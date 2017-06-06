Сколько стран участвовало в нападении на СССР в 1941 году

Очень часто Великую Отечественную войну называют лишь эпизодом Второй мировой, замечая при этом, что этот эпизод уместно называть советско-германской войной. То есть войной между Третьим Рейхом и СССР. Но с кем на самом деле воевал Советский Союз? И было ли это сражение «один на один»?

Когда либералы и прочие историки-затейники принимаются кричать про бессмысленные потери, «мясом завалили» и «пили бы баварское», то обычно любят подтверждать свои тезисы о «бездарности и преступности» советского руководства и командования сравнением Вермахта и РККА. Мол, и людей у РККА было больше, а всё время их громили, и танков больше, и самолетов и прочих железок-машинок, а всё немцы жгли. Не забывая при этом, правда, рассказать про одну «винтовку на троих», «черенки лопат» и остальную лабуду из разряда «солженициных сказок».

И то и другое неправда. О винтовке «на троих». Всё было ровно наоборот. Всего с 1891 по 1918 год было произведено около 10 миллионов винтовок Мосина. Трудно сказать, сколько их было произведено с 1918 по 1924, но производство не останавливаюсь. К 1941 году в арсеналах РККА насчитывалась не менее 12-15 миллионов винтовок. При численности Красной армии на 22 июня 1941 года около 5,5 миллионов человек. Добавьте сюда более миллиона автоматических винтовок СВТ, не менее полумиллиона автоматов ППШ, большое количество станковых и ручных пулеметов. Сразу становится ясно: уж чего-чего, а стрелкового оружия в РККА хватало.

Но гораздо интереснее второй миф. О подавляющем превосходстве Красной армии над Вермахтом в численности буквально всего. Так может, правы либеральные историки, и воевали мы бездарно? Посмотрим на цифры.

К июню 1941 года на границе с СССР Вермахт располагал в трех группах армий и армии «Норвегия» 127 дивизиями, двумя бригадами и одним полком. В этих войсках насчитывалось 2 миллиона 812 тысяч человек, 37099 орудий и минометов, 3865 танков и штурмовых орудий.

Заметим, что большее количество дивизий при правильной организации дает заметное преимущество при равной численности войск, и это существенно. Но этим силы Германии не исчерпывались, и вот про это «забывают» упоминать либералы.

Вместе с Германией в войну с СССР готовились вступить Финляндия, Словакия, Венгрия, Румыния и Италия.

Финляндия – 17,5 дивизий общей численностью 340 тысяч 600 человек, 2047 орудий, 86 танков и 307 самолетов;

Словакия – 2,5 дивизий общей численностью 42 тысячи 500 человек, 246 орудий, 35 танков и 51 самолетов;

Венгрия – 2,5 дивизий общей численностью 44 тысячи 500 человек, 200 орудий, 160 танков и 100 самолетов;

Румыния – 17,5 дивизий общей численностью 358 тысячи 100 человек, 3255 орудий, 60 танков и 423 самолет;

Италия – 3 дивизии общей численностью 61 тысячи 900 человек, 925 орудий, 61 танков и 83 самолета.

То есть почти миллион человек в 42,5 дивизиях, при 7 тысячах орудий, 402 танках, и к этому почти тысяча самолетов. Несложный подсчет показывает, что только на Восточном фронте союзники гитлеровской оси, а правильнее было бы называть их так, располагали 166 дивизиями, насчитывающими 4 миллиона 307 тысячами человек при 42601 единице артиллерии различных систем, а также 4171 танками и штурмовыми орудиями и 4846 самолетами.

Итак: 2 миллиона 812 тысяч только у Вермахта и 4 миллиона 307 тысяч общей численности, учитывая силы союзников. В полтора раза больше. Картина меняется кардинально. Не правда ли?

А чем располагал на западной границе СССР к 22 июня 1941 года?

Да, вооруженные силы Советского Союза к лету 1941 года, когда неизбежность войны стала очевидной, были крупнейшей армией мира. Проводилась фактически скрытая мобилизация. К началу войны советские вооруженные силы насчитывали 5 миллионов 774 тысяч солдат. Конкретно в сухопутных войсках имелось 303 дивизии, 16 воздушно-десантных и 3 стрелковые бригады. Войска располагали 117581 артиллерийской системой, 25784 танками и 24488 самолетами.

Вроде бы превосходство налицо? Однако все вышеперечисленные силы Германии и ее союзников находились в развернутом состоянии в непосредственной 100 километровой зоне вдоль советских границ. В то время как в западных округах РККА имела группировку в 3 миллиона человек, 57 тысяч орудий и минометов и 14 тысяч танков, исправных из которых было лишь 11 тысяч, а также около 9 тысяч самолетов, из которых исправными были только 7,5 тысяч.

Причем в непосредственной близости от границы РККА имела в более или менее боеготовом состоянии не более 40% от этого числа.

Из выше перечисленного, если вас не утомили цифры, совершенно четко следует, что СССР сражался не с одной Германией. Точно так же, как в 1812 году не с одной Францией. То есть ни о каком «завалили мясом» не может идти и речи.

И так продолжалось практически всю войну, вплоть до второй половины 1944 года, когда союзники Третьего Рейха посыпались, как карточный домик.

Добавьте сюда кроме непосредственных стран-союзников иностранные части Вермахта, так называемые «национальные дивизии СС», всего 22 добровольческие дивизии. В них проходило службу в ходе войны 522 тысячи добровольцев из других стран, в числе которых было 185 тысяч фольксдойче, то есть «заграничных немцев». Общая численность иностранных добровольцев составила 57% (!) от численности «ваффен-СС». Перечислим их. Если это вас утомляет, то просто оцените количество строчек и географию. Представлена вся Европа, за исключением разве что княжеств Люксембург и Монако, и то не факт.

Албания: 21-я горная дивизия СС «Скандербег» (1-я албанская);

Бельгия: 27-я добровольческая гренадерская дивизия СС «Лангемарк» (1-я фламандская), 28-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Валлония» (1-я валлонская), Фламандский легион СС;

Болгария: Болгарская противотанковая бригада войск СС (1-я болгарская);

Великобритания: Арабский легион «Свободная Арабия», Британский добровольческий корпус, Индийский добровольческий легион СС «Свободная Индия»;

Венгрия: 17-й корпус СС, 25-я гренадерская дивизия СС «Хуньяди» (1-я венгерская), 26-я гренадерская дивизия СС (2-я венгерская), 33-я кавалерийская дивизия СС (3-я венгерская);

Дания: 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд», 34-я добровольческая гренадерская дивизия «Ландсторм Недерланд» (2-я голландская), Свободный корпус СС «Данмарк» (1-й датский), Добровольческий корпус СС «Шальбург»;

Италия: 29-я гренадерская дивизия СС «Италия» (1-я итальянская);

Нидерланды: 11-я добровольческая танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд», 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Недерланд» (1-я голландская), 34-я добровольческая гренадерская дивизия «Ландсторм Недерланд» (2-я голландская), Фламандский легион СС;

Редакция Newsinfo