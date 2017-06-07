Плутониевая ловушка
Также российский лидер обратил внимание, что заокеанские партнеры собираются утилизировать плутоний не оговоренным в соглашении способом. «Это означает, что они сохраняют за собой так называемый возвратный потенциал, то есть его можно извлечь, переработать и опять превратить в оружейный плутоний», — выразил опасение Путин.
Белый дом отрицает свою вину и упрекает Россию в том, что она сама не выполняет обязательства по СОУП. Также в администрации президента США считают, что американский способ утилизации плутония не противоречит заключенным договоренностям. «Новый подход позволит утилизировать плутоний в США на несколько десятилетий ранее», — заявил представитель Белого дома.
Отложенная утилизация
Оружейный плутоний содержит не менее 93,5% изотопа 239Pu и предназначается, наряду с ураном (изотопы 235 и 238), для создания ядерного оружия. Данный вид плутония активно производился в СССР и США в период холодной войны. В России производство оружейного плутония свернули в 1994 году, за океаном — в 1988-м. Переговоры об утилизации начались на состоявшемся в Москве в апреле 1996 года саммите по ядерной безопасности. Спустя два года был создан российско-американский руководящий комитет.
С технической точки зрения, уничтожение оружейного плутония — более сложный и финансово затратный проект по сравнению с утилизацией урана. В 1996 году собравшиеся в Париже международные эксперты определили два основных способа утилизации: иммобилизация плутония в смеси с радиоактивными отходами и изготовление МОКС-топлива и его облучение в энергетических реакторах. «Иммобилизация» считается менее надежной, так как не гарантирует полную необратимость. Именно этот способ утилизации в итоге выбрали США, чем вызвали негодование Путина.
29 августа 2000 года Москва и Вашингтон заключили СОУП, взяв обязательства по синхронной утилизации 34 тонн избыточного оружейного плутония путем его использования в производстве МОКС-топлива с последующим облучением в энергетических реакторах. Практическая реализация соглашения должна была начаться во второй половине 2009 года и завершиться в 2025 году.
В 2010 году Москва и Вашингтон внесли изменения в СОУП от 2000 года, обозначив новые сроки уничтожения плутония. Начало процесса утилизации перенесли на 2018 год, а завершение отодвинули на 2033-й с сохранением способа с использованием МОКС-топлива и его последующего облучения в энергетических реакторах.
Для выполнения условий соглашения США понадобились легководные реакторы и новый завод производству МОКС-топлива. В РФ утилизация должна производиться в реакторах на быстрых нейтронах с использованием уран-плутониевого МОКС-топлива (БН-800). Энергопуск БН-800 состоялся 10 декабря 2015 года на Белоярской АЭС в Свердловской области (город Заречный).
В отличие от России, американская сторона не предприняла необходимых мер для выполнения СОУП. Формальной причиной стали финансовые проблемы. Стоимость завода, который должен быть построен в ядерном центре Саванна Ривер в штате Южная Каролина, выросла с 4,8 до 7,7 млрд долларов. Планируемый срок пуска предприятия в эксплуатацию Белый дом перенес с 2016 на 2019 год, а потом и вовсе отказался от его сооружения.
Отказ от обязательств
Администрация США сетует на происходящие в госсекторе сокращения расходов. Под предлогом секвестра и неких «экспертных рекомендаций» Белый дом взял курс на использование якобы более экономичного способа утилизации оружейного плутония. Речь идет об «иммобилизации», позволяющей, как и говорил Путин, сохранить «возвратный потенциал». На прошлой неделе об этом официально объявил директор по снижению ядерной угрозы в Совете национальной безопасности при Белом доме Скотт Роэкер.