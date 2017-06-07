Кто запустил «маховик» реформы образования?

Страна должна знать их в лицо. Кто запустил «маховик» реформы образования? Образование становится с каждым годом всё хуже и хуже — многие воспринимают это уже как данность. Некоторые наши министры так стремились на Запад, что буквально чуть не выпрыгнули из штанов. Кстати, обращает на себя внимание, что несмотря на смену общего курса страны на суверенитет, некоторые сферы (прежде всего, экономическая и образовательная) так и продолжают с придыханием смотреть на Европу и США, тогда как там нас, как выяснилось, никто не ждёт.

Что в итоге? Два десятилетия группа западников разрушала лучшую в мире советскую систему образования, обещая нам, что дипломы бакалавров и магистров — выпускников российских вузов — будут котироваться наравне с иностранными. Сегодня же уже они и сам не понимают зачем всё это делают — при текущем уровне русофобии на Западе невозможно ментально оставаться русским и делать успешную карьеру в иностранных, преимущественно западных, компаниях.

Кто сегодня гробит систему образования — мы знаем. Но чья это было инициатива? Начать демонтаж советской системы образования и «поворот лицом» (с открытым ртом) к нашим конкурентам на мировой арене.

На самом деле никакого секрета здесь нет. Просто многие уже позабыли.

Не помните тоже? Тогда читаем новость от 2003 года:

Группа депутатов от фракции «ЯБЛОКО» (Григорий Явлинский, Игорь Артемьев, Сергей Иваненко, Владимир Лукин, Сергей Митрохин,Александр Шишлов) внесла на рассмотрение Государственной Думы закон «Об университетах». Закон предусматривает реформу системы высшего образования России и позволит решить целый ряд проблем существующих в системе университетов.

«Судьба России в 21-ом веке зависит от того, насколько качественное образование получат наши граждане, от того, насколько оно будет связано с научным процессом», — так обосновал Г.Явлинский необходимость изменений в системе вузовского образования, выступая во вторник 14 октября 2003 года на пресс-конференции в Госдуме. «Для нашей страны образование является средством выживания, продвижения вперед и конкуренции с другими державами», — считает он.

Законопроект «Об университетах» на пресс-конференции представляли также заместитель руководителя фракции «ЯБЛОКО» И.Артемьев и председатель думского комитета по образованию и науке А.Шишлов.

Они рассказали, что законопроект направлен на достижение следующих основных целей:

- устранение разрыва между университетским образованием и фундаментальной наукой, по сути закрепленного в современном Российском законодательстве в области научных исследований и высшей школы. В законодательстве даже не упоминается о том, что сотрудники образовательных учреждений, в том числе и университетов, должны вести научную деятельность. С другой стороны — университеты не имеют права именоваться организациями, занимающимися научно-исследовательской деятельностью, и, как следствие не имеют право получать бюджетное финансирование на эти цели. Этот разрыв науки и образования привел к тому, что выпускники российских университетов зачастую оказываются неконкурентоспособными на мировых рынках высококвалифицированного труда, а отечественная наука теряет основу механизма кадрового возобновления;

- предоставление университетам реальной автономии и одновременно повышению их ответственности за результаты деятельности через механизмы конкуренции на рынках образовательных услуг и высококвалифицированного труда. Существующая сегодня общевузовская система государственной аккредитации и аттестации, единых государственных дипломов и образовательных стандартов, жесткой регламентации перечня и содержания образовательных программ, унифицированная система присуждения ученых степеней и ученых званий, ограничения хозяйственной и организационно-управленческой деятельности делают невозможной проведение самостоятельной образовательной, кадровой и финансовой политики, уравнивает ведущие отечественные университеты и множество узкопрофильных ВУЗов, которые стали именоваться университетами, не отвечая при этом ни отечественным, ни международным университетским традициям, что приводит к застою и деградации системы высшего образования в целом;

- установление гарантий соблюдения демократических принципов в деятельности университетов через законодательно прописанные механизмы, касающиеся всех важнейших сторон деятельности университетов, придании ей открытости для общества;

- преодоление изоляционистских тенденций в отечественном высшем образовании критически необходимо для успеха усилившихся в последние годы интеграционных процессов между Россией и Европой, а также в связи со стремлением нашей страны вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) и обеспечением выхода России на европейские и мировые рынки образовательных услуг;

- обеспечение выполнения задачи воспроизводства и сохранения интеллектуального потенциала общества по максимально широкому спектру научных и наукоемких направлений, поскольку потребность в специалистах самого разного профиля будет неизменно возрастать. В этих условиях отсутствие требуемых специалистов, с одной стороны, и принципиальная невозможность их быстрой подготовки, с другой, будет приводить к серьезному отставанию во вновь появляющихся перспективных направлениях. Задачу подготовки специалистов такого рода уже невозможно решить без создания в стране сильной и упорядоченной системы университетов.

Центральными, опорными звеньями такой системы в нашей стране могли бы стать наиболее развитые российские университеты, имеющие глубокие исторические корни, развитую систему подготовки кадров на основе неразрывного единства учебного и научного процессов, обладающие необходимой для этого инфраструктурой и высоким уровнем подготовки профессоров, преподавателей и научных сотрудников.

Создание прочного законодательного фундамента функционирования университетов будет способствовать повышению ответственности университетов за результаты своей деятельности, привлечению серьезных российских и иностранных инвестиций в российскую науку и образование, поднятию их престижа и конкурентоспособности на мировом рынке труда.

Закон подготовлен фракцией «ЯБЛОКО» и рабочей группой Санкт-Петербургского государственного университета в составе — профессора Горлинского И.А.; профессора Канунникова И.Е.; профессора Кротова М.В.; профессора Медведева С.С.; научного сотрудника Федорова В.А.

В отличие от других ВУЗов, в университетах предусматриваются следующие особенности:

1. Все научно-педагогические кадры университета обязаны заниматься как преподаванием, так и наукой, за исключением категорий работников, поименованных в специальном постановлении Правительства Российской Федерации.

2. Все высшие учебные заведения, которые признаются университетами на основании настоящего Федерального закона, являются, по своему статусу, гражданскими некоммерческими организациями, сочетающими в своей деятельности функции образовательного учреждения высшего профессионального образования и научной организации.

3. В отношении университетов устанавливается особый порядок лицензирования и аккредитации.

4. Университеты получают право выдавать собственные дипломы (а не дипломы общегосударственного образца) об окончании соответствующих основных образовательных программ, как это происходит в большинстве развитых стран мира.

5. Университеты вправе присваивать соответствующим научно-педагогическим работникам университета академические звания и ученые степени самостоятельно и выдавать собственные (университетские) дипломы и аттестаты профессоров, доцентов, кандидатов и докторов наук, как это имеет место в большинстве развитых стран мира.

6. Система управления в университетах, фактически, базируется на системе разделения исполнительной (ректорат) и представительной (ученый совет) властей и системе сдержек и противовесов между этими «ветвями власти».

7. Практически все штатные должности университета замещаются по конкурсу.

8. Университеты получают большую автономию по самостоятельному утверждению и реализации образовательных и научных программ.

9. Циклы университетского образования по своей общей структуре и по существу базируются на рекомендациях Европейской Болонской декларации.

10. Университеты получают право на собственный бюджетный процесс.

11. Увеличиваются права университетов по распоряжению государственным имуществом и собственным имуществом университета.

Редакция Newsinfo