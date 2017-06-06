В «войне грузовиков» победила Россия

Конфликт по автомобильным грузовым перевозкам между Польшей и Россией, судя по всему, исчерпан. Стороны договорились обменяться равным количеством разрешений на перевозки. Однако главным спорным вопросом были не квоты. Варшава в ультимативной форме требовала отменить российский федеральный закон. В итоге ей пришлось пойти на попятную.

По итогам очередных двухдневных переговоров Россия и Польша все-таки договорились обменяться разрешениями на автомобильные грузоперевозки в объеме 170 тыс. штук до конца года каждой стороне, сообщил Минтранс РФ. Это количество разрешений соответствует уровню обмена в последние три года (2013–2015 гг.), отмечает ведомство.

Для российской стороны выдано 160 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных перевозок и 10 тыс. для перевозок грузов в/из третьих стран. Для польской стороны 140 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных перевозок и 30 тыс. – для перевозок в/из третьих стран.

Как рассказал замминистра транспорта РФ Николай Асаул, дополнительных изменений законодательства помимо утвержденного приказа Минтранса РФ не потребовалось. «Нет, этот приказ их устраивает», – цитирует замминистра«Интерфакс».

Сам обмен квотами состоится в первой декаде апреля – после того, как вступит в силу новый приказ Минтранса РФ, который сейчас находится на регистрации в Минюсте.

Заявления Минтранса дают основания говорить о том, что Польша, по сути, согласилась со всеми условиями соглашения, которые были изначально. Россия добилась признания своей правоты, Варшава уступила в этой «войне» грузовиков. Это значит, что всего этого бардака с грузовыми перевозками, от которого пострадал бизнес обеих стран, можно было легко избежать, если бы Варшава сразу подписала соглашение до февраля 2016 года. Вместо этого Польша саботировала переговоры и ставила ультиматумы, что вылилось в закрытие перевозок между странами с 1 февраля и необходимость введения временного решения.

Как ранее говорил Асаул, польская сторона настаивала на увеличении количества разрешений для своих перевозчиков, несмотря на падение объемов, в том числе в связи с действующими санкциями. Тогда как Россия требовала равного количества как для польских, так и для российских перевозчиков.

Самым главным пунктом раздора был принятый РФ федеральный закон № 362, который также был направлен на ликвидацию неблагоприятной для российских перевозчиков ситуации. Варшава поставила Москве ультиматум, потребовав отменить этот закон в отношении польских перевозчиков.

Дело в том, что польские грузоперевозчики записывали груз из третьих стран как груженный на территории Польши, что позволяло осуществлять перевозки по льготному режиму. Они шли на различные ухищрения: переоформление документов, использование фиктивных товаросопроводительных накладных и другое. «Особенно широкое распространение получила схема, используемая польскими перевозчиками, когда груз, вывозимый ими из третьих стран, например из Германии, представляется как загруженный из Польши. Товаросопроводительные документы при этом фальсифицируются. В России польским перевозчиком предъявляется обычное российское двустороннее разрешение, а не специальное разрешение для перевозки груза из третьей страны», – рассказывали в Ассоциации международных автомобильных перевозок (АСМАП).

Эта схема позволяла возить больше грузов из Европы через Польшу, нежели закреплено в соглашении. В итоге российские транспортные компании оставались без грузов и теряли свои позиции на европейском рынке. Так, доля польских перевозчиков в двусторонних перевозках составляла 70%, на российских же перевозчиков приходилось только 30%, отмечали в АСМАП.

Новые нормы ликвидируют такие незаконные схемы доставки грузов в РФ. Приказ Минтранса конкретизирует процедуру подтверждения вида перевозки: двухсторонняя или перевозка грузов третьих стран. «Более четко прописывается, какие документы нужно предъявить. У нас в законе просто говорится, что используется пять документов, а мы решили конкретизировать, какие из пяти документов в конкретном случае надо предъявлять», – пояснял ранее Асаул.

И, судя по его словам, теперь Польша не только согласилась на равное количество разрешений для обеих сторон, но и убрала претензии к этому закону.

«Все подробности переговорного процесса не известны, однако крайне маловероятно, что Россия согласилась менять федеральное законодательство. Таким образом, можно предположить, что в итоге Варшава пошла на уступки Москве. А количество разрешений в этом вопросе уже имеет второстепенное значение – если будет необходимость, при плотном двустороннем контакте по этому вопросу проблему недостатка разрешений можно будет решить», – считает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Редакция Newsinfo