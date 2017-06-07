Плутониевая ловушка

Между Россией и Соединенными Штатами разгорается скандал, связанный с ситуацией вокруг сокращения ядерного арсенала. Выступая на форуме ОНФ, президент РФ Владимир Путин обвинил США в несоблюдении Договора об уничтожении избытков оружейного плутония (СОУП). По его словам, американцы до сих пор не построили специальный завод.

Также российский лидер обратил внимание, что заокеанские партнеры собираются утилизировать плутоний не оговоренным в соглашении способом. «Это означает, что они сохраняют за собой так называемый возвратный потенциал, то есть его можно извлечь, переработать и опять превратить в оружейный плутоний», — выразил опасение Путин.

Белый дом отрицает свою вину и упрекает Россию в том, что она сама не выполняет обязательства по СОУП. Также в администрации президента США считают, что американский способ утилизации плутония не противоречит заключенным договоренностям. «Новый подход позволит утилизировать плутоний в США на несколько десятилетий ранее», — заявил представитель Белого дома.

Отложенная утилизация

Оружейный плутоний содержит не менее 93,5% изотопа 239Pu и предназначается, наряду с ураном (изотопы 235 и 238), для создания ядерного оружия. Данный вид плутония активно производился в СССР и США в период холодной войны. В России производство оружейного плутония свернули в 1994 году, за океаном — в 1988-м. Переговоры об утилизации начались на состоявшемся в Москве в апреле 1996 года саммите по ядерной безопасности. Спустя два года был создан российско-американский руководящий комитет.

С технической точки зрения, уничтожение оружейного плутония — более сложный и финансово затратный проект по сравнению с утилизацией урана. В 1996 году собравшиеся в Париже международные эксперты определили два основных способа утилизации: иммобилизация плутония в смеси с радиоактивными отходами и изготовление МОКС-топлива и его облучение в энергетических реакторах. «Иммобилизация» считается менее надежной, так как не гарантирует полную необратимость. Именно этот способ утилизации в итоге выбрали США, чем вызвали негодование Путина.

29 августа 2000 года Москва и Вашингтон заключили СОУП, взяв обязательства по синхронной утилизации 34 тонн избыточного оружейного плутония путем его использования в производстве МОКС-топлива с последующим облучением в энергетических реакторах. Практическая реализация соглашения должна была начаться во второй половине 2009 года и завершиться в 2025 году.

В 2010 году Москва и Вашингтон внесли изменения в СОУП от 2000 года, обозначив новые сроки уничтожения плутония. Начало процесса утилизации перенесли на 2018 год, а завершение отодвинули на 2033-й с сохранением способа с использованием МОКС-топлива и его последующего облучения в энергетических реакторах.

Для выполнения условий соглашения США понадобились легководные реакторы и новый завод производству МОКС-топлива. В РФ утилизация должна производиться в реакторах на быстрых нейтронах с использованием уран-плутониевого МОКС-топлива (БН-800). Энергопуск БН-800 состоялся 10 декабря 2015 года на Белоярской АЭС в Свердловской области (город Заречный).

В отличие от России, американская сторона не предприняла необходимых мер для выполнения СОУП. Формальной причиной стали финансовые проблемы. Стоимость завода, который должен быть построен в ядерном центре Саванна Ривер в штате Южная Каролина, выросла с 4,8 до 7,7 млрд долларов. Планируемый срок пуска предприятия в эксплуатацию Белый дом перенес с 2016 на 2019 год, а потом и вовсе отказался от его сооружения.

Отказ от обязательств

Администрация США сетует на происходящие в госсекторе сокращения расходов. Под предлогом секвестра и неких «экспертных рекомендаций» Белый дом взял курс на использование якобы более экономичного способа утилизации оружейного плутония. Речь идет об «иммобилизации», позволяющей, как и говорил Путин, сохранить «возвратный потенциал». На прошлой неделе об этом официально объявил директор по снижению ядерной угрозы в Совете национальной безопасности при Белом доме Скотт Роэкер.

Редакция Newsinfo