Танковая пыль в глаза: почему немецкий ATD «рассыпется» при виде Т-90

В век продаж больших объемов вооружения крайне важно подать продукт так, чтобы потенциального покупателя заинтересовало не только содержание, но и «обертка». Однако, все чаще происходят продажи той самой «обертки» без «вкусного» и нужного содержимого. В случае с «новейшим» немецким танком ATD ( Advanced Technology Demonstrator ) работает классическая рекламная схема - максимум красивых кадров, минимум внимания к деталям.

Зачем нужен новый танк?

Для начала стоит пояснить, что в бронетанковых войсках европейских государств не наблюдается большого разнообразия бронетехники и танков собственного производства. Традиционные лидеры в области разработок из Европы - немцы, охотно поставляют и модернизируют собственные танки и технику под нужды всех заинтересованных в этом государств. Интересующихся и готовых тратить деньги европейских оборонных ведомств достаточно, поэтому немцы особенно не стесняются выставлять к оплате многомиллионные счета на усовершенствование собственных же танков, для которых подобные решения разрабатывают чуть ли не сразу.

На вооружении европейских государств (и вообще государств, входящих в блок НАТО) танков Leopard 2 в разных модификациях предостаточно - как ни крути, но умения создавать пригодные для эксплуатации на европейских просторах машины немцы все-таки умеют. Однако, со временем даже высокотехнологичные немцы смекнули, что совершенству, то есть модернизации - нет предела. А тут еще как раз вовремя подоспела «российская угроза», на которой зарубежные производители кинулись зарабатывать деньги. Танк ATD - пример хорошего заработка при сравнительно небольших вложениях.

По части техники

Для выполнения возложенных на него задач Leopard 2 подошел лучше некуда. Собственная инженерная школа, высокий уровень технологического исполнения, понятная электроника. Все подчинено одной цели - удобной эксплуатации в европейских условиях с европейским же, регулярным обслуживанием.

Однако, постоянно повышающиеся требования к защите танка и выживаемости на поле боя сделали свое дело - разнообразные модернизированные версии немецкого танка стали появляться одна за другой. Несмотря на то, что самыми интересными с технической точки зрения специалисты называют Leopard 2A5 и следующие за ним 2A6 и 2A7, есть и еще один любопытный образец. Учитывая набирающие обороты локальные войны специалисты компании Krauss Maffei Wegmann разработали специализированную машину Leopard 2 PSO для так называемых «миротворческих» операций.

Основные отличия машины для будущих локальных войн крылись в усилении бронезащиты - критически важные узлы и агрегаты были дополнительно забронированы, экипаж получил передовую систему для контроля обстановки и слегка переработанную СУО. Никаких изменений, касающихся повышения огневой мощи многотонной машины в конструкцию внесено не было. Специалисты отмечают, что несмотря на попытки забронировать танк от попадания всего и вся, памятуя о том, на что способны еще советские ПТРК и РПГ, специалисты позабыли о том, что с количеством «наворотов» на танк, включая дополнительное бронирование и противоминную защиту, неизбежно увеличивается и вес самой машины.

В итоге, масса танка Leopard 2 PSO составила 60 тонн. «Большой вес свою роль сыграл, конечно. Снизилась маневренность, основная броню "подтянули" на башню, а для городских условий даже модернизированной силовой установки не предложили», - отмечает кандидат технических наук, материаловед Андрей Тихонов.

По большому счету, попытка продавать Leopard 2PSO западным партнерам вышла не столько в духе реальной работы, сколько пробы пера и стремления распродать то, что в конечном счете собрали. Военные специалисты отмечают, что случись этому танку побывать в тех же условиях, в которых побывали американские военные в Ираке, выводы из эксплуатации танка, скорее всего, были бы сделаны печальные.

Особенно, если обратить внимание на оставшийся без изменений корпус машины и тяжело забронированную башню. Видимо, не был учтен опыт чеченских кампаний и тяжелых боев, в ходе которых кумулятивные гранаты «прилетали» не только в башню танка.

Старый новый Leopard

Однако, для заново возникающих войн будущего со временем решили создать принципиально иной танк, отвечающий всем современным угрозам. По задумке разработчиков, танк ATD, построенный на базе Leopard 2 и недавно презентованный должен стать настоящим прорывом. Техникой, сочетающей идеально сбалансированную параметры: высокую огневую мощь, повышенную мобильность и высокую степень защищенности.

Некоторые специалисты даже заявляли, что ATD и танки, модернизированные этим пакетом смогут превзойти российские Т-90АМ (экспортный индекс - СМ) и Т-90МС. «Сравнивать новый немецкий танк действительно, нужно с модернизированными российскими Т-90. Речь прежде всего идет о танке Т-90СМ. Однако, тут стоит помнить о том, что танк для российской армии - Т-90АМ, существенно отличается от экспортного варианта и на публике никогда не демонстрировался.

Следует учесть так же, что тот технологический уровень в плане вооружения, защиты, бортового оборудования и средств автоматизации, который немецкие специалисты позиционируют как качественно новый, на российских танках уже давно был реализован. Поэтому в плане новизны немецкого танка можно говорить скорее о точечной модернизации, чем об адаптированной ко всем условиям боевой машине», - поясняет в интервью «Звезде» эксперт в области бронетехники, полковник запаса и член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

По словам эксперта, немецкие инженеры не предложили ничего нового и в жизненно важном на современном поле боя компоненте - комплексе активной защиты танка. Несмотря на то, что дополнительное баллистическое бронирование немецкий танк все же получил, вопрос использования КАЗ в новом танке, по словам экспертов, проработан лишь отчасти.

«Никаких нововведений в плане комплексов активной защиты немцы действительно не предложили. КАЗ, который предлагают для использования немцы испытаний на практике не проходил. Известно так же, что эту систему в числе прочих изучали и американские военные, раздумывавшие над модернизацией собственных танков, но по определенным причинам выбор сделали в пользу похожего комплекса, но уже израильского производства», поясняет Виктор Мураховский. Получается, что новый немецкий танк при всех нововведениях, электронике, системе оповещения экипажа и предупреждения об облучении, наличии комплекса постановки дымовой завесы и в очередной раз переработанным баллистическим бронированием уязвим к тем же самым типам боеприпасов, что и 30 лет назад.

Редакция Newsinfo