Возвращение Аляски будет подарком Путину

Группа международных юристов, связанная с правительством России, в настоящее время работает в архивах конгресса США, пытаясь найти возможности для оспаривания процедуры продажи Аляски Россией США во времена Александра II. По мнению экспертов, нарушение законодательных процедур при продаже иска в суд США можно добиться позитивного исхода. В США, в свою очередь, серьезно обеспокоены возможностью потерять Аляску.

Международная юридическая компания Garett, Paterson and Shugaev, которая принадлежит потомку русского эмигранта в США Константину Шугаеву, занята поиском таких документов для подачи иска о незаконности продажи Аляски. Об этом сообщил информированный источник в американских юридических кругах. «Они затребовали много архивных документов. Сказали, что готовят выставку к юбилею этого события, но здесь дураков нет», — сказал источник.

Шугаев отказался говорить о ситуации вокруг поиска документов об Аляске, однако источник в его окружении сообщил, что Шугаев «действует не только из юридических и патриотических соображений». Известно, что Шугаев, чей дед был белым офицером, всегда считал Аляску «русской землей, которая будет возвращена России после падения коммунизма». Известно, что эти высказывания стоили Шугаеву разрыва с несколькими влиятельными американскими клиентами. При этом в США он считается весьма успешным адвокатом и вел несколько крупных дел по защите собственности крупных российских бизнесменов.

Как сообщил профессор кафедры исторических исследований университета Северная Каролина Брюс Доббс, юристы Garett, Paterson and Shugaev пытаются найти нарушения, допущенные в документах касательно продажи Аляски, чтобы признать сделку ничтожной.

Профессор предполагает, что юристы могут попытаться оспорить факт продажи Аляски тем, что подписанный договор об уступке земли был передан для ратификации в палату представителей США, сессия которой закончилась именно в этот день. «Для ратификации собрали чрезвычайную сессию сената, что выглядит сегодня как нарушение, так как договор должен быть одобрен двумя палатами конгресса», — говорит профессор.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что ему ничего не известно об изысканиях Шугаева, однако, поиски документов и оплата труда адвокатов осуществляются близким к Кремлю фондом «XXI век и мир». «После Крыма в Кремле возникла определенная эйфория, и они всерьез считают, что могут вернуть Аляску», — сказал политический консультант Валентин Марьин. По его мнению, «возвращение Аляски будет подарком Путину».

В следующем году исполняется 250 лет со дня заключения знаменитой сделки между царской Россией и США о продаже Аляски. Тогдашнее правительство России под руководством царя Александра II считало, что потенциально территория уязвима с точки зрения безопасности. Ее защита, считали российские государственные деятели, перевешивает возможную прибыль от ее использования.

Продажа Аляски США должна была также укрепить отношения с Америкой, потенциальным союзником Российской Империи. Предложение о продаже Аляски было сделано уполномоченными российского двора по линии МИДа. Его поддержал тогдашний глава внешнеполитического ведомства князь Александр Горчаков.

В марте 1867 года президент США Джонсон одобрил покупку Аляски у царской России за $7,2 млн.

Сегодня эти деньги окупились сполна: Аляска — один из ведущих нефтедобывающих штатов США, в штате добывают около 542 тыс. баррелей в сутки. Стратегическое положение Аляски дает полный контроль над Беринговым проливом, через который идет путь из Восточной Азии в Европу. На Аляске также находятся огромные запасы цинка, меди, серебра и угля.

Большинство населения штата составляют белые американцы, исповедующие православие. Многие из них не скрывают симпатий к России.

«Мы хоть и с паспортом в кармане, но душой — с Россией», — рассказывает мэр одного из небольших городков штата Василий Рокотофф. Как отмечают американские СМИ, после ситуации с Крымом в США стали серьезно опасаться возможности «мягкого захвата» Аляски российскими «зелеными человечками». «Мы в курсе, что Кремль начал раздавать паспорта потомкам русских переселенцев на Аляске. Эту практику пришлось пресечь», — сказал в интервью одному из американских телеканалов помощник президента США по национальной безопасности Гленн Скот.

Редакция Newsinfo