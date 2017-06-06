«Великая Румыния»: «Под шумок» перекроить политическую карту не выйдет

«Уже замечено, что каждый раз, когда в Кишинёве активизируются унионистские элементы, это вызывает ответную реакцию со стороны сил, отстаивающих молдавскую государственность, пробуждает в них желание дать некий консолидированный отпор. Что неудивительно, учитывая негативное отношение абсолютного большинства населения Молдовы к идее унии с Румынией», — заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM молдавский политолог Виктор Жосу, комментируя принятие парламентом Молдавии «Декларации о принципе незыблемости суверенитета, независимости и постоянного нейтралитета Республики Молдова».

«Кто и почему голосовал за её принятие — в нынешней ситуации конституционного хаоса, порожденного и серией решений Конституционного суда, и в целом олигархической системой власти, окончательно подорвавшей хрупкие правовые основы молдавского демократического строя, — на мой взгляд, это уже не столь важно, — продолжил Жосу. — Можно строить различные версии, утверждать, например, что депутаты Партии социалистов и Партии коммунистов голосовали за неё искренне, а, депутаты из состава марионеточного большинства, контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком, — потому что так дёрнул ниточками Кукловод (имеется в виду Плахотнюк — прим. ИА REGNUM ), который играет «на различных полях» (он и с унионистами, он и с государственниками) и т.д. Но в положении «захваченного государства», когда ты перестал быть субъектом политики, а стал объектом чужих геополитических игр, ни одна из таких версий уже не имеет решающего значения».

«Если же оценивать данную декларацию через призму геополитики и задаться вопросом, что она может дать Республике Молдова, я бы ответил кратко: не помешает. Хорошо, что она была принята, мы же не знаем, как сложится региональная конъюнктура завтра. Не хочется сочинять конкретные сценарии, выскажу лишь общий вывод. Если хаос в Европе будет нарастать, а пока общая тенденция именно такова, и если в чьих-то больных головах утвердится желание каким-то образом «под шумок» перекроить в свою пользу политическую карту, существующую в нашем регионе, даже такой ситуативный документ может оказаться полезным. Потому что даст возможность тем геополитическим игрокам, которые не заинтересованы в хаосе, а к ним я отношу и Россию, использовать даже такой аргумент, по видимости проходной, для сохранения статус-кво», — сказал эксперт.

«Я говорю, разумеется, о сугубо дипломатическом использовании, не более того. Исторический опыт свидетельствует, что в критические моменты в Бухаресте всегда правильно понимали смысл исходящих из Москвы дипломатических нот», — подвел итог Виктор Жосу.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Молдавии принял 31 марта политическую декларацию о незыблемости суверенитета, независимости и постоянного нейтралитета Республики Молдова. За принятие документа проголосовали 61 из 101 депутата — коммунисты, социалисты, демократы и группа депутатов, ранее покинувших Партию коммунистов. Против выступили либералы, либерал-демократы и группа сторонников экс-премьера Юрия Лянкэ.

В документе утверждается «неоспоримость первой статьи Конституции, определяющей, что Республика Молдова — суверенное и независимое, единое и неделимое государство». «Никакие публичные заявления либо действия лиц, наделенных государственной властью, не должны быть направлены на оспаривание данного принципа или прямо его нарушать», — отмечается в декларации.

«Оспаривание конституционного принципа постоянного нейтралитета, а также осуществление действий, направленных на его упразднение, не могут быть расценены иначе как прямая атака на Конституцию, на мир и спокойствие в нашей стране, на безопасность граждан Республики Молдова», — подчеркивают также авторы документа.

Ранее, 27 марта в Кишиневе состоялся марш в поддержку объединения Молдавии с Румынией, приуроченный к 98-й годовщине румынской оккупации Бессарабии в 1918 году. В тот же день в Кишиневе состоялся учредительный конгресс унионистов, участники которого единогласно приняли «Декларацию о воссоединении Бессарабии и Румынии» и «дорожную карту» объединения. Согласно плану, объединение должно произойти до 2018 года.

Объединение Молдавии с Румынией и вступление республики в НАТО открыто поддерживает входящая в правящую коалицию Молдавии русофобская Либеральная партия. Министры от данной партии регулярно высказываются за отказ Молдавии от нейтралитета и присоединение к Румынии.

Редакция Newsinfo