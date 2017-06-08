Украина: уход российских банков означает неизбежную войну

Это, по видимому, все! Москва приняла окончательное решение, и больше поисков компромисса с Западом по украинскому вопросу, и с самой Украиной не будет. Переговоры в нормандском формате министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины со стороны России теперь рассматриваются как простая формальность, чему свидетельство поведение Лаврова на последней встрече в Берлине.

Миссия Нуланд в Москву окончилась провалом, ей популярно объяснили, что Москва не будет принимать во внимание никаких трактовок выполнения Минских договоренностей и жестко требует исполнения Украиной подписанных ею соглашений в том виде и в том порядке, как это было зафиксировано в Минске. В противном случае у Москвы развязаны руки, и она будет действовать в одностороннем порядке, как считает нужным, прежде всего в вопросе проведения выборов на Донбассе.

Нуланд ожидаемо огрызнулась, что Запад выборы не признает, но на Москву это никак не подействовало — в ответ лидеры ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницкий сделали демонстративные заявления, что проволочки Киева терпеть не намерены, и осенью выборы проведут по любому. Да и не в выборах дело. Накануне визита Нуланд американцы целых три раза наглядно продемонстрировали, как они будут пытаться ломать Россию и не считаться с ее интересами. Во-первых, окончательно принято решение о развертывании элементов ПРО в Европе, во-вторых раздут допинговый скандал с целью дисквалификации сборной России и ее отстранении от участия в Олимпиаде в Рио, в третьих проведена провокация на Евровидении, где победу присудили Украине в нарушение всех норм регламента, дав понять, что Украина в очередной раз получила индульгенцию на все свои действия.

Россия все поняла, и Нуланд уехала не солоно хлебавши. Вызов принят. Дипломатического решения Украинского вопроса не будет. Если Киев не желает исполнять подписанные в Минске соглашения, то его к этому принудят силой. Цацкаться с ним Россия больше не намерена. И главное свидетельство этому – информация об уходе из Украины российских банков с государственным участием.

Ее озвучило весьма информированное российское издание “Коммерсант”: Вплотную занялись поиском выхода с украинского рынка «Сбербанк», ВТБ и «Внешэкономбанк. Это происходит на фоне заметного восстановления их собственного бизнеса и в целом украинского банковского рынка. По мнению экспертов, госбанки руководствуются не столько экономической ситуацией, сколько политической и используют появившееся окно для продажи » (http://kommersant.ru/doc/2989694)

При этом украинский Сбербанк в первом квартале смог выйти на прибыль — 53 млн гривен против убытка 2,3 млрд гривен за первый квартал 2015 года, ВТБ-24 и ВЭБ из убытков не вышли, но существенно их сократили. Кажется, что “жизнь налаживается”, но банки пытаются использовать “окно возможностей” чтобы скинуть украинские активы. С чего бы вдруг?

Тут не мешало бы вспомнить историю и заявления 2-х летней давности.

19 июня 2014 годаВерховная рада приняла в первом чтении законопроект «О налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины». Одна из его статей предусмотривала запрет на работу в стране банков, входящих в группу, созданную по законам «страны-оккупанта». По существу, данный пункт вводил запрет на все дочерние структуры российских банков. Но затем в Верховную раду были внесены поправки ко второму чтению законопроекта, которые смягчили скандальную статью. Они предусматривали запрет на работу на территории Украины лишь для тех банков, которые работают в Крыму, а на тот момент все российские банки, имеющие «дочки» на Украине, уже покинули Крым. Таким образом, Россия пошла на уход своих крупнейших банков из Крыма взамен сохранения возможности их работы на Украине. Значит, Кремль надеялся на конструктивное взаимодействие в дальнейшем и не рубил концы.

Более того, 22 сентября 2014 РИА Новости распространили следующее сообщение: “ Банки Российской Федерации продолжат работу на Украине, поскольку их уход с рынка серьезно ударит по украинской экономике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает информагентство РИА Новости. Российские финансовые учреждения занимают более 30% банковского сектора Украины, заявил президент РФ. “Работу, безусловно, надо продолжать. Прежде всего, потому, что в банковском секторе Украины российские финансовые учреждения занимают более 30% и, если мы приостановим свою работу, это будет дополнительным большим, очень серьезным ударом по украинской экономике. А мы в этом не заинтересованы», — сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы у нее был надежный, стабильный партнер. «Поэтому, несмотря на все трудности, надо продолжать работу. Тем более что, насколько я себе представляю, отношения с Центральным банком Украины у нас вполне партнерские», — добавил президент.”

То есть теперь получается, что России наплевать, что уход Банков ударит по украинской экономике, Россия больше не надеется и не желает видеть Украину стабильным и надежным партнером. Понятно, что решение об уходе Российских банков с Украины принимали не Греф и не Костин, а Кремль, который тем самым ставит крест на отношениях с Украиной и на самой Украине.

Редакция Newsinfo