположение станции было выбрано как можно ближе к месторасположению Игналинской АЭС. Тем не менее на эти цели потребовалось еще около трети миллиарда долларов, которые дали в кредит китайцы».

Редакция Newsinfo